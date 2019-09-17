Истории о людях, которые доставляют

Повелитель коробок: как работать технологом в «Нова Пошта»

Многие из нас отправляют посылки своим родным и близким. Мы приходим в отделение, упаковываем в коробку и отдаем ее оператору. Но мало кто задумывается над тем, как создаются эти самые коробки. А это целая наука! Мы пообщались с Ярославом Мудрым, ведущим специалистом отдела технологий маркировки, упаковки и группировки в компании «Нова Пошта», который знает о коробках буквально все. Сегодня.Lifestyle в рамках спецпроекта «По ту сторону доставки» продолжает знакомить вас с историями людей, которых вдохновляет их работа.

«Увидел вакансию, отправил резюме – и вот я здесь. Я сразу попал в команду молодых людей с горящими глазами. За время работы я стал более профессиональным, набрался опыта и смог проявить свой потенциал. Я горжусь, что вижу результаты своей работы не только внутри компании, но и во всех отделениях сети», – рассказывает Ярослав. Он отвечает не только за качество всей упаковки в «Нова Пошта», но и за стандарт приема посылок и грузов, их упаковки и маркировки. Этот человек точно знает, как должна выглядеть коробка, из какого материала изготовлена и какие размеры приемлемы для транспортировки в грузовом автомобиле.

«При обслуживании клиентов сотрудники «Нова Пошта» руководствуются прописанными стандартами. Каждый процесс, начиная от разработки коробки и до получения посылки в отделении, четко задокументирован. Это помогает ускорить обслуживание. В мою зону ответственности входят процессы, касающиеся правильной упаковки, чтобы доставка была надежной. Мне важно убедиться, что коробка будет защищать содержимое на 100%», – делится наш герой подробностями своей работы.

Помимо разработки стандартов упаковки Ярослав в компании отвечает за тест-драйв коробок. Да, оказывается, коробки, перед тем как в них упакуют посылку, как и автомобили, проходят тест-драйв. «У наших партнеров-производителей упаковок есть свои лаборатории, где они тестируют коробки и присылают мне результаты. Все начинается с проверки коробок на прочность, которую я просчитываю математическим путем», – рассказывает Ярослав.

Кроме того, в обязанности Ярослава входит сопоставление подробных технических характеристик коробок и их материала, черчение в компьютерной программе макета и отправление на производство.

«Для нашей компании оптимизация доставки очень важна. И упаковка играет в этом процессе важную роль. Например, за счет изменения конструкции коробки уменьшилось и время на их сборку оператором в отделении. Теперь мы можем обслужить больше клиентов», – поясняет наш герой.

Быть в тренде

Как рассказывает Ярослав, в компании «Нова Пошта» стремятся отслеживать мировые тренды, чтобы затем внедрять лучшие примеры. Лучших сотрудников компания делегирует на международные выставки и конференции. Например, осенью Ярослав стал лучшим технологом за полгода и с коллегами посетил почтовую выставку Postexpo в Амстердаме. В течение недели он обменивался опытом с коллегами из других стран.

Один из мировых трендов сейчас – это забота об экологии. Мировые логистические компании, которые потребляют много упаковки, постоянно работают над тем, чтобы минимизировать негативное влияние на окружающую среду. По словам Ярослава, в его компании не просто думают над этим, но и активно действуют. Так, все коробки «Нова Пошта» производятся из гофрокартона, который потом отправляется на переработку. Кроме того, в этом году компания полностью перешла на бумагу вторичной переработки вместо пенопласта в качестве упаковочного материала.

«Сейчас мы делаем ставку на упаковку, которую можно использовать несколько раз. Особенно сложно создать упаковку для автомобильных запчастей. Но дня нас нет ничего невозможного! Я, как дизайнер одежды, отслеживаю тренды на «ткани», в нашем случае – материалы. Слежу за разработками компаний, которые являются лидерами в области производства упаковок, и потом технологические новинки внедряю в нашей компании. За время моей работы я заменил использование пенопласта внутри коробки на бумагу. Во-первых, это экологично. Во-вторых, это позволило на 12% сократить время на упаковку оператором в отделении», – делится Ярослав своим достижением.

Компания заинтересована в развитии сотрудников и дает возможность им профессионально расти. Ведь обучение помогает двигаться вперед. lean-менеджемент – это обязательный курс для компаний, которые стремятся занять лидирующие позиции. Это философия о том, как правильно минимизировать потери и максимизировать удовлетворение клиента. «Например, грузчик переставляет коробки с посылками с одного места на другое, чтобы потом загрузить их в машину. На первый взгляд, ничего особенного. Но процесс погрузки коробок в авто нужно устроить так, чтобы минимизировать время работы грузчика. По итогу, посылка быстрее будет загружена и доставлена клиенту. В этом и суть lean-менеджемента – увидеть потери там, где мы их сперва не замечаем, и, соответственно, устранить их», - рассказывает Ярослав Мудрый.

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