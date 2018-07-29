Потоп в Киеве и путаница с флагами на саммите БРИКС: дайджест новостей от "Сегодня"

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Потоп в Киеве и другие аномальные события

В середине недели ливни затопили столицу. Наша съемочная команда отправилась посмотреть на подземный переход, который на время превратился в "подземный переплыв", ведь был затоплен полностью. . Давайте посмотрим, что из этого вышло

Неделя выдалась яркой на аномальные события. Среди других аномалий – лунное затмение 27 июля, а тем, кто проводил отпуск у морских берегов, природа преподнесла неприятный сюрприз. Тем не менее, одной из наиболее неприятных аномалий стал рост курса доллара. Конечно, новости о росте курса доллара хорошо ложатся под лунное затмение и ядовитых медуз, но там причины все-таки больше экономические, чем эзотерические.

Чипирование мяча Трампа

Жители Киева уже давно привыкли, что анонимные вандалы пугают их какими-то чипами на лбу и в биопаспортах. Некоторые даже пугают, что кроме Чипа, на лоб помещается и Дейл!

Но кто мог подумать, что чип найдут в мяче Трампа?! Прочипированный мяч Трампу вручил лично Путин. А установили этот чип компании Адидас.

То есть, наличие чипа секретом не является, это NFC-метка, в которой содержится информация о продукте.

Скептики, и владельцы биопаспортов с чипом во лбу скажут, что Путин мог этот чип переписать, модернизировать, и снабдить напутствиями для товарища Трампа, но нет. В белом доме тщательно проверяют такие подарочки.

Возможно поэтому, Путин переходит к альтернативным методам передачи информации. Иначе как объяснить то, что на саммите БРИКС Путин стал перед флагом Китая?

Саммит БРИКС и обострение вокруг Азова

В Южно-Африканской республике прошел саммит БРИКС с участием лидеров Бразили, России, Индии, Китай и, собственно ЮАР. На саммите главы государств перепутали флаги. премьер-министр стал Индии возле бразильского, южноафриканский президент рядом с российским, бразильский лидер занял место перед флагом Индии, а президент России – перед китайским флагом.

В эту неделю происходило обострение ситуации с азовским морем, но, к сожалению, не из-за туризма. Как рассказал в интервью для Сегодня министр инфраструктуры Владимир Омелян, Россия Крымским мостом устраивает блокаду Азовского моря для Украины.

На ситуацию обратили внимание и в США, отметив также, что Россия наращивает военное присутствие в Черном море.