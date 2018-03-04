"Нафтогаз" против "Газпрома" и ракеты Путина: дайджест главных событий недели от "Сегодня"

Пресс-конференции Порошенко, Януковича и Путина, победа в Стокгольмском арбитраже и необычные находки в Верховной Раде – это и не только в еженедельном дайджесте событий сайта "Сегодня".

Нафтогаз и Газпром: Стокгольмский арбитраж и победа Украины

Нафтогаз украины выиграл второй иск в Стокгольмском арбитраже против российского "Газпрома". До этого, в конце 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" снизить цену на газ для Украины и отменить принцип "бери или плати".

Результат победы в том, что теперь Россия должна нам за газ, а не наоборот. Россия должна заплатить украинской стороне более 4,5 миллиардов долларов. Но учитывая то, что ранее у "Нафтогаза" был долг перед "Газпромом", в конечном счете мы получим 2,5 миллиарда.

План действий в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража озвучил Петр Порошенко на заседании СНБО.

В "Нафтогазе", тем временем, назвали победу исторической, отметив, что эта победа досталась в самом большом коммерческом арбитраже в истории человечества.

Победа в арбитраже обернулась ответными действиями со стороны РФ. Поставки газа оказались под угрозой. О том, чем может закончиться новый спор Украины и России, читайте в материале сайта "Сегодня" Демарш "Газпрома": как Россия перекрыла Украине газ и что будет дальше.

Ядерная ракета Путина, которую никто не видел, но о которой все говорят

Президент России Владимир Путин объявил о продвижениях в разработке ракеты на ядерном топливе. Ракета, предложенная президентом России, может долететь куда угодно, ведь обладает неконтролируемыми траекторией и расстоянием полета.

Россиянам же предложили придумать название для ракеты Путина. Среди предложенных вариантов были и ласковые, такие как "добро", "сюрприз", "подарок". Очевидно, предлагали называть ракету "Путин", или "Володя" (хотя, может, людей просто тешила мысль, что после запуска "Володя Путин" расщепится на атомы за секунду где-нибудь за рубежом).

Помощник Путина Сурков предложил назвать ракету "Гиви", в честь известного боевика с Донбасса. Гиви. Странное чувство юмора Суркова ощущается особенно остро, учитывая, что боевик Гиви был убит вследствие взрыва.

Без иронии к ситуации отнеслись в США. Там заявили, что в курсе новой ракеты, и что сами разрабатывают аналогичное вооружение.

Но пока поклонники ракеты Путина придумывали название для оружия сокрушения США, сама ракета успешно нанесла удар по рублю. Отметим, что кроме обращения Путина к Федеральному собранию, на падение рубля традиционно повлияла нефть.

Эксперты тем временем, уверяют, что кроме удара по рублю ракета вряд-ли на что-то еще годится.

Позже стало известно и то, что графику, которую Путин демонстрировал на собрании, изготовили 11 лет назад. Это вызвало подозрение, что и разработка залежалась. И тут возникает парадокс. Среди предложенных вариантов названия есть "рука Бога". Документальный фильм, из которого были взяты кадры – о ракете "Сатана".

Неизвестно, является это совпадением или нет, но на днях США одобрили продажу Javelin Украине.

Пресс-конференция Порошенко

Как новый год встретишь – так его и проведешь. Президент Петр Порошенко на этой неделе провел пресс-конференцию. Одним из ключевых снова стал вопрос к Порошенко об отдыхе на Мальдивах. Дело в том, что расследование об отдыхе президента за рубежом было основано на внутренних данных госпогранслужбы. А они рядовому украинцу недоступны.

"Если у вас нет доступа к базе данных пограничников, то у вас его и не должно быть, это персональные данные. Но если любой орган захочет проверить пограничников, он получит всю необходимую информацию", – рассказал президент.

Но некий "любой орган" не захотел пока "проверить пограничников", поэтому и говорить не о чем. Но, президент отметил, что летал за свой счет и под своим именем.

Все подробности пресс-конференции Порошенко " вызовы-2018" читайте в специальном материале от сайта "Сегодня".

General Electrics в Украине

Хотя Гиперлуп в нашей стране пока не появился, но американские тепловозы Украина все-таки получит. Это стало возможным после заключенного контракта между Укрзализницей и General Electrics.

В течение ближайших 15 лет американская компания модернизирует до 75 локомотивов и поставит в Украину до 225 тепловозов Evolution.

Обновление и модернизация подвижного состава УЗ предполагает, что уже в ближайнее время в Украину будут поставлены 30 грузовых локомотивов GE ТЭ33А. Первые поставки запланированы на осень, в целом локомотивы окажутся в Украине до конца первого квартала 2019 года.

Почему Украина сама не строит локомотивы – читайте в специальном материале от сайта "Сегодня".

Верховная Рада: необычные находки внутри и снаружи

Палаточный городок под Верховной Радой прекратил свое существование. Полиция снесла лагерь протестующих, задержав более 100 человек.

Разгон лагеря произошел после того, как правоохранители получили разрешение суда провести следственные действия на территории палаточного городка.

Результатом обыском в палатках стало обнаружение гранат и "коктейлей Молотова".

Внутри самой Рады на этой неделе также нашли необычную находку. Журналист Юлия Забелина опубликовала фото сиротливо лежащей на ковре Рады 100-долларовой купюры. По ее словам, купюра какое-то время лежала бесхозной, пока работники техперсонала Рады не отдали ее охране парламента.

Пользователи соцсетей с иронией отметили, что 100 долларов для народных избранников – это как 25 копеек для украинца.