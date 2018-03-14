Эксперимент от Segodnya: как в Киеве продавцы реагируют на монету в 10 гривен

Скоро в кошельках украинцев появится новая "мелочь" номиналом в 2, 5 и 10 гривен. Об этом 13 марта заявила пресс-служба Нацбанка, а уже 14 марта регулятор показал, как будет выглядеть замена бумажным деньгам.

Со временем, Нацбанк полностью заменит мелкие бумажные деньги металлическими.

И пока эксперты пытаются обосновать такой шаг, мы отправились в отделение Нацбанка на Контрактовой площади в Киеве, чтобы купить памятные монеты, посвященные киборгам, а также памятные монеты "День украинского добровольца", а потом попробовать расплатиться ими и оценить реакцию продавцов на непривычный звон 10-гривневой денежки.

Что из этого получилось – смотрите на видео: