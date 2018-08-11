Истерия вокруг Момо и закрытие ЖД-сообщения с Россией: дайджест новостей от "Сегодня"

Куриные лапы "Синего кита"

В сети появилась новая опасная для детей игра – Момо! Как и в случае с "Синим Китом" или свирепствующей у нас в стране "Красной Совой" пострадавших пока никто не видел, никто не понимает толком, как игра устроена, кто за ней стоит, и зачем это нужно. Поэтому новости вокруг Момо становятся полем для спекуляций, слухов, городских легенд.

Как и в прошлых случаях, Момо имеет, если можно так сказать, лицо. Если раньше детей якобы подталкивало к самоубийству водоплавающее млекопитающее – кит, или представитель пернатых – красная cова, то сейчас детская смертельная игра приобрела человеческое лицо. Но ноги все равно куриные.

Момо, согласно многочисленным сообщениям, это бот для мессенжера Whatsapp. Он якобы пишет детям, шантажирует их, и склоняет к суициду. Тем временем дети семи лет уже программируют и торгуют своими поделками на онлайн-площадках. Слабо верится, что курица с головой человека может склонить такого ребенка к суициду.

Хотя, некоторые до сих пор верят в то, что земля плоская. А некоторые даже строили свои убеждения на онлайн-картах. В Google позаботились об этом, и обновили сервис.

Преждевременно падающий рубль и преждевременно растущий доллар

США уже во второй половине августа собираются ввести новые санкции против России из-за происшествия в британском Солсбери, когда бывший российский разведчик Сергей Скрипаль был отравлен с дочерью Юлией.

Российский рубль не стал дожидаться санкций и начал провисать к показателям ноября 2016-го. В Украине тем временем дорожает доллар. Иностранная валюта преодолела психологический рубеж в 27 гривен Сезонное подорожание началось на месяц раньше обычного.

Мы подготовили большую публикацию о том, как подготовится к подорожанию, и чего следует ожидать к концу года

На курс гривны влияют новости о макрофинансовой помощи, на этой неделе были позитивные сообщения в этом плане.

А вот что не дорожает – так это биткоин. Капитализация криптовалют падает, страны урезают льготы и ужесточают законы, так что такой процесс вполне ожидаем.

Транспортное сообщение с РФ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что рассматривается вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Россией. К слову, Омелян рассматривает этот вопрос достаточно долго. О необходимости закрытия ЖД-сообщения он говорил еще в прошлом году. Но это касается пассажирских перевозок. Грузоперевозки пока останавливать не планируют.

В "Укрзализныце" тем временем указывают на то, что пассажиропоток в Россию сильно уменьшился. А пока Омелян говорит о необходимости закрытия железнодорожного сообщения, другие решили занять освободившуюся информационную нишу и поговорить о закрытии автобусного сообщения.

Медреформа

В Украине продолжается медицинская реформа. Сайт "Сегодня" пообщался с председателем Национальной службы здоровья Украины Олегом Петренко, чтобы разобраться в ее нюансах.

Как будут рассчитываться тарифы на медицинские услуги, как будет происходить взаимодействие с профильными врачами, и какие сложности могут возникнуть на этапе оформления декларации – читайте на сайте "Сегодня".

Кроме того, наши журналисты подготовили большой материал о том, что можно требовать сейчас от медиков, какие услуги и в каком порядке они будут предоставлять в рамках реформы