Як опанувати мистецтво зйомки на смартфон
Тревел-фотограф Олександр Ладанівський.
Про пошук надихаючих світлин, гармонію з собою та лайфхаки для фотоаматорів
Про пошук надихаючих світлин, гармонію з собою та лайфхаки для фотоаматорів
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– Який жанр фотографії для вас найцікавіший? Що любите знімати?
– За 15 років занять фотозйомкою вдалося спробувати себе у всіх жанрах. Понад 10 років був весільним фотографом. Відзняв більше 300 весіль. Тепер вже можу стверджувати, що зйомка людей – мій улюблений жанр. А фотографувати людей в красивих локаціях – це подвійне задоволення. До речі, в Норвегії, на Лофотенських островах, я поставив своєрідний рекорд України – провів першу весільну зйомку за Полярним колом. Робота була вкрай складною, але дуже захопливою. Про ту історію кіно можна знімати.