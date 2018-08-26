Парад на День Независимости и блокада судов в Азове: дайджест новостей от "Сегодня"

27 лет Независимости Украины

В День Нехависимости по центральной улице Киева прошлись 4500 военных и 250 единиц техники. Военные парады на День независимости периодически проводились с 1994 года, но в этот раз украинцы имели возможность посмотреть на авиацию, новейшую артиллерию "Богдана", американские Джавелины, установленные на боевые машины. Кроме того, в параде участвовали 300 иностранных военных из 18 государств.

На параде впервые прозвучало приветствие военных "Слава Украине – Героям Слава", президент прочитал слова марша новой армии, оркестром был исполнен и сам марш.

И, снова упали солдаты. Одного успели подхватить, второй упал на асфальт.

К слову, однажды в Британии сразу пятеро гвардейцев упали в обморок во время парада в честь Королевы, так что это не рекорд.

Не обошлось без курьезов. Днем ранее, когда техника ехала на генеральную репетицию, ее движение серьезно затруднилось обычными участником движения.

В День независимости в Киев приехал советник Трампа по нацбезопасности – Джон Болтон. Он также был на параде, встретился с премьером и президентом. На брифинге по итогам встречи Болтон заявил, что Россия скрыто признала присутствие на Донбассе и объявил, что США готовы защищать Украину от вмешательства России в грядущие выборы в нашей стране

Результаты ВНО

Школьники удивили итогами Всеукраинского независимого оценивания. Минимальный балл по оцениванию, а именно – 100 баллов, набрали 102 тысячи человек, то есть, почти треть участников провалила оценивание.

А вот максимальный результат, 200 баллов, набрали 210 человек. Я не знаю, какая это часть от общего количества, я не сдавал в свое время тестирование по математике, у меня с ней было плохо в школе.

Кстати, было плохо в школе с математикой и у современных выпускников. 52% участников не смогли решить пример 8 класса с дробями.

Но математика вообще не была самым популярным предметом. Если не считать обязательный для сдачи украинский язык и литературу, на первом месте – История Украины. 170 тысяч человек, то есть немногим больше половины всех участников тестирования. Самым популярным иностранным языком стал английский – 89 тысяч человек, а самым непопулярным – испанский. На экзамен записались всего 176 человек.

Блокада Азова и Крым без воды



Еще в конце июля в России озвучили потери в 50 миллионов рублей от засухи в Крыму. Продолжающаяся засуха и отсутствие воды в Северо-крымском канале вызывает потери и дальше. Замминистра по временно-оккупированным территориям Юрий Грымчак заявил, что сегодня засуха свирепствует на 70 процентах территории полуострова, и назвал Крым зоной экологического бедствия.

Тем временем, продолжается необъявленная блокада Азовского моря. В госпогранслужбе назвали цифру в 150 иностранных судов, которые Россия задерживает перед входом в Керченский пролив. Закончив постройку моста, Россия установила лимит по проходу судов через пролив, если раньше там проходили суда длиной до 200 метров, то сейчас – 160. Проезд ограничен и высотой моста в 33 метра.

Об этой проблеме говорят все чаще на высоком уровне, и по информации, которую удалось получить "Сегодня", негласная блокада, и ее обострение, происходит с целью противодействовать тому, с чего все начиналось – давления в вопросе возобновления водоснабжения Крыма.

Удивляет еще один момент: по заявлению Грымчака, открыто Россия по этому вопросу почему-то обращаться не спешит.

Кстати сильная засуха установилась не только в Крыму. Спасатели предупреждают об опасности пожаров вплоть до конца августа, 5-й класс опасности устанавливается практически по всей стране.

Неделя кокаина с русским следом

Скандальная партия кокаина, которую нашли в Российском посольстве в Аргентине – сожжена. Уничтожены все 400 килограммов белого порошка. В министерстве безопасности южноамериканской республики заявили, что разоблачили всю преступную группировку.

Если кто забыл, этот кокаин был обнаружен в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе, после обращения в полицию российского посла Виктора Коронелли.

А эстафету по обнаружению кокаина с русским следом перехватила Бельгийцы. В порту города Гент обнаружили рекордную, а точнее – крупнейшую в истории города Гент партию кокаина. Что примечательно – маркировка наркотика. Почему именно, мы не знаем, но на упаковках четко рассматривается логотип партии Единая Россия

100 дней головке Сенцова

На этой неделе, 21 августа исполнилось 100 дней с начала голодовки Олега Сенцова. По этому поводу наш МИД обратился к России с требованием освободить Сенцова, а к западу – усилить давление на Россию. Президент Петр Порошенко по этому случаю заявил, что ни одна международная встреча не проходит без обращений к мировым лидерам с призывом активнее давить на Кремль из-за украинских политзаключенных.

Посол в США Валерий Чалый заявил, что к президенту Трампу готовится обращение, с призывом предоставить четкую позицию в связи с продолжительной голодовкой Сенцова. По мнению Чалого, позиция США должна быть четкой и жесткой.

Госдеп США спустя сутки обратился к России и призвал Москву не допустить трагедии, руководитель пресс-службы ведомства предостерегла Кремль о возможных последствиях в случае гибели Сенцова.