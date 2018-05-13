Скандал с Adidas и новый бренд Украины: дайджест главных событий недели от "Сегодня"

Мистические знаки во время инаугурации Путина, планы оккупантов насчет Крымского моста, цены в Украине и многое другое в еженедельном дайджесте событий сайта "Сегодня"

Модный приговор для известного бренда

Для компании Adidas устроили "модный приговор". Известного производителя спортивной одежды заподозрили в симпатиях к коммунизму. Скандал вспыхнул вокруг платья красного цвета: дизайнеры при его создании вдохновились формой советских спортсменов образца 1991-го года.

Возмутился МИД Литвы, следом отреагировал и наш Институт национальной памяти. Украинское представительство компании получило от института письмо с напоминанием о недопустимости распространения продукции с советскими тоталитарными символами.

Пользователи соцсетей также болезненно отреагировали на появление одежды в новой линейке. Так что производитель от греха подальше удалил все упоминания футболок со своих официальных сайтов, продемонстрировав удивительный уровень оперативной декоммунизации.

Также, на этой неделе Украина получила свой логотип. Он призван популяризировать нашу страну в мире.

Флаг на инаугурации Путина и Крымский мост

Тайные знаки начали преследовать президента России. Во время инаугурации Путина не удалось поднять флаг. Как оказалось, подъемный механизм заклинил.

В России тем временем назвали очередную примерную дату открытия моста в Крым. Ранее ожидалось открытие к 9-му мая, теперь же известно, что оно произойдет "если не 15-го, то точно 16-го мая".

При этом пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что на открытии моста будет присутствовать Путин.

Нефть, цены на продукты, укрепление гривни

Если вы умеете приготовить вкусное блюдо из гречки, сахара и яиц, то вам очень повезло. Эти продукты будут дешеветь. Сложнее тем, кто привык питаться мясом и овощами. Цена на эти продукты будет расти. При этом Министерство аграрной политики прогнозирует в этом году обильные урожаи.

В мире, тем временем, дорожает нефть. В частности, после заявления Трампа о санкциях в отношении Ирана. Это может повлиять на мировую ситуацию с запасами черного золота, а также отразится на ценах на бензин, в том числе и в Украине.

Отметим, эта неделя вообще вышла знаковой для США. Доллар укрепляется по всему миру, включая и Украину. Тем не менее, гривня просела не так основательно, как другие валюты. Эксперты, которых опросили журналисты сайта "Сегодня" утверждают, что наша валюта смотрелась "вполне достойно" по сравнению с тем же евро.