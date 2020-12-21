Некролог. Александр Курляндский – сатирик, весельчак и создатель нашего счастливого детства

Сегодня ушел из жизни писатель, драматург и сценарист легендарного мультфильма "Ну, погоди!" Александр Курляндский. Известно, что писателю было 82 года, а смерть наступила в результате онкологического заболевания.

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Александр Курляндский известен в первую очередь как один из создателей мультсериала "Ну, погоди", на котором выросли миллионы детей и многие продолжают смотреть его до сих пор. Также сценарист создал мультсериалы "Возвращение блудного попугая" и "Великолепный Гоша" и писал юмористические рассказы, которые экранизировались в киножурнале "Ералаш".

Персонажей Александра Курляндского цитируют до сих пор, а творческий путь писателя начался, когда он учился в шестом классе. О жизненном пути, творчестве и лучших фильмах Александра Курляндского – рассказывают Сегодня.Lifestyle.

Александр Курляндский / Фото: facebook.com/gaidarovka

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Первый успех юного писателя-сатирика

За свой первый сатирический журнал с карикатурами на учителей юный Александр Курляндский получил выговор от учительницы, которая вызвала его родителей в школу!

В интервью журналу Теленеделя в 2015 году сценарист рассказал, что журнал был издан в единственном экземпляре и мгновенно стал популярным среди его одноклассников – школьники передавали тетрадь по партам и тряслись от смеха.

Остроумие — опасный дар. Я понял это еще в шестом классе, когда выпустил сатирический журнал. Красиво выведя на тетрадном листе его название "Клизма" и девиз "Назначение клизмы — прочищать застои и запоры в мозгах людей", я нарисовал карикатурки на учителей.

Однако этот курьез вовсе не отбил желание писать дальше. Александр продолжил писать сценарии капустников и издавал стенгазету во время учебы в институте. Об остроумном студенте был наслышан весь институт.

Дебют в мультипликации

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Александр Курляндский окончил институт вовсе не своей профессии – будущий писатель учился в Московском инженерно-строительном институте им. В. В. Куйбышева, где и познакомился со своим будущим коллегой по "Ну, погоди!", сценаристом Аркадием Хайтом.

После учебы Александр работал прорабом на стройках, но уже за четыре года стал профессиональным литератором. Сменить профессию со строительства на писательство Александра Курляндского побудил, как ни странно, его первый гонорар. За непрерывный хохот слушателей радиопередачи Александр и его друг Аркадий получили достойную оплату.

Его работы печатались в газетных изданиях, а вскоре Александр начал писать для эстрады и телевидения. Его дебют в мультипликации случился именно с мультфильмом "Ну, погоди!". Изначально было снято три небольших сюжета для мультипликационного журнала "Веселая карусель". Но в пилотном проекте Александр Курляндский увидел большой потенциал и решил развивать это в полноценную историю.

Диалоги героев в последствии обрели популярность в массах:

- Заяц! Заяц! Ты меня слышишь?! – Слышу, слышу. – Ну, Заяц...погоди!

Реклама "Ну, погоди!" / Фото: Скриншот из видео

В итоге, как мы знаем, вечная погоня Волка за Зайцем, которая обязательно заканчивается неудачей, полюбилась зрителям и сериал обрел статус культового. Александр Курляндский работал вместе со сценаристом Аркадием Хайтом.

Фильмография Александра Курляндского

После "Ну, погоди!" Александр Курляндский придумал "Великолепного Гошу" – мультсериал, в котором нет ни единого слова, а затем и "Возвращение блудного попугая". Но к персонажам этих историй сценарист возвращался не раз – он написал четыре повести о попугае Кеше, коте Василии и вороне Кларе.

После этого повести уже знаменитого сценариста были экранизированы в киножурнале "Ералаш" – эпизоды "Аксиома", ""Спасибо за внимание", "Подхалим", "Папа, мама, я – дружная семья", "Необыкновенный концерт".

Также Александр Курляндский писал и для взрослой аудитории. Его пародийный боевик "Тринадцатая ножка Буша" и книга "Тайны кремлёвских подземелий" пользовались популярностью у его поклонников.

Реакция в Сети на смерть Александра Курляндского

Смерть автора любимых мультфильмов застигла всех врасплох. В Сети сразу же отреагировали на трагичное событие – не только поклонники творчества автора, но и те, кто хотя бы раз смотрел мультфильм "Ну, погоди!" признались, что история Волка и Зайца стала частью их детства.

Скриншот Facebook

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Скриншот Facebook

Скриншот Facebook

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