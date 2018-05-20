Обострение на Донбассе и Керченский мост: дайджест главных событий недели от "Сегодня"

В Украине отпраздновали день вышиванки, в России хвастались мостом в оккупированный Крым, а Запад выражал обеспокоенность тем, что происходит на Донбассе. Чем еще запомнилась уходящая неделя – смотрите в еженедельном дайджесте сайта Segodnya.ua.

Трудности судебного процесса по ДТП в Харькове

Участники ДТП в Харькове, приведшего к гибели шести человек, отказались от участия в следственном эксперименте на месте трагедии. Таким образом, суд не может установить скорость автомобилей при помощи экспертиз.

Зайцева объяснила свой отказ тем, что ей тяжело психологически находится в авто. и ехать в нем. Дронов говорит, что ехал со скоростью 40 километров в час, а вот Зайцева мчалась. А защита Зайцевой говорит, что эти слова не подтверждены экспертизой.

Прокурор Игорь Омельченко заявил, что отягчающих обстоятельств у Зайцевой нет. Предыдущие нарушения – не учитываются. А вот смягчить вердикт Зайцевой можно, например, если суд учтет ее раскаяние и компенсацию потерпевшим.

Крымский мост и котики

Котики отбирают славу у Путина. Кот "Мостик" родился и прожил всю свою недолгую жизнь на стройке моста в Крым. За день до приезда Путина он незаконно пересек административную границу с Крымом, пробежавшись по Керченскому мосту. Таким образом, кот спокойно себе жил на мосту несколько лет, и за день перед приездом Путина стал бежать прочь из России на полуостров. А это, между прочим, 19 километров.

Но строители не предали родного котика, надели на него симпатичнейшую каску, и теперь его точно не отправят в Сибирь рубить лес за такие шутки.

Ведь дело нешуточное: Путин на тяжелейшей машине России – КАМАЗе, произносит фразу первого человека, побывавшего в Космосе, Юрия Гагарина "Поехали", вторгается в Крым, где еще за день до этого начали монтировать сцены и готовиться к празднику. А как оказалось, тихо и скромно простой кот Мостик за день до визита Путина превратился в Кіт Місток

Тем временем американский журналист Том Роган предложил разбомбить Крымский мост. Затем он спешно поправился, мол, мы неправильно все поняли. Он хотел бы разбомбить Крымский мост… но без жертв.

Логика простая, но абсолютно понятная. Если у вас отбирают землю, а потом строят на ней что-то, смело сноси. Это ваша земля и вам решать, что там будет.

Гигантомания в день вышиванки

День вышиванки отметили в городах Украины. Главный тренд – гигантомания. В Харькове люди в вышиванках выстроились в огромное слово "Украина". В Кривом Роге десятки людей создали при помощи своих тел гигантскую вышиванку и не менее гигантское солнце

В Киеве возле Святошинской РГА собралось более 500 человек в вышиванках. Представители Нацреестра рекордов Украины зафиксировали рекорд: наибольшее количество участниц в вышиванках в одной локации от двух месяцев (Ольга Понурко) до 86 лет (Варвара Коба).

Если вы не успели надеть на этой неделе вышиванку – не беда. Мы собрали целых 10 поводов сделать это прямо сейчас! Главное правило: светлые и яркие вышиванки лучше выбирать на лето, а сорочки более темных и приглушенных цветов хорошо подойдут для осени и межсезонья.

Обострение конфликта на Донбассе

На Донбассе неделя оказалась напряженной. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что конфликт на Донбассе набирает обороты, а перемирие не выполняется. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Донбасс с визитом отправился и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Напряженность ситуации на Донбассе демонстрирует и неполный формат "Нормандской четверки" (на этой неделе встреча прошла без Путина), и новости об уходе "серого кардинала" Кремля Владислава Суркова с позиции "смотрящего" по Донбассу

На Донбассе убит командир боевиков по прозвищу "Мамай". Он, как это часто случается, родом не из Украины.