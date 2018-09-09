Переворот в Донецке и экологическая катастрофа в Крыму: дайджест новостей от "Сегодня"

Смена власти в Донецке после убийства Захарченко

Убийство Александра Захарченко привело к тому, что "главным" по Донецку стал Дмитрий Трапезников. Но вскоре взамен Трапезникова новым так называемым "главой "ДНР" стал уже известный Денис Пушилин, То есть, в Донецке произошло сразу два переворота за неделю.

Возможно, на момент публикации дайджеста их произошло уже три или четыре, так что уж, извините, тут никакая оперативность не поможет.

После смерти Захарченко снова всплыл беглый "император" Славянска Игорь Гиркин, он же Стрелков. И сразу разразился откровениями о том, кто же убил Захарченко. Он заявил о том, что в Российской Федерации испытывают некоторую растерянность в связи с убийством.

Тем временем обостряются отношения между Россией и Британией. Причина – новая информация об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Британии показали лица и назвали имена вероятных отравителей из России. Москва держится своей линии и все обвинения отвергает. Как развивается конфликт, можно прочитать в специальной публикации на сайте Сегодня.

Экологическая катастрофа в Крыму

Если вы регулярно смотрите наши дайджесты, то помните, что в прошлый раз мы рассказывали о гуманитарной катастрофе в Крыму.

Проблема за неделю сильно обострилась. Из-за обилия кислотных испарений гибнут животные и растения. Испарения вызывают кожные заболевания, от которых страдают преимущественно дети.

В школах и детских садах отменили занятия. Украинцев попросили воздержаться от поездок на полуостров.

Об ухудшении здоровья заговорили и украинские пограничники, которые дежурят на админгранице с Крымом

Причины проблем в Крыму называют разные. По одной из версий, загрязнение происходит из-за кислотонакопителя, поверхностный слой воды в котором пересох и привел испарению кислоты. До аннексии Крыма Россией воду в кислотонакопителе пополнял Северо-Крымский канал. Называют и другие причины. Президент Украины Петр Порошенко допускает, что причиной загрязнения могут быть неудачные военные учения россиян. Как бы там ни было, на этой неделе вода в Крыму появилась, но по воле матушки-природы. На побережье Крыма осенний циклон обрушил ливни, смерчи, улицы залило дождевой водой.

Еврейский Новый год в Умани

В Умань съезжаются тысячи хасидов, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана, еврейский новый год. Наша команда побывала в Умани, и оценила подготовку к мероприятию, которое должно пройти с 9-го по 11 сентября. Большой фоторепортаж из Умани читайте на сайте Segodnya.ua.