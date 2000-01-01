Ни для кого не секрет, что онлайн-шоппинг уже давно стал частью нашей повседневной жизни. Пока кто-то все еще отдает предпочтение стандартному посещению магазинов или заказывает вещи на украинских онлайн-платформах, все больше и больше людей выбирают шоппинг по всему миру. Руководитель проекта Сегодня.Lifestyle Аня Ярошенко делится своим личным опытом заказа вещей в глобальном онлайне.

Оплатив 1700 гривен на карту, я начала ожидать свой заказ. Обещанная доставка в 2 недели длилась на полторы недели дольше, чем было заявлено изначально. Но мне повезло, и вот заветное платье было у меня. С размером я угадала, поэтому свой первый опыт заказа вещей из-за границы могу назвать успешным.

Риски были большие. Во-первых, я внесла 100% предоплату незнакомому мне человеку — не было никаких гарантий, что платье все же доедет. Во-вторых, понимания, что именно я получу в итоге, — тоже не было. Но кто не рискует, тот не рискует!

Пожалуй, делиться своей историей я начну с того, что мой опыт онлайн-шоппинга начался еще 7 лет назад. В то время была популярна социальная сеть ВКонтакте, в друзьях у меня была девушка, которая постоянно выставляла фотографии одежды и обуви из популярного английского масс-маркета ASOS. Влюбившись в одно из платьев, я решилась сделать заказ в одном из международных магазинов через посредника — байера.

На этом я не остановилась и стала заказывать вещи по мере необходимости. В скором времени я уже сама заходила на сайт, выбирала, что мне нужно, а через байера просто осуществляла заказ. Что касается сроков доставки — они так и остались для меня непонятными. Заказ не приходил в обещанные 2 недели, опоздания байер объяснял задержками на таможне.

Многие думают, что покупки через байеров — это оплата фактической стоимости товара плюс доставки. А как на самом деле?

Уже после первого заказа я смогла оценить, сколько денег переплачиваю. Мое платье на сайте стоило 75$, а в итоге я заплатила с услугами байера и доставкой — 135$. Как высчитывается комиссия за услуги, доставку, налог — я так и не смогла понять. Сумма за посредничество часто варьировалась, как мне объясняли, из-за веса посылки и страны заказа, что звучало очень правдоподобно.

В среднем я переплачивала 30% от стоимости заказа плюс отдельно считалась доставка. Это однозначно дешевле, чем покупать эти вещи у нас в магазинах. Однако уже тогда я понимала: если бы у меня была возможность заказывать напрямую с международных сайтов, я бы могла экономить и на эту сумму покупать больше вещей! Но на тот момент покупать напрямую мне казалось фантастикой, а байер представлялся человеком со сверхвозможностями.

Работа байеров, так же, как и офлайн-магазинов, зависит от внешних обстоятельств — в этом мне пришлось убедиться на собственном опыте.

2020 год изменил типичный уклад жизни всего мира. Коронавирус внес коррективы во все сферы жизнедеятельности людей. Изоляция от социума, в которой я оказалась, не помешала мне продолжать делать покупки онлайн. Даже наоборот — теперь времени было больше, можно было выбрать не только базовые вещи, а и те, покупка которых всегда откладывалась на завтра.

Но желания разбираться в тонкостях заказа у меня так и не появилось, поэтому я вновь обратилась к своему байеру. Но она мне отказала, т.к. больше не могла гарантировать доставку, а также ее сроки, потому что все пассажирское авиасообщение было приостановлено на неопределённый срок.

Отказ проверенного байера стал знаком, что сейчас идеальное время попробовать заказывать вещи международных брендов напрямую, самостоятельно. Я взвесила все «за» и «против» и решилась! Во-первых, мне нужен был спортивный костюм, так как я хотела начать активно заниматься спортом, а цены и ассортимент на AliEхpress приятно радовали. Во-вторых, наличие свободного времени позволило разобраться в тонкостях процесса.

Конечно же, я рассказала о своем эксперименте подругам. И оказалось, что одна из них уже больше года заказывает товары с международных онлайн-площадок через Новая почта Глобал. Тогда я решила детально изучить, что конкретно предлагает компания и чем она лучше байера.

Покупать самостоятельно в иностранных онлайн-магазинах сложно, в процессе нужно долго разбираться, вопрос сроков остается без гарантий, а магазинов, которые готовы осуществить доставку в Украину, очень мало. Как все обстоит на самом деле?

Чем больше я копалась в недрах сайта Новая почта Глобал, тем больше преимуществ у меня вырисовывалось.

Первое, что меня очень заинтересовало, — это выбор интернет-магазинов. Оказывается, я могу делать заказ практически в любом международном онлайн-магазине США, Китая, Польши, Великобритании и неважно, будет это одежда, обувь, косметика или гаджет. При этом покупать на таких ритейлерах как AliExpress, iHerb мегаудобно: все, что нужно — добавить вещь в корзину, а из корзины сразу выбрать для доставки нужное мне отделение Новой почты и не гадать, где искать свой заказ и какой оператор его везёт.