Как подготовиться к энергопеременам

Украинскую энергетику в ближайшие годы ждут большие перемены. Реформа рынка электроэнергии, а затем и объединение отечественной энергосистемы с европейской (ENTSO-E) станут стимулами роста конкуренции за потребителя. В итоге он должен получить услугу на порядок высшего качества, а ее стоимость будет определяться рыночными факторами.

Но чтобы успешно бороться за клиента, энергокомпании должны заранее думать о перспективах высокой конкуренции, как среди внутренних, так и европейских производителей. Откладывать это на потом нельзя. Тот, кто будет заботиться о бизнесе, делая модернизации – выиграет. Кто оставит все как есть – будет пасти задних, рискуя оказаться за бортом. Поэтому работы у энергетиков сейчас хоть отбавляй.

Для тепловой генерации, энергоблоки которой работают по 40-60 лет, это настоящий вызов. И справиться с ним можно наиболее оптимальным способом – выполнив реконструкцию энергетических мощностей. В эту процедуру входит ряд дорогостоящих и технически сложных мероприятий, которые вдохнут в блок новую жизнь.

Подобных проектов в стране было не так уж много. Через реконструкцию прошли 23 энергоблока ТЭС – менее трети от всех действующих. При этом львиную долю – 19 реконструкций выполнил на своих теплоэлектростанциях ДТЭК.

Самый свежий такой проект завершился в середине февраля. Мы включили в сеть энергоблок №10 Бурштынской ТЭС, инвестировав в его реконструкцию порядка 1,1 млрд грн. И так как все работы уже позади, важно рассказать, почему подобные проекты важны для отечественной энергетики:

Блок становится эффективнее. Реконструкция устаревших мощностей – единственный способ повысить эффективность и снизить затраты на генерацию электроэнергии. Обновленный блок Бурштынской ТЭС уменьшит удельные расходы топлива на 6%, что создает возможность для маневрирования ценой произведенной электроэнергии в меньшую сторону. Блок становится мощнее. Обновление ряда устаревших элементов на новые позволяет нарастить мощность энергоблока. После полной замены турбины, барабана и поверхностей нагрева котла, трансформатора собственных нужд, системы возбуждения турбогенератора, автоматизированной системы управления, электрических распределительных устройств 0,4 и 6 кВ, а также полной реконструкции генератора турбины мощность блока выростет с 195 до 210 МВт. Блок становится экологичнее. Каждая реконструкция включает в себя обязательные работы по существенному снижению вредных выбросов энергоблока. После проведенных работ граничный объем выбросов блока №10 не превысит 50 мг/м³. Только в замену электрофильтра было направлено 85 млн грн. И теперь выбросы будут соответствовать европейским стандартам – воздух станет чище.

Польза от мероприятия очевидна. Без реконструкции блок пришлось бы останавливать из-за истечения допустимого срока эксплуатации. А это грозило стране потерей важного энергогенерирующего объекта. К тому же ценность энергоблока №10 заключается и в том, что он может выполнять несколько функций – поддерживать стабильное энергоснабжение Украины и экспортировать электроэнергию в Европу. Причем именно Бурштынская ТЭС является уникальным объектом, который получает сейчас ценный опыт работы в высококонкурентном европейском рынке. Благодаря этому наилучшие практики с запуском нового рынка электроэнергии будут внедрены и в Украине.