Аня и онлайн-шоппинг
Ни для кого не секрет, что онлайн-шоппинг уже давно стал частью нашей повседневной жизни. Пока кто-то все еще отдает предпочтение стандартному посещению магазинов или заказывает вещи на украинских онлайн-платформах, все больше и больше людей выбирают шоппинг по всему миру. Руководитель проекта Сегодня.Lifestyle Аня Ярошенко делится своим личным опытом заказа вещей в глобальном онлайне.
Аня и онлайн-шоппинг — с чего все начиналось?
Пожалуй, делиться своей историей я начну с того, что мой опыт онлайн-шоппинга начался еще 7 лет назад. В то время была популярна социальная сеть ВКонтакте, в друзьях у меня была девушка, которая постоянно выставляла фотографии одежды и обуви из популярного английского масс-маркета ASOS. Влюбившись в одно из платьев, я решилась сделать заказ в одном из международных магазинов через посредника — байера.
Риски были большие. Во-первых, я внесла 100% предоплату незнакомому мне человеку — не было никаких гарантий, что платье все же доедет. Во-вторых, понимания, что именно я получу в итоге, — тоже не было. Но кто не рискует, тот не рискует!
Байеры могут гарантировать реальные сроки доставки. Так ли это?
Оплатив 1700 гривен на карту, я начала ожидать свой заказ. Обещанная доставка в 2 недели длилась на полторы недели дольше, чем было заявлено изначально. Но мне повезло, и вот заветное платье было у меня. С размером я угадала, поэтому свой первый опыт заказа вещей из-за границы могу назвать успешным.
На этом я не остановилась и стала заказывать вещи по мере необходимости. В скором времени я уже сама заходила на сайт, выбирала, что мне нужно, а через байера просто осуществляла заказ. Что касается сроков доставки — они так и остались для меня непонятными. Заказ не приходил в обещанные 2 недели, опоздания байер объяснял задержками на таможне.
Многие думают, что покупки через байеров — это оплата фактической стоимости товара плюс доставки. А как на самом деле?
Уже после первого заказа я смогла оценить, сколько денег переплачиваю. Мое платье на сайте стоило 75$, а в итоге я заплатила с услугами байера и доставкой — 135$. Как высчитывается комиссия за услуги, доставку, налог — я так и не смогла понять. Сумма за посредничество часто варьировалась, как мне объясняли, из-за веса посылки и страны заказа, что звучало очень правдоподобно.
В среднем я переплачивала 30% от стоимости заказа плюс отдельно считалась доставка. Это однозначно дешевле, чем покупать эти вещи у нас в магазинах. Однако уже тогда я понимала: если бы у меня была возможность заказывать напрямую с международных сайтов, я бы могла экономить и на эту сумму покупать больше вещей! Но на тот момент покупать напрямую мне казалось фантастикой, а байер представлялся человеком со сверхвозможностями.
Работа байеров, так же, как и офлайн-магазинов, зависит от внешних обстоятельств — в этом мне пришлось убедиться на собственном опыте.
2020 год изменил типичный уклад жизни всего мира. Коронавирус внес коррективы во все сферы жизнедеятельности людей. Изоляция от социума, в которой я оказалась, не помешала мне продолжать делать покупки онлайн. Даже наоборот — теперь времени было больше, можно было выбрать не только базовые вещи, а и те, покупка которых всегда откладывалась на завтра.
Но желания разбираться в тонкостях заказа у меня так и не появилось, поэтому я вновь обратилась к своему байеру. Но она мне отказала, т.к. больше не могла гарантировать доставку, а также ее сроки, потому что все пассажирское авиасообщение было приостановлено на неопределённый срок.
Отказ проверенного байера стал знаком, что сейчас идеальное время попробовать заказывать вещи международных брендов напрямую, самостоятельно. Я взвесила все «за» и «против» и решилась! Во-первых, мне нужен был спортивный костюм, так как я хотела начать активно заниматься спортом, а цены и ассортимент на AliEхpress приятно радовали. Во-вторых, наличие свободного времени позволило разобраться в тонкостях процесса.
Конечно же, я рассказала о своем эксперименте подругам. И оказалось, что одна из них уже больше года заказывает товары с международных онлайн-площадок через Новая почта Глобал. Тогда я решила детально изучить, что конкретно предлагает компания и чем она лучше байера.
Покупать самостоятельно в иностранных онлайн-магазинах сложно, в процессе нужно долго разбираться, вопрос сроков остается без гарантий, а магазинов, которые готовы осуществить доставку в Украину, очень мало. Как все обстоит на самом деле?
Чем больше я копалась в недрах сайта Новая почта Глобал, тем больше преимуществ у меня вырисовывалось.
Первое, что меня очень заинтересовало, — это выбор интернет-магазинов. Оказывается, я могу делать заказ практически в любом международном онлайн-магазине США, Китая, Польши, Великобритании и неважно, будет это одежда, обувь, косметика или гаджет. При этом покупать на таких ритейлерах как AliExpress, iHerb мегаудобно: все, что нужно — добавить вещь в корзину, а из корзины сразу выбрать для доставки нужное мне отделение Новой почты и не гадать, где искать свой заказ и какой оператор его везёт.
Второе, если на сайтах нет прямой доставки в Украину, то компания предоставляет один из адресов своих складов-партнеров в США, Китае, Великобритании или Польше. После того как посылка будет на складе партнера, ее доставят в отделение или почтомат Новой почты, а также можно оформить курьерскую доставку на удобный мне адрес. Эта услуга называется форвардинг. Чтобы ею воспользоваться, нужно всего лишь зарегистрироваться на платформе NP Shopping. И что важно, практически все магазины из каталога этой платформы принимают украинские карты.
Плюс — весь путь своей доставки вы можете отслеживать онлайн по номеру накладной. Мне так не хватало этого с байером!
Выглядит заманчиво, но действительно ли так все доступно человеку, который никогда не делал онлайн-покупки за рубежом? Я решила проверить на собственном опыте и сделать свой первый заказ на AliExpress.
Про мой опыт шоппинга на AliExpress. Покупать в международных онлайн-магазинах дороже, чем в Украине. Плюс — нужно еще оплачивать доставку. Какова реальная стоимость?
На главной странице сайта https://npglobal.com.ua я выбрала раздел с прямой доставкой и сразу перешла на сайт AliExpress.
Ассортимент на площадке настолько разнообразен, что найти подходящий вариант не составит труда.
Начала свой выбор со спортивного комплекта — лосины и реглан. Определившись с фасоном, я выбрала серый цвет и свой размер. Именно размер меня волновал больше всего. Ведь все знают, что китайские размеры отличаются от наших универсальных, и я боялась получить одежду, которая подошла бы для мемов «ожидание/реальность». На сайте рядом с описанием товара было указано, что покрой соответствует размеру, и я остановилась на своем размере S. Угадала или нет — мне предстоит это узнать по факту, когда спортивный костюм окажется уже у меня.
Костюм мне обошелся всего в 19,85$ (в гривневом эквиваленте около 500 грн). Таких цен не найдешь ни в одном из украинских магазинов. За подобный спортивный комплект мне пришлось бы заплатить минимум 2000 грн.
Так как моей спортивной нагрузкой должен стать бег, я решила обзавестись еще пульсометром и бутылкой для воды.
Во время беговой нагрузки очень важно отслеживать частоту сердцебиения и свой средний темп. Взяв высокую скорость, можно навредить своему физическому состоянию и вместо запланированных 7 километров пробежать лишь 1,5 и сойти с дистанции. Чтобы не допустить этих ошибок, я начала искать гаджет, который станет мне помощником во время тренировок. Изначально в моих планах был обычный пульсометр, но онлайн-шоппинг творит чудеса, и вот я уже оформляю заказ не просто на спортивный гаджет, а на водонепроницаемые smart-часы, которые синхронизируются с телефоном.
И поскольку во время любой физической нагрузки нужно всегда следить за водным балансом, то мне понадобится бутылка для воды. Я не из тех, кто выбирает банальные варианты, поэтому решила заказать термос-бутылку. Она мне пригодится не только на тренировках, но и в быту.
Выбрав все товары, я перешла к оформлению заказа. После того, как я ввела и подтвердила свои контакты и адресные данные, появилось окно, где я смогла выбрать «пункты выдачи», затем «смотреть на карте» и выбрала необходимое отделение.
Мой заказ составил 68,33 доллара. Для новых пользователей, помимо основных скидок, сайт предлагает дополнительную скидку в 2$, воспользовалась и получилось 66,33 доллара.
Я ввела данные карты, подтвердила заказ и приготовилась ждать свою посылку.