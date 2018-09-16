Приключения Петрова с Бошировым и "старая банда" в Донецке: дайджест новостей от "Сегодня"

Интервью с предполагаемыми отравителями Скрипалей

Существенное продвижение в деле отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Новость последних двух недель – распространенные фотографии двоих подозреваемых, которые выглядят и правда подозрительно. На этой неделе подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров пришли на интервью в Russia Today.

В ходе беседы они рассказали, почему оказались в Солсбери, как им помешал снегопад в Лондоне, и чем так интересен шпиль местного собора.

В то же время, Daily Mail распространила информацию, что Руслан Боширов и Александр Петров, которых подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, всю ночь накануне атаки провели в дешевом отеле на Боу Роад в Лондоне с проституткой и употребляли коноплю.

Министры и НАБУ

В Запорожье в очередной раз доказали необходимость создания Гиперлупа. Дорога просто разваливается под традиционным наземным транспортом. Эти кадры сняты на мосту Преображенского. Находится дыра на пешеходной зоне, ее габариты приблизительно 2х2 метра. Автобус объезжал место аварии на мосту и заехал на пешеходную зону, мост не выдержал и провалился. К счастью, только парой колес. Иначе лететь вниз ему бы пришлось метров 30.

Кстати, сейчас вся перспектива появления в Украине Hyperloop под угрозой. Министром инфраструктуры Владимиром Омеляном заинтересовались в НАБУ, его обвиняют в незаконном обогащении. В пятницу состоялся суд, решением которого Омеляна отправили на поруки.

В поле зрения НАБУ попал и министр юстиции Павел Петренко. Точнее его племянница, точнее ее материальное положение, точнее то, что ее материальное положение существенно подросло за последние годы. За годы, пока Павел Петренко на должности

На этой неделе суд вынес решение и в споре Украины с Россией. Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на 3 млрд долларов.

Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой в рамках классического судопроизводства.

Последователи Зайцевой в Одессе

В деле Зайцевой появились новые подробности. Или точнее, из дела Зайцевой исчезли старые подробности. Помните, в начале августа суд обязал полицию разыскать нарколога Елену Федирко? К сожалению, к суду 11 сентября найти ее не удалось. Зато новый адвокат Зайцевой обратил внимание на то, что Федирко не составила должным образом акт о проведении экспертизы. Куда и почему бесследно исчез нарколог, работавший с участниками ДТП сразу после аварии, а самое главное, удастся ли ее найти – большой вопрос.

Похожая на Харьковскую авария произошла в Одессе. BMW на большой скорости, около 100 километров в час, пытался проскочить перекресток, но столскнулся со Skoda, а потом вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате – двое погибших, еще шесть человек получили травмы

Кстати, поговаривают, что нарколог Зайцевой Федирко уехала из Харькова на неподконтрольную территорию Донбасса. Остается надеятся, что в этой ситуации одесский нарколог не уедет в соседнее Приднестровье.

Обмен заключенными, приговор Сущенко и неоднозначные новости из РФ

В России прошли митинги против пенсионной реформы. В Европейском союзе заявили, что в России задержали более тысячи демонстрантов и призвали отпустить задержанных.

Также есть новости и об украинских заключенных на территории России. Так, на этой неделе в России верховный суд подтвердил приговор украинцу Георгию Сущенко. Ранее его осудили на 12 лет заключения

Россия напомнила о себе и на Донбассе. После убийства Захарченко в Донецк съехались люди Суркова. Формируется так называемая "старая банда" из людей, причастным к событиям 14-15 года. Из-за этого может произойти обострение конфликта. Когда и в какой форме – читайте в специальной публикации на сайте сегодня.