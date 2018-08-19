Конан-варвар против Шахова с Мосийчуком и отмена поездов в Россию: дайджест новостей от "Сегодня"

Свадьба Поклонской, Конан из Николаева и драка народных депутатов в прямом эфире

Скандальный прокурор анексированного Крыма – Наталья Поклонская вышла замуж. И ее избранник не портрет Николая Второго, как вы могли подумать. Ее мужем стал, как пишут зарубежные СМИ – заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Поклонская пока никак не комментирует слухи о женитьбе. Впрочем, она и раньше не особо обращала внимание прессы на свою личную жизнь, потому что по большому счету жила личной жизнью Николая Второго. Год назад ее уличили в том, что она скрывает автомобиль и доходы супруга.

Сама же Поклонская официально была последние годы одинокой мамой. Хотя попытка оформить брак была, но потенциальный муж сбежал из-под венца.

Тем временем, глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко вспомнил известного уроженца Николаевщины – Конана Варвара, и отметил, что неплохо было бы показать его миру

Повод для заявления – уникальная находка археологов. Специалисты подняли со дна моря кратерообразный сосуд. Какое его предназначение, точно не известно, но это очень древняя находка.

Любую ситуацию можно рассмотреть с разных углов, и соцсети, традиционно разделились. Есть мнение, что Савченко не ошибся, а имел ввиду киммерийцев, к которым относился выдуманный персонаж Конан, и которые действительно бывали на территории Николаевской области.

Народные депутаты Сергей Шахов и Игорь Мосийчук устроили поединок в прямом эфире. Перед дракой, бойцы дали друг другу характеристики, к примеру, Шахов посоветовал Мосийчуку не посещать гей-парады, Мосийчук же заявил, что Шахов был обнальщиком у Януковича. Конфликт продолжился в лифте и в итоге перешел в Facebook.

Неожиданные ливни с ожидаемыми последствиями

Киев залило ливнями и он был похож в который раз на Венецию. Но очень скоро на Венецию стал похож и Львов.

Крупные города все чаще становятся более удобны для рептилий, а не людей, но активизация пресмыкающихся – тоже событие недели. Например, в той же Львовской области трое людей за один день пострадали от укусов змей.

Жуткое видео опубликовали и в Харькове. Там огромная змея ест на берегу не менее огромную рыбу. Кстати в комментариях, меньше паники, чем умиления. Одни отмечают, что это безобидный уж. Другие пишут, что эти змеи едят крыс, которых тоже много расплодилось, некоторых удивляет сам факт того, что в городской черте Харькова есть такая большая рыба.

Прекращение ЖД-сообщения с РФ

Глава министерства инфраструктуры Владимир Омелян намекнул, что в Москву будут ходить только медведи. К слову, что должно мотивировать медведя ехать в Москву, до конца не ясно, но так Омелян объявил о подписании исторического документа, который касается сообщения со страной агрессором.

Мнения разделились. Одни такое решение поддерживают, другие жестко осуждают. Среди аргументов "за" – война с Россией, натянутые отношения с Москвой и опасность для украинцев на территории соседнего государства. Аргументы "против" – вопрос поиска альтернативных маршрутов для путешествующих, нарушение родственных связей и удар по экономике, из-за отмены направления.



