Аня и онлайн- шоппинг. Распаковка

Две недели назад я поделилась с вами своим личным опытом онлайн-шоппинга. Моя история началась с экскурса в десятилетнюю давность с байером и продолжилась первой самостоятельной покупкой с международной онлайн-платформы AliExpress.

Сколько я ждала свой заказ с AliExpress? Заказ с AliExpress я получила быстрее, чем ожидала. При оформлении на сайте сроки доставки варьировались от 14 до 30 календарных дней. Поэтому я была уверена, что раньше, чем через месяц мои вещи не придут. Каково было мое удивление, когда через 14 дней мне пришло сообщение от Новой почты, что мой заказ уже находится в отделении. Оформляя заказ на сайте AliExpress, я выбрала способ доставки — Aliexpress standard shipping и пункт самовывоза. При выборе этого способа, появляется карта с отделениями Новой почты по всей Украине — можно выбрать максимально удобное. Я начала ждать и каждый день отслеживала посылку по трекинг-номеру. На сайте Новая почта Глобал, в строке «хотите знать, где сейчас ваша посылка?», можно отслеживать этапы доставки. Буквально через несколько дней после заказа я увидела, что моя посылка доставлена на склад AliExpress, а затем я проследила весь ее путь до Украины!

Сроки доставки и отсутствие переплаты для меня стали весомыми преимуществами, особенно после моего опыта заказов через байера. Самое интересное — распаковка! Забрав посылку, я незамедлительно приступила к распаковке своего заказа. Момент, когда ты забираешь и распаковываешь посылку, гораздо трепетнее и приятнее, чем сам шоппинг.

Все 3 мои заказа: костюм, бутылка и часы были надежно упакованы, поэтому никаких внешних повреждений не было. Теперь оставалось все проверить на исправность гаджетов и отсутствие дефектов на одежде. Ведь больше всего я переживала за костюм для тренировок, так как волновалась, что могла не угадать с размером. Но, примерив спортивный комплект, я даже не думала, что останусь настолько довольной своим выбором: во-первых, заявленный размер S на AliExpress соответствовал моему размеру одежды;

во-вторых, сам костюм отшит очень качественно. Приятный на ощупь и мягкий материал. К тому же я специально обратила внимание на все внутренние и внешние швы: лишних ниток не висело, швы были ровными и обработанными;

в-третьих, это действительно хороший выбор для беговых тренировок, так как ткань в костюме позволяет мне чувствовать свое тело;

ну и главное преимущество в том, что подобный комплект в Украине мне обошелся бы минимум в 2 000 грн, а если еще покупать в фирменных магазинах, таких как Adidas или Nike, то я бы отдала в районе 5 000 грн. Мой костюм стоил — 544 гривны.

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Теперь о бутылке и часах. Термос металлический, выглядит очень красиво, его удобно держать в руках и по весу достаточно легкий. Далее я решила его протестировать. Налила воды, закрыла крышку и попробовала с ним побегать, попрыгать и попереворачивать его. Все содержимое осталось в нем и сохранилось тепло, поэтому считаю — это отличный вариант для тренировок и даже для туристических походов. К слову, подобные термосы я раньше видела в продаже на украинских сайтах. Их цена около 900 грн, а мне обошелся в 13,77$.

Часы заказывала, чтобы отслеживать частоту пульса во время физических нагрузок. Я синхронизировала их со своим телефоном и наушниками, а потом измерила с его помощью пульс в состоянии покоя и после небольшой физической нагрузки (приседаний и длительной ходьбы). Помимо спортивного трекера, они могут выполнять функцию будильника и напоминать о запланированных делах. Этот гаджет оказался очень стильным и практичным, который можно отрегулировать по своему запястью.

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Как я готовилась к беговым тренировкам? Начать заниматься спортом — для меня это определенный выход из зоны комфорта. Ранее я никогда не бегала и испытывала страх, что могу навредить своему здоровью. А, если быть откровенной, боялась, что попросту не смогу! Особенно мне было страшно начинать беговую нагрузку в холодный период года — осень не самая оптимистичная пора. Поэтому, прежде чем заказывать спортивный костюм и приступать к тренировкам, я обратилась за консультациями к спортивному эксперту — Владу Сотникову. Он был советником министра культуры Украины 2018-2019, продюсер футбольного клуба «Маэстро», имеет большой опыт футбольных тренировок. От Влада я получила полезные рекомендации, с чего начинать. Он рассказал, что нужно делать, чтобы не перемерзать, не травмироваться во время физической нагрузки и получить от тренировок максимальную пользу и удовольствие. Именно Влад дал мне советы, как правильно подобрать одежду и гаджеты для бега. Как правильно подобрать одежду для тренировок? Первый и основной совет для новичков — в одежде должно быть комфортно. Поэтому нужно ориентироваться не на бренды одежды, а на свои ощущения в ней. Также во время бега очень важно чувствовать свое тело! Влад обратил мое внимание, что многие спортивные производители изготавливают эластичную, обтягивающую беговую одежду. Она выполняет функцию эластичных бинтов и позволяет чувствовать каждую мышцу своего тела сбалансированно и в тонусе. Поэтому он рекомендовал поискать облегающую спортивную форму, но снова обратил внимание, что выбирать нужно то, в чем будет удобно именно мне. Если вам неудобно в обтягивающей беговой форме, покупайте то, что для вас будет со знаком «комфорт». Второй главный совет — возобновлять теплообмен организма во время тренировок. Ни один бренд спортивной одежды не поможет вам этого добиться, так же, как и не спасет вас от сильного ветра в морозное утро. Чтобы возобновить теплообмен организма, лучше всего на пробежку брать с собой чай. Это может быть обычный черный или травяной чай с лимоном и медом. Поэтому я и заказала термос. Если я буду замерзать, то во время бега сделаю пару глотков. Третий, не менее важный совет — выбор обуви для бега. Главное, по словам Влада, это приобретать конфигурацию беговых кроссовок, а не для повседневной носки — street style! Почему беговые? Потому что они имеют специфическую колодку и сформированы таким образом, чтобы убрать лишнюю нагрузку с ноги. Именно в беговой обуви вы максимально защищены от возможных травм и вывихов ноги.

Важно также учесть еще ряд советов от профессионала: Шнуруйте кроссовки, как обычно! Не завязывайте их сильно, так как в процессе бега нога немного опухает, и тугая шнуровка может препятствовать нормальному поступлению крови.

Попробуйте на себе все виды одежды! Футболку, кофту с рукавом, разлетайку, куртку. Попробуйте все. Именно это поможет понять, в чем вам бегать удобнее всего.

Заботьтесь о своем комфорте! Основное правило — комфортно должно быть не в начале бега, а в середине дистанции. Перед тренировкой должно быть немножечко прохладно, к середине ты понимаешь, что тебе комфортно, а к концу забега — тебе тепло. Резюме Спорт привел в мою жизнь новых друзей-спортсменов, которые поддерживают меня в моих начинаниях и главное: я уже сделала самый основной первый шаг — преодолела свои первые 5 км! Сейчас я осознала, что делать покупки онлайн по всему миру — это легко, когда находишь надежную компанию по доставке. И ранее мне мешали лишь мои внутренние страхи и барьеры, которые были кем-то навязаны. В итоге я переживала гораздо дольше, чем делала заказ (смеюсь). Мне понадобилось меньше 30 минут, чтобы купить все необходимое для беговых тренировок и не потратить целое состояние. Из них 25 минут я выбирала самый красивый костюм (здесь смеющийся смайл). Сколько бы ушло времени на покупку этих вещей в офлайн — одному богу известно. Что говорить о стоимости костюма, часов и бутылки — до сих пор не могу нарадоваться! Заказ пришел быстро — за 14 дней, и главное — все вещи оказались качественными!

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Как видите, мой личный опыт оказался положительным и теперь: Я сама могу осуществлять заказы с зарубежных сайтов, без посредников, за адекватные деньги с большим выбором магазинов и ассортимента.

Я уверена в том, что получать заказы за 10-14 дней — реально, а то и раньше, ведь все зависит от страны. Это позволит планировать мой шоппинг и делать заказы не только необходимых вещей, а и заказывать луки к праздникам, а также покупать подарки родным на определенные даты.

Я могу наслаждаться шоппингом без границ, потому что теперь мне доступны магазины всего мира, а не только те, с которыми работает тот или иной байер. Первым делом освою, как делать заказы с сайтов, которые не предусматривают прямую доставку в Украину, с помощью компании Новая почта Глобал и ее форвардинг сервиса — NP Shopping.