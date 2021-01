Некролог. Умер Джерри Марсден – исполнитель футбольного гимна номер один

Вот уже почти 60 лет фанаты поют "You Never Walk Alone" на стадионах по всему миру

Первая потеря нового, 2021 года – 3 января в Ливерпуле умер певец и телеведущий Джерри Марсден, награжденный одной из самых высоких в стране наград, Орденом Британской Империи. Ему было 78 лет.

О смерти Марсдена сообщил в своем Twitter ливерпульский журналист и радиоведущий Пит Прайс. По словам членов семьи Марсдена, его смерть не была связана с COVID-19: у Джерри давно были проблемы с сердцем, из-за чего он перенес две операции шунтирования, в 2003-м и 2016-м годах.

60 лет назад музыкальная группа, возглавляемая Марсденом – Jerry & The Pacemakers, в родном Ливерпуле была второй по популярности после The Beatles. У них даже был общий менеджер, владелец самого модного в городе магазина пластинок Брайан Эпстайн. Именно Эпстайн сделал The Beatles звездами мирового масштаба, а стиль Merseybeat, в котором играли Jerry & The Pacemakers, The Searchers, The Dave Clark Five, The Hollies и сама "ливерпульская четверка" в начале карьеры – самой модной музыкой в начале шестидесятых сперва в Британии, а потом в США.

"Джерри был моим товарищем с самых первых дней в Ливерпуле, а его группа – нашими главными соперниками на местной сцене", – написал в своем Twitter сэр Пол Маккартни, один из двух доживших до наших дней "битлов".

Но если сейчас творчество группы Jerry & The Pacemakers помнят только меломаны и коллекционеры, то "You Never Walk Alone" – третий и главный хит группы, знает каждый футбольный болельщик. Мы не ошиблись. Именно Jerry & The Pacemakers в далеком октябре 1963-го записали на пластинку неофициальный гимн футбольных клубов "Ливерпуль" и "Селтик", песню номер один для хорового исполнения на стадионах.

"You Never Walk Alone" стала номером один в британском хит-параде, где продержалась четыре недели.

Нужно отметить, что Джерри Марсден не был автором "You Never Walk Alone" и даже не первым исполнителем: это был номер из киномюзикла 1956 года под названием "Карусель". Марсден случайно посмотрел его в кинотеатре, куда зашел переждать дождь, и был очень тронут текстом песни. Правда, ему пришлось еще уговаривать своих партнеров по Jerry & The Pacemakers записать ее на пластинку.

Но усилия того стоили. Как только песня стала "номером один" в Британии, вполне естественно, что полный светлой печали рефрен "Walk on, walk on with hope in your heart" доносился в Ливерпуле из каждого утюга. Кроме прочего, пластинку завели перед матчем на стадионе Энфилд, где в тот день играл "Ливерпуль", и случилось чудо: фанаты на трибунах подхватили песню хором. Когда "You Never Walk Alone" выпала из десятки самых продаваемых пластинок, ее убрали из плейлиста ради нового "хитового" сингла, но фанаты на трибунах принялись скандировать: "Где наша песня?"

"Когда я иду на игру "Ливерпуля", включается песня и пою вместе со всеми "You Never Walk Alone", до сих пор покрываюсь "гусиной кожей", – признавался певец.

Мировая популярность Jerry & The Pacemakers сошла на нет с увяданием моды на бит-группы, но они выступали вплоть до 2010 года со старой программой – благо, Jerry & The Pacemakers записали 9 "хитовых" синглов на родине и 11 – в Америке, но прежнего успеха им уже достичь не удалось. Параллельно с гастролями Марсден работал на телевидении ведущим детской передачи и играл в мюзиклах.

Но за счет старых песен Марсден еще не раз напоминал о себе на всю страну.

Например, когда в апреле 1989 года во время полуфинала Кубка Англии, который проходил на стадионе в "Хиллсборо" в Шеффилде, во время образовавшейся давки погибло 96 болельщиков Ливерпуля, Марсден и его давний друг Пол Маккартни перезаписали заново песню Jerry & The Pacemakers "Ferry Cross the Mersey" – признание в любви родному городу. Все доходы от издания пластинки пошли на благотворительность, за что Марсден и стал в 2003 году Кавалером Ордена Британской Империи.

Его уход – не только большая потеря для меломанов и футбольных фанатов, но еще и возможность обрести заново прекрасную музыку Jerry & The Pacemakers всем тем слушателям, которые ничего не знают о бит-группах шестидесятых, одного из самых удивительных десятилетий в поп-культуре.

