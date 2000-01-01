Як опанувати мистецтво зйомки на смартфон
Тревел-фотограф Олександр Ладанівський.
Про пошук надихаючих світлин, гармонію з собою та лайфхаки для фотоаматорів
@ladanivskyy
@ladanivskyy
У нашого співрозмовника понад 150 тисяч прихильників в інстаграмі. Він відвідав тридцять країн (у деяких з них бував десятки разів). Обожнює гори. Має серйозний намір побачити нашу планету з орбіти та зробити фото на Місяці. Відомий український тревел-фотограф Олександр Ладанівський розповів Segodnya.ua про себе та розкрив декілька секретів, як зробити довершені світлини лише за допомогою смартфона.
– Олександре, більшість з нас знають вас за красивими фото з найрізноманітніших куточків планети. Багатьом би хотілося більше дізнатися про людину, яка робить такі світлини.

– Добре, тоді почну з самого початку… Мені 33 роки, живу у Львові. Щасливий чоловік та батько. Свого часу отримав диплом юриста. Так склалося, що жодного дня не працював за фахом. Натомість сім років прослужив у спецназі. В армії зацікавився фотографією. У 2011 році, коли звільнився з військової служби, зайнявся цією справою серйозно.

– Як сталося, що зацікавилися фотографією?

– То був час, коли у нас стали доступними перші цифрові камери. Зйомка на плівку не подобалася. Адже ти ніколи не знаєш, який у підсумку отримаєш результат. «Цифра» зачепила саме тим, що я міг бачити відзняту сцену моментально. Перші кадри зробив навіть не своєю камерою. Бо тоді хороший цифровий апарат коштував майже як автомобіль. Мені пощастило, що близький родич працював в іноземній фірмі. В ній працівникам давали простенькі такі «мильнички». Ось на неї і зробив перші квіточки, котиків…

– А як почали подорожувати?

– Захоплення мандрівками народжувалося одночасно із серйозним інтересом до фотографії. Просто почав подорожувати. Як і всі, щось фотографував. То ж були часи, коли починалася ера соціальних мереж. Народ захопився завантажуванням картинок у мережу. Звісно, я теж так почав робити. Побачив, що в мене виходить – глядачам мої роботи подобалися.
Перші кадри зробив навіть не своєю камерою, бо тоді хороший цифровий апарат коштував майже як автомобіль
Олександр Ладанівський, тревел-фотограф
То був час, коли у нас стали доступні перші цифрові камери. Зйомка на плівку не подобалася. Відразу ніколи не знаєш який отримаєш результат. «Цифра» зачепила саме тим, що бачив відзняту сцену моментально. Перші кадри зробив навіть не своєю камерою. Бо тоді хороша цифровий апарат коштував майже як автомобіль. Мені пощастило, що близький родич працював в іноземній фірмі. В ній співробітникам давали простеньки такі «мильнички». От на неї і зробив перші квіточки, котиків…

– А як почали подорожувати?

– Захоплення мандрівками народжувалося одночасно з серйозним інтересом до фотографії. Просто почав подорожувати. Як і всі, щось фотографував. То ж були часи, коли починалася ера соціальних мереж. Народ захопився завантажуванням картинок в мережу. Звісно, я теж так почав робити. Побачив, що в мене виходить – глядачам мої роботи подобалися.

Коли маю змогу фотографувати для себе у вільний час, відпочиваю ментально у всіх сенсах цього слова
– Ви багато мандрували в Карпатах. Це потяг до цього регіону?

– Не зовсім так. Просто з дитинства люблю гори. А Львів поряд з Карпатами. Відтоді побачив немало гір. У Гімалаях був, в Альпах, на Тибеті. Крім того, взяли собі за правило робити невеличкий ретрит під час вихідних: беремо малого, трохи атрибутів для зйомки, щоб додати затишності кадру, та виїжджаємо в гори. Коли маю змогу фотографувати для себе у вільний час, відпочиваю ментально у всіх сенсах цього слова. Озеро Синевир, Скелі Довбуша й краєвиди Боржавського хребта, – нашій країні справді є чим здивувати.
Озеро Синевир, Україна
Відео зняте на смартфон Nokia 7.2
Які гори вразили найбільше?

– Гімалаї приголомшують масштабами. В Альпах високо задираєш голову, аби побачити вершину Монблан. А потім стоїш під Аннапурною – і, щоб її роздивитися, голову треба задирати вдвічі сильніше. Та якщо говорити щиро, то мої найулюбленіші – Доломіти. Для мене це найказковіші гори.

Коли ж повернутися до українських Карпат, то тут місце № 1 – Мармароси, на кордоні з Румунією. Хребет відрізняється від решти масивів. Гори тут вищі, стрімкіші, скелястіші.
Які регіони на Землі вам подобаються найбільше?

– Найулюбленіший край на цій планеті – Скандинавія. Моєю найпершою країною тут була Норвегія. Я її відвідав понад десять разів. Іноді мене запитують: «Де б ти хотів жити?» Завжди відповідаю, що в Україні. Та якщо за якихось немислимих обставин довелося б звідси поїхати, то подався би до Норвегії. Ще не був у Фінляндії. Але мрія про неї не відпускає. Бо там є справжня зима, справжній мороз і багато снігу. Тобто те, чого немає у Норвегії. У Фінляндії особливо манить її північна частина – Лапландія. Уявляю, як буду їхати на автомобілі, а дорогу переходитимуть північні олені.
Іноді мене запитують: «Де б ти хотів жити?». Завжди відповідаю, що в Україні. Але якщо за якихось немислимих обставин довелося б звідси поїхати, то подався би до Норвегії
Олександр Ладанівський, тревел-фотограф
– Який жанр фотографії для вас найцікавіший? Що любите знімати?

– За 15 років занять фотозйомкою вдалося спробувати себе у всіх жанрах. Понад 10 років був весільним фотографом. Відзняв більше 300 весіль. Тепер вже можу стверджувати, що зйомка людей – мій улюблений жанр. А фотографувати людей в красивих локаціях – це подвійне задоволення. До речі, в Норвегії, на Лофотенських островах, я поставив своєрідний рекорд України – провів першу весільну зйомку за Полярним колом. Робота була вкрай складною, але дуже захопливою. Про ту історію кіно можна знімати.

На Лофотенських островах я поставив своєрідний рекорд України – провів першу весільну зйомку за Полярним колом
Олександр Ладанівський, тревел-фотограф
– Яку техніку використовуєте для фотозйомки?

– Раніше в нашій розмові вже я згадував, що перші кадри зробив на позичену «мильницю». Відтоді змінив шість різних камер. Час від часу знімаю на смартфон.
– Тоді давайте трохи поговоримо саме про смартфони…

– Мене часто просять порадити камеру для аматорської зйомки. Завжди відповідаю: «Для аматора найкраща камера – це смартфон». Чому? По-перше, в сучасних гаджетах фотокамери дуже високого технічного рівня. По-друге, працювати зі смартфоном зручно. Він завжди в кишені і не відтягує плечі як фотокамера та комплект об'єктивів. Тому для аматорської зйомки смартфона навіть середньої цінової категорії більш ніж достатньо. Наприклад, останнього разу в Карпатах знімав на Nokia 7.2. Тут більшу роль вже відіграють навички та досвід фотографа. А ось у професійній, комерційній зйомці ніщо не зможе замінити традиційну камеру.
– Тоді давайте трохи поговоримо саме про смартфони…

– Мене часто просять порадити камеру для аматорської зйомки. Завжди відповідаю: «Для аматора найкраща камера – це смартфон». Чому? По-перше, в сучасних гаджетах фотокамери дуже високого технічного рівня. По-друге, працювати зі смартфоном зручно. Він завжди в кишені і не відтягує плечі як фотокамера та комплект об'єктивів. Тому для аматорської зйомки смартфона навіть середньої цінової категорії більш ніж достатньо. Наприклад, останнього разу в Карпатах знімав на Nokia 7.2. Тут більшу роль вже відіграють навички та досвід фотографа. А ось у професійній, комерційній зйомці ніщо не зможе замінити традиційну камеру.
Для аматора найкраща камера – це смартфон
Олександр Ладанівський, тревел-фотограф
#ShotOnNokia
Фотографуй як профі

Топ-3 поради від Олександра Ладанівського для майстерної зйомки на смартфон
1
Не захоплюйтеся вивченням чужих світлин об'єктів, які самі збираєтеся знімати.
Бо підсвідомо почнете їх копіювати. Особисто я переглядаю мінімум чужих фото. Таке правило сформулював для себе ще в часи, коли був весільним фотографом. Займався цією справою десять років, та попросіть мене назвати хоча б одного весільного фотографа світового рівня – і я не зможу. Бо не слідкував за їхньою творчістю.
2
Максимум уваги та часу приділяйте практиці.
Читати теорію потрібно. І зараз в інтернеті є сотні публікацій з теорії фотозйомки. Цікаво вам – читайте. Але на першому місці має бути практика. Такий підхід дасть позитивний результат – перевірено на власному досвіді.
3
Не женіться за флагманськими моделями смартфонів.
Дев'ять із десяти сучасних смартфонів за гарного освітлення дають класну картинку. А флагмани витягують кадр в умовах, які не часто виникають у практиці аматорів. Поясню свою думку. Мало хто з пересічних користувачів смартфонів буде вставати затемна, дертися на якусь гору на заздалегідь підібране місце та чекати на вигідне освітлення. Ось перед вами фото з моєї останньої подорожі в Карпати з родиною. Сім світанків та сім заходів сонця. Думаю, що більшість читачів цього інтерв'ю спали в цей час. Або вечеряли в колибі. А смартфон використовують вдень, коли світла більше ніж достатньо.
Локація: Озеро Синевир
Фото зроблене на смартфон Nokia 7.2
Андрій Мазур
Погляд редактора
Nokia 7.2 – надійний «скандинав»
Надихнувшись порадами та світлинами Олександра, вирішив власноруч потестити смартфон, бо мені як журналісту дуже важливо мати під рукою простий, зручний та надійний камерофон. Адже трапляються різні ситуації.
Nokia 7.2 – надійний «скандинав»
Надихнувшись порадами та світлинами Олександра, вирішив власноруч потестити смартфон, бо мені як журналісту дуже важливо мати під рукою простий, зручний та надійний камерофон. Адже трапляються різні ситуації.
Перше побачення з Nokia 7.2
Nokia 7.2 має «чисту» ОС Android та готовий «апдейтитися» до останньої 10-ї версії
Дизайн

Коли ти вперше дивишся на бірюзовий колір «спинки» смартфона та мерехтливі переливи на корпусі – одразу розумієш, що дизайнери надихалися нордичними ландшафтами Скандинавії і, зокрема, кольорами північного сяйва. Рамка виготовлена зі сплаву композитного матеріалу та полімеру, що забезпечує додаткову міцність конструкції та дарує відчуття надійності, коли тримаєш смартфон у руці. Що ще додати – виглядає дорого.

Чистий розум - нічого зайвого

Nokia 7.2 має «чисту» ОС Android. Без всіляких оболонок. Встановлених додатків – мінімум. Тобто в «голові» у щойно купленого телефона немає нічого зайвого. Сприймаю такий підхід як данину скандинавській стриманості. Проте смартфон готовий «апдейтитися» до Android 10. Крім того, Google педантично постачає патчі безпеки та оновлення системи.

Камера з трьома сенсорами на 48 Мп та фірмова оптика від відомого виробника лінз ZEISS
Фотоможливості

Для розкриття творчих здібностей у смартфоні передбачена камера з трьома сенсорами на 48 Мп та фірмова оптика від відомого виробника лінз ZEISS. Це значить, що під час та після зйомки можна скористатися одним із чотирьох представлених ефектів боке для м'якого розмиття заднього фону. Поціновувачам красивих селфі та людям, які живуть за принципом «1000 і 1 причина сфоткатися у цьому дзеркалі», підійде на 100%.

Серед чотирьох режимів – «Про», «Портрет», «Фото», «Ніч» – окремо хочу виділити режим «Фото». Штучний інтелект вправно намагається підібрати параметри під сюжет зйомки: можна користуватися інструментами для вирівнювання тону шкіри, освітлення темних ділянок та покращення загальної якості зображення. Як для свого цінового сегмента цей смартфон демонструє дуже гідний результат.

Та все-таки треба ставитися до процесу вдумливо. Дотримуватися елементарних правил. І все у вас вийде.


Купити смартфон Nokia 7.2