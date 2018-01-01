Аня и онлайн-шоппинг.Распаковка

Аня и онлайн-шоппинг.Распаковка

Две недели назад я поделилась с вами своим личным опытом онлайн-шоппинга. Моя история началась с экскурса в десятилетнюю давность с байером и продолжилась первой самостоятельной покупкой с международной онлайн-платформы AliExpress.

Сколько я ждала свой заказ с AliExpress?

Заказ с AliExpress я получила быстрее, чем ожидала. При оформлении на сайте сроки доставки варьировались от 14 до 30 календарных дней. Поэтому я была уверена, что раньше, чем через месяц мои вещи не придут.

Каково было мое удивление, когда через 14 дней мне пришло сообщение от Новой почты, что мой заказ уже находится в отделении.

Оформляя заказ на сайте AliExpress, я выбрала способ доставки — Aliexpress standard shipping и пункт самовывоза. При выборе этого способа, появляется карта с отделениями Новой почты по всей Украине — можно выбрать максимально удобное.

Я начала ждать и каждый день отслеживала посылку по трекинг-номеру. На сайте Новая почта Глобал, в строке «хотите знать, где сейчас ваша посылка?», можно отслеживать этапы доставки. Буквально через несколько дней после заказа я увидела, что моя посылка доставлена на склад AliExpress, а затем я проследила весь ее путь до Украины!

Стоимость доставки заказа с AliExpress

Сроки доставки и отсутствие переплаты для меня стали весомыми преимуществами, особенно после моего опыта заказов через байера.

Самое интересное — распаковка!

Забрав посылку, я незамедлительно приступила к распаковке своего заказа. Момент, когда ты забираешь и распаковываешь посылку, гораздо трепетнее и приятнее, чем сам шоппинг.

Заказ с AliExpress

Все 3 мои заказа: костюм, бутылка и часы были надежно упакованы, поэтому никаких внешних повреждений не было.

Теперь оставалось все проверить на исправность гаджетов и отсутствие дефектов на одежде. Ведь больше всего я переживала за костюм для тренировок, так как волновалась, что могла не угадать с размером. Но, примерив спортивный комплект, я даже не думала, что останусь настолько довольной своим выбором:

Костюм на AliExpress. Доставка
Костюм на AliExpress. Распаковка
Костюм на AliExpress стоил 544 гривны
Костюм на AliExpress отшит очень качественно
1/4

Теперь о бутылке и часах.

Термос металлический, выглядит очень красиво, его удобно держать в руках и по весу достаточно легкий. Далее я решила его протестировать. Налила воды, закрыла крышку и попробовала с ним побегать, попрыгать и попереворачивать его. Все содержимое осталось в нем и сохранилось тепло, поэтому считаю — это отличный вариант для тренировок и даже для туристических походов.

К слову, подобные термосы я раньше видела в продаже на украинских сайтах. Их цена около 900 грн, а мне обошелся в 13,77$.

Термос металлический с AliExpress

Часы заказывала, чтобы отслеживать частоту пульса во время физических нагрузок. Я синхронизировала их со своим телефоном и наушниками, а потом измерила с его помощью пульс в состоянии покоя и после небольшой физической нагрузки (приседаний и длительной ходьбы). Помимо спортивного трекера, они могут выполнять функцию будильника и напоминать о запланированных делах. Этот гаджет оказался очень стильным и практичным, который можно отрегулировать по своему запястью.

Часы с AliExpress. Спортивный трекер
Часы с AliExpress. Стильный и практичный гаджет
Часы с AliExpress
1/3

Как я готовилась к беговым тренировкам?

Начать заниматься спортом — для меня это определенный выход из зоны комфорта. Ранее я никогда не бегала и испытывала страх, что могу навредить своему здоровью. А, если быть откровенной, боялась, что попросту не смогу! Особенно мне было страшно начинать беговую нагрузку в холодный период года — осень не самая оптимистичная пора. Поэтому, прежде чем заказывать спортивный костюм и приступать к тренировкам, я обратилась за консультациями к спортивному эксперту — Владу Сотникову. Он был советником министра культуры Украины 2018-2019, продюсер футбольного клуба «Маэстро», имеет большой опыт футбольных тренировок.

От Влада я получила полезные рекомендации, с чего начинать. Он рассказал, что нужно делать, чтобы не перемерзать, не травмироваться во время физической нагрузки и получить от тренировок максимальную пользу и удовольствие. Именно Влад дал мне советы, как правильно подобрать одежду и гаджеты для бега.

Как правильно подобрать одежду для тренировок?

Первый и основной совет для новичков — в одежде должно быть комфортно. Поэтому нужно ориентироваться не на бренды одежды, а на свои ощущения в ней. Также во время бега очень важно чувствовать свое тело! Влад обратил мое внимание, что многие спортивные производители изготавливают эластичную, обтягивающую беговую одежду. Она выполняет функцию эластичных бинтов и позволяет чувствовать каждую мышцу своего тела сбалансированно и в тонусе.

Поэтому он рекомендовал поискать облегающую спортивную форму, но снова обратил внимание, что выбирать нужно то, в чем будет удобно именно мне. Если вам неудобно в обтягивающей беговой форме, покупайте то, что для вас будет со знаком «комфорт».

Второй главный совет — возобновлять теплообмен организма во время тренировок. Ни один бренд спортивной одежды не поможет вам этого добиться, так же, как и не спасет вас от сильного ветра в морозное утро. Чтобы возобновить теплообмен организма, лучше всего на пробежку брать с собой чай. Это может быть обычный черный или травяной чай с лимоном и медом.

Поэтому я и заказала термос. Если я буду замерзать, то во время бега сделаю пару глотков.

Третий, не менее важный совет — выбор обуви для бега. Главное, по словам Влада, это приобретать конфигурацию беговых кроссовок, а не для повседневной носки — street style! Почему беговые? Потому что они имеют специфическую колодку и сформированы таким образом, чтобы убрать лишнюю нагрузку с ноги. Именно в беговой обуви вы максимально защищены от возможных травм и вывихов ноги.

Заказ с AliExpress. Ряд советов от профессионала

Важно также учесть еще ряд советов от профессионала:

Резюме

Спорт привел в мою жизнь новых друзей-спортсменов, которые поддерживают меня в моих начинаниях и главное: я уже сделала самый основной первый шаг — преодолела свои первые 5 км!

Сейчас я осознала, что делать покупки онлайн по всему миру — это легко, когда находишь надежную компанию по доставке. И ранее мне мешали лишь мои внутренние страхи и барьеры, которые были кем-то навязаны.

В итоге я переживала гораздо дольше, чем делала заказ (смеюсь). Мне понадобилось меньше 30 минут, чтобы купить все необходимое для беговых тренировок и не потратить целое состояние. Из них 25 минут я выбирала самый красивый костюм (здесь смеющийся смайл). Сколько бы ушло времени на покупку этих вещей в офлайн — одному богу известно. Что говорить о стоимости костюма, часов и бутылки — до сих пор не могу нарадоваться! Заказ пришел быстро — за 14 дней, и главное — все вещи оказались качественными!

Заказ с AliExpress. Резюме
Заказ с AliExpress. Спортивный костюм
Облегающий костюм на AliExpress
1/3

Как видите, мой личный опыт оказался положительным и теперь:

Заказ с AliExpress без посредников