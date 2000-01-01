Як опанувати мистецтво зйомки на смартфон

– Олександре, більшість з нас знають вас за красивими фото з найрізноманітніших куточків планети. Багатьом би хотілося більше дізнатися про людину, яка робить такі світлини.



– Добре, тоді почну з самого початку… Мені 33 роки, живу у Львові. Щасливий чоловік та батько. Свого часу отримав диплом юриста. Так склалося, що жодного дня не працював за фахом. Натомість сім років прослужив у спецназі. В армії зацікавився фотографією. У 2011 році, коли звільнився з військової служби, зайнявся цією справою серйозно.



– Як сталося, що зацікавилися фотографією?



– То був час, коли у нас стали доступними перші цифрові камери. Зйомка на плівку не подобалася. Адже ти ніколи не знаєш, який у підсумку отримаєш результат. «Цифра» зачепила саме тим, що я міг бачити відзняту сцену моментально. Перші кадри зробив навіть не своєю камерою. Бо тоді хороший цифровий апарат коштував майже як автомобіль. Мені пощастило, що близький родич працював в іноземній фірмі. В ній працівникам давали простенькі такі «мильнички». Ось на неї і зробив перші квіточки, котиків…



– А як почали подорожувати?



– Захоплення мандрівками народжувалося одночасно із серйозним інтересом до фотографії. Просто почав подорожувати. Як і всі, щось фотографував. То ж були часи, коли починалася ера соціальних мереж. Народ захопився завантажуванням картинок у мережу. Звісно, я теж так почав робити. Побачив, що в мене виходить – глядачам мої роботи подобалися.

