Семь шагов к теплу в доме и меньшим счетам за отопление

Счета за отопление в тысячи гривен – то, что обсуждают многие мои знакомые этой зимой. И ладно бы оплата счетов гарантировала комфортную температуру в помещении. Но, заплатив 2000-3000 грн, можно получить на выходе "молочные" батареи и +16 в квартире.

Мне, как создателю системы умного дома CLAP, которая помогает экономить на коммунальных счетах, было интересно разобраться, почему киевляне платят так много и как еще они могут экономить.

Сколько платит за тепло житель столицы

Не зря власти призывают устанавливать тепловые счетчики тем, кто не хочет выкидывать деньги на ветер. Если в доме стоит такой счетчик, то владельцы однокомнатной квартиры площадью до 40 м2 платят в не очень холодный месяц около 700 грн; двухкомнатной площадью до 50м2 – 800 грн, трехкомнатной до 80 м2 – 1300 грн.

Если же в доме счетчика нет, то жильцы получают те самые многотысячные платежки. Счета на отопление формируются исходя из площади квартиры по фиксированной ставке. Например, для маленькой квартиры в 33 квадратных метров в Киеве сумма к оплате – 1106 гривен.

Почему мы платим так много: как формируется цена на отопление

В каждом украинском городе свой тариф на отопление. Происходит это потому, что основная затратная часть в тарифе – это стоимость топлива, а в каждом городе свои источники тепла.

Где-то уголь, где-то газ, который, к слову, является самым дорогим. Поэтому тетя Соня из Одессы платит за тепло меньше, чем ее киевский племянник, хотя площадь квартир у них одинаковая.

Первый шаг: энергоаудит и управление отоплением в доме

Лучше всего начать процесс утепления дома и квартиры с теплоаудита. Эта процедура показывает, куда уходит тепло из дома и что надо сделать в первую очередь, чтобы уменьшить потери тепла.

Услуга энергоаудита жилого дома стоит от 15000 грн, квартиры – от 1000 грн.

Сейчас многие украинцы платят за обогрев улицы, так как большинство домов, построенных до 1990 года, имеют класс энергоэффективности "Е". Он означает, что больше 50% тепла теряется через неутепленные стены, окна, подвалы, двери и крыши.

На сайте Киевэнерго можно посмотреть насколько дом эффективно использует тепло.

В большинство многоэтажек тепло подается централизовано, и жильцы не могут сами менять температуру в доме. Погода резко поменялась, и вот у вас в квартире уже тропики или, наоборот, Северный Полюс.

Помочь в этом может система под названием индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Этот прибор устанавливается в доме и служит перераспределяющим узлом между котельной и системой отопления многоэтажки.

Если на улице станет теплей, то жильцы смогут самостоятельно уменьшить обогрев квартир непосредственно в тепловом пункте. А значит, платить за отопление можно будет меньше.

Второй шаг: ремонт в подвале

В подвалах многоэтажек спрятаны трубы, по которым тепло приходит из котельной. Владельцы квартир нечасто заглядывают в подвал, а тем более обращают внимание на состояние труб, арматуры и изоляцию. А зря. Именно сюда приходит горячая вода, и только потом она поднимается в квартиры.

Тепловой счетчик, кстати, стоит на входе этих труб и фиксирует тепло, которое поступило из котельной. И, если в подвале компанию котам составляют сквозняки, то вода быстро остывает, и в квартиру поступит гораздо меньше тепла, чем при хорошей изоляции.

Третий шаг: установка счетчика в квартире

Лучше всего, когда тепловой счётчик установлен и в доме и, непосредственно, в квартире. Тогда владелец квартиры платит только за обогрев своего помещения и общей площади – подъезда, и ему легче контролировать расходы.

Но такой вариант возможен только при горизонтальной системе отопления – когда в каждую отдельную квартиру идет своя собственная труба с теплоносителем, на которой и устанавливается индивидуальный тепловой счетчик.

Такая разводка есть только в новостройках. В домах, которые построены до 2000-х годов – вертикальная разводка, и в них индивидуальные счетчики не устанавливается.

Моя знакомая Наташа живет с родителями в трехкомнатной квартире в новостройке. Площадь квартиры –114 м2, за отопление по счетчику за ноябрь ее родители заплатили 800 грн.

"У нас прохладно в квартире, зато есть возможность экономить благодаря счетчику и регулировке тепла, – рассказывает девушка. – У наших соседей теплей, чем у нас, но и счет за отопление – 1500 грн".

Четвертый шаг: установка регулируемых батарей

Традиционно в многоквартирных домах старой застройки тепло батарей никак не регулируется, и они жарят и днем и ночью, и когда хозяева есть дома, и когда они уехали на две недели на Шри Ланку в отпуск.

Если вы живете в новострое с горизонтальной системой отопления, установите батареи с терморегуляторами. Тогда вы сможете самостоятельно задавать комфортную температуру и снижать градусы в квартире, когда никого нет дома.

В нашей системе умного дома терморегуляторы можно регулировать даже с приложения в телефоне. Я этой функцией сам пользуюсь часто, когда еду на выходных на дачу и хочу прогреть дом к приезду.

Пятый шаг: программирование сценариев отопления

Забыла-не включил-ушел из дома-не в голове. У каждого из нас найдется множество причин, почему мы не досмотрели батареи и оставили их включенными на полную мощность, уходя из дома.

Избежать этого помогут программируемые сценарии, которые в системе умного дома можно создавать с помощью искусственного интеллекта.

Например, вы опустили перед сном температуру до 18 градусов, чтобы спать в прохладе. А, проснувшись, подняли до 23 градусов, чтобы собираться на работу в тепле. Перед выходом же снова снизили температуру, чтобы не греть пустую квартиру. Система все эти манипуляции запомнит и в последствии предложит наиболее комфортный для вас сценарий.

В нашей системе умного дома можно даже задать лимит в деньгах, сколько вы хотите тратить в месяц на отопление. И, исходя из нужной суммы, система запрограммирует ваши батареи, чтобы не было перерасхода.

Шестой шаг: энергосберегающие окна

25% тепла в квартире теряется из-за негерметичных окон. Замена старых окон на современные стеклопакеты позволяет сэкономить до 20 % тепла, а это значит, что, при наличие теплосчетчика в квартире, вместо счета в 1500 гривен вы заплатите чуть больше тысячи.

Седьмой шаг: утепление фасада

Утепление фасада – дело явно недешевое. Но подумайте о том, что до 40% тепла квартира теряет через стены и особенно от этого страдают жители панельных домов. Компании, которые проводят энергоаудит, обещают, что затраты на утепление стен окупятся через семь лет при наличии счетчика тепла на дом и регулярном повышении стоимости тепла на 10%.

Но если взялись за утепление стен, ни в коем случае не делите стены на куски по принципу "моя-соседская" – это приведет к тому, что стена разрушится на стыке из-за разницы температур фасада и конденсации влаги.

Договаривайтесь с соседями, ведь экономия на отопление и желание не ходить в трех парах теплых носков зимой – хороший мотиватор к сотрудничеству.

Как сэкономить на утеплении дома

В Украине существуют государственные и местные программы по компенсации затрат на улучшение энергоэффективности зданий.

В Киеве действует программа софинансирования "70/30". Смысл ее в том, что город компенсирует до 70% стоимости по утеплению многоквартирных домов.

Оставшуюся часть – 30% жильцы дома могут оплатить самостоятельно, а могут привлечь в инвесторы энергосервисные компании (ЭСКО).

ЭСКО помогают сэкономить деньги жильцов продуваемых всеми ветрами многоэтажек, оплачивая часть ремонтных работ, направленных на улучшение энергоэффективности зданий. Так, компания может модернизировать индивидуальный тепловой пункт, установленный в подвале здания, или утеплить фасад.

Так как сумма в платежках после энергоэффективного ремонта уменьшится, то жильцы смогут возвратить деньги инвестору из разницы в счетах. В отличии от банковского займа, в этом случае комиссии и оплаты процентов нет.