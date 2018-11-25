Водіїв не лякають ані штрафи, ані травми, або Як привчити українців до безпеки

Як реально привчити українців користуватися пасками безпеки? На мою думку, універсального рецепту для всіх просто не існує. За останньою статистикою більше 80 відсотків водіїв в Україні не користуються засобами пасивної безпеки (ременями безпеки). Ще гірша ситуація з перевезенням пасажирів та особливо дітей, яких згідно п. 21.11(б) Правил дорожнього руху (ПДР) до 12 років та зростом менше 145 см заборонено перевозити без використання спеціальних пристроїв, а саме дитячих автокрісел, а також на передньому сидінні.

Та меншість водіїв, яка зазначеними засобами пасивної безпеки користується, робить це або дійсно переживаючи за власну безпеку та безпеку пасажирів, або просто не порушує ПДР чи боїться бути притягненим до адміністративної відповідальності за їх порушення. А когось не лякають ні штрафи, ні загроза постраждати під час ДТП, поки він сам не проб'є головою лобове скло або не постраждають його рідні.

Чи дадуть результат високі штрафи? На даний момент штраф за порушення правил користування ременями безпеки згідно ч.5 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) складає три неоподаткованих мінімуми (51 грн). За порушення правил перевезення дітей в автомобілі взагалі передбачене лише письмове попередження згідно ст. 125 КУпАП.

І враховуючи те, що за інші порушення ПДР, такі як порушення правил зупинки, стоянки, проїзду перехресть, вимоги щодо технічного стану та ін. відповідальність є значно вищою (починаючи від 10 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 грн), а також те, що за дані правопорушення відсутнє збільшення відповідальності при повторності вчинення, то і багатьох водіїв такі штрафи не лякають, і патрульна поліція згідно з ч.2 ст. 36 КУпАП виписує штраф за більш серйозне правопорушення у межах власної компетенції, наприклад, якщо водій проїхав на червоне світло і не був пристебнутий ременем безпеки, то і штраф він заплатить саме за порушення правил проїзду перехресть за ч.2 ст. 122 КУпАП, а не за ремінь.

Новим законопроектом №8492, прийнятим Верховною Радою України у першому читанні, передбачено збільшення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки, і штрафи мають зрости у 17 разів (з 51 до 850 грн). Передбачається, що це має сприяти зменшенню травматизму та смертності на дорогах, якщо більше водіїв почнуть дотримуватися правил користування ременями безпеки. Чи дійсно це спрацює – покаже час.

Які ще засоби переконання є можливими? За статистикою, в 70% аварій врятувати життя людини вдалося лише завдяки ременям безпеки. Застосування пасків зменшує ризик загибелі водія при лобовому зіткненні – в 2,3 рази, при боковому – в 1,8 рази, при перекиданні – в 5 разів. Крім того, в Україні один з найвищих у Європі рівень смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод (ДТП), про що свідчить рейтинг країн світу за смертністю в ДТП на сайті WorldLifeExpectancy.

Саме це в першу чергу має бути аргументом для водіїв, адже саме їх безпека та безпека пасажирів їх авто під загрозою, а тому важливість використання ременів безпеки має бути усвідомлена самими водіями та їх пасажирами. Якщо ж цього усвідомлення немає, то жоден засіб примусу та контролю не буде дієвим.

Допомогти вирішити дану проблему може, по-перше, постійне висвітлення її у ЗМІ. По-друге, профілактична та просвітницька робота державними органами, наприклад, патрульна поліція проводить профілактичну роботу в навчальних закладах за програмою "Школа і поліція" через закріплення за школами шкільних офіцерів поліції, а також співпрацює з громадськими організаціями, такими як Traffic Challenge, проводячи спільні заходи у сфері безпеки дорожнього руху. По-третє, зазначені громадські організації теж можуть робити значний внесок для вирішення даної проблеми різними способами. Ну а також впровадження системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР на дорогах може значно зменшити кількість даних порушень, і не тільки стосовно користування ременями безпеки.

Згідно з дослідженням кампанії "За безпечні дороги", найнижчий штраф за некористування ременем безпеки в Європі платять саме українці. Згідно з цим же дослідженням в Україні найнижчий відсоток користування ременями безпеки. А також тут варто згадати зазначений вище рівень смертності внаслідок ДТП в Україні, що наводить на висновки щодо зв'язку суми штрафу, рівня користування ременями безпеки та рівня смертності внаслідок ДТП.

У інших країнах Європи сума штрафів варіюється від €15 до €350, відсоток користування ременями безпеки теж різний, але є вищим, ніж 50%, хоча і не завжди корелює з сумою штрафів, адже не бралися до уваги і інші можливі фактори впливу, такі як наявність автоматичної фото- та відеофіксації порушень, особливості законодавства, загальна статистика щодо кількості порушень в сфері безпеки дорожнього руху, давність впровадження зазначених рівнів штрафів і т.д. Але ж і рівень смертності внаслідок ДТП у країнах Європи є значно нижчим.

Висновком цього та інших схожих досліджень має бути те, що проблема користування ременями безпеки в Україні дійсно стоїть дуже гостро, а тому треба аналізувати досвід інших країн для успішного вирішення даної проблеми в Україні для віднайдення найбільш ефективних шляхів її вирішення. Але варто розуміти, що на вирішення даної проблеми може знадобитись досить багато часу і комплексних зусиль як з боку держави, так і з боку звичайних громадян.