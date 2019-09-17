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Упакуй меня, если сможешь: как студент построил карьеру в «Нова Пошта»

Можно ли построить карьеру, если ты студент? Звучит нереально. Но только на первый взгляд. Сегодня Lifestyle в рамках спецпроекта «По ту сторону доставки» продолжает знакомить вас с историями людей, которые не едут на заработки за границу, а находят достойную работу здесь, в Украине, и кайфуют от нее. Сергей Щербак, герой нашей статьи, доказал, что возможно все. На свою первую работу в компанию «Нова Пошта» он пришел еще во время учебы в университете. Ему там так понравилось, что он решил продолжить свое развитие в этой компании.

С чего все начиналось

Сергей пришел в «Нова Пошта» на должность специалиста приемщика грузового отделения. Сейчас он дорос до старшего специалиста приемщика и не собирается останавливаться — уже подал все необходимые документы на должность начальника грузового отделения и — его утвердили!

Учась на четвертом курсе, наш герой решил устроиться на работу и выбрал «Нова Пошта» по рекомендации друга. Было удобно работать в отделении рядом с домом, по гибкому графику и со стабильной зарплатой. Дополнительный плюс — официальное трудоустройство. Благодаря разным сменам он смог совместить учебу с работой и получить высшее образование.

В начале, три года назад, главной обязанностью Сергея была упаковка посылок и грузов в отделении. Это не так просто, как кажется, нужно настоящее мастерство быстрой и надежной упаковки.

«Сначала я учился правильно паковать посылки на складе. В компании существуют стандарты приема и упаковки, которых необходимо придерживаться. Все зависит от типа груза, его веса, объема и хрупкости. Может быть коробка, паллета, бокс пластиковый, бокс для стекол, паллетный борт, стрейч-пленка, гофрокартон и т.п. Например, сейчас «Нова Пошта» использует более 16 видов коробок, предназначенных как для самых маленьких посылок весом до полукилограмма, так и для больших, весом до 40 кг. Я переживаю о том, как упакован товар. Если что-нибудь с ним случится, то мне за это отвечать. А самое главное, не хочется и клиента подводить, ведь он ждет свой товар в целостности и сохранности», — рассказывает Сергей.

Только после того, как Сергей научился паковать посылки на складе, ему доверили обслуживать клиентов. Сейчас в его обязанности входит прием товара, упаковка и точная по времени отправка посылок и грузов на сортировочные терминалы. Чтобы посылки уехали вовремя, нужно правильно распределить их по направлениям и быстро отправить ближайшим рейсом.

За годы работы приемщиком чего только не доводилось принимать и отправлять Сергею, даже мотоцикл! Он до сих пор вспоминает, как трепетно и осторожно отправлял этот груз, ведь мотоцикл ехал в зону АТО с помощью бесплатной доставки для волонтеров «Гуманитарная почта Украины».

Как сделать карьеру?

Усердно работать, постоянно обучаться, проявлять инициативу, учиться — вот легкий способ вырасти в «Нова Пошта». Так поступил и Сергей, став старшим приемщиком, у которого в подчинении 6 человек. Но на этом решил не останавливаться и поставил планку выше — стать руководителем отделения. Как признается сам Сергей, такому решению поспособствовало руководство, которое постоянно его мотивировало.

«В компании, в первую очередь, рассматривают на повышение внутренних кандидатов. Мы постоянно проходим обучение и повышаем свою квалификацию. Я уже хорошо знаю все внутренние процессы — как принять посылку и правильно ее упаковать, как общаться с клиентами, чтобы они уходили довольными, как мотивировать коллег и правильно ставить задачи. Это как раз и есть те необходимые качества, которыми должен обладать руководитель», — рассказывает Сергей Щербак. Еще один важный элемент — стрессоустойчивость, нужно уметь правильно общаться с клиентами и максимально быстро решать задачи. Например, некоторые клиенты переживают, что компания использует много картонных коробок. Нужно объяснить им, что для производства коробок используется только вторичное сырье и рассказать, что «Нова Пошта» сдает тысячи тонн макулатуры в год для переработки. Так что никакого вреда для экологии. И это только один из примеров ответов на сложные вопросы, с которыми сталкиваются сотрудники отделений.

«Перед открытием нового грузового отделения, которое я возглавлю, буду лично собеседовать работников, чтобы сформировать команду. Мне важно их умение работать в команде и быстро обучаться. Я хочу и дальше продолжать карьеру в «Нова Пошта» — стать территориальным менеджером, у которого под руководством находится целая сеть отделений по городу», — делится планами Сергей.

Хочешь построить свою карьеру с «Нова Пошта»? Приходи и попробуй себя!

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