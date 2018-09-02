Россиянин на прощании с Захарченко и конфликт Трампа с Google: дайджест новостей от "Сегодня"

Российский "командир" на прощании с Захарченко в Донецке

В Донецке убит главарь группировки "ДНР" Александр Захарченко. Взрыв безоболочной взрывчатки произошел в донецком кафе "Сепар". Сообщалось как минимум о двух погибших и девяти раненых. В кафе Захарченко отправился якобы поминать умершего днями ранее Иосифа Кобзона.

Во время взрыва пострадал и так называемый "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев, по прозвищу "Ташкент".

Церемония прощания прошла в Донецке. На ней присутствовал российский писатель и бывший руководитель одного из батальонов группировки "ДНР" Захар Прилепин. Всего за неделю до убийства Захарченко подконтрольный Прилепину батальон был разоружен и расформирован.

Сообщается, что на церемонию прощания были согнаны бюджетники, движение по городу частично перекрыли. Закрытый гроб с телом Захарченко выставили в Театре оперы и балета.

В руководстве СБУ назвали вероятные мотивы подрывников. Среди них – планомерная зачистка и местные разборки из-за денег. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак также отбросил версию об украинском следе, подчеркнув, что диверсионно-разведовательные группы не посылались в Донецк.

Место Захарченко в Донецке через несколько часов после сообщения о происшествии занял Дмитрий Трапезников.

Начало осени: чего ждать в первую очередь

Лето закончилось, август, в течении выходных, мягко перешел в сентябрь.

Цены на иностранную валюту растут. На этой неделе евро пробил психологическую отметку в 33 гривни. Чуть раньше похожим образом поступил доллар, преодолев свою психологическую отметку в 28 гривен. В Нацбанке просят не паниковать, прогнозируя позитивные новости со следующего года.

Также уже сейчас у украинцев появилась возможность обсудить цену на проезд по платным дорогам. Которых пока нет. Но когда-то ведь будут!

В начале осени пройдет заседание по делу, которое случилось прошлой осенью. Речь о резонансном ДТП, которое также называют "делом Зайцевой". На этой неделе нарколога, связанного с процессом, начала разыскивать полиция.

Елена Федирко – нарколог, которая осматривала Зайцеву сразу после аварии. Суд обратился к полиции с требованием разыскать эксперта после того, как та не пришла на заседание в начале августа. Удастся ли это задание выполнить копам, скоро узнаем. Следующее заседание – 11 сентября.

В сентябре станут известны итоги петиции в поддержку украинца Олега Сенцова. Ее уже подписали 32 тысячи человек, но нужно в ближайшие 2 недели набрать 100 тысяч голосов.

В петиции требуют от правительства США четкой позиции по вопросу крымчанина.

На этой неделе Генеральный секретарь ООН высказал беспокойство в связи с состоянием здоровья Сенцова, которое, по оценкам представителей ООН, в неминуемой опасности.

Конфликт вокруг Азовского моря

Госдеп США призвал Россию прекратить задержания и провокации в Азовском море. Спикер ведомства заявила, что Москва нарушает нормы международного судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

В России отреагировали, предложив США обратить внимание на ситуацию с задержанием Украиной судна "Норд", якобы, это немного серьезнее.

Украинский омбудсмен, в свою очередь, заявила, что моряков на "Норде" никто не удерживает, и они могут свободно покинуть территорию судна.

В то же время продолжается засуха в Крыму. В районе Армянска местные жители наблюдали на местном титановом заводе выброс ядовитого облака. Спустя неделю появилось объяснение. Оказалось, причина – сильное пересыхание кислотонакопителя, а ядовитое облако – испарение из искусственного резервуара. Причина же пересыхания кислотонакопителя – сильная и продолжительная засуха.

Недонозначности с "Джавелинами" и скандал с Трампом

С оружием, которое Украине предоставили Штаты, не все однозначно. По информации посла Украины в США Валерия Чалого, мы не можем использовать вооружение по собственному усмотрению.

На оружие наложен ряд ограничений, которые не дают военным использовать его по назначению без предварительного согласования с Пентагоном.

Кстати, о таких сложностях говорил еще в мае замминистра по вопросам временно-оккупированных территорий Геогрий Тука. Тогда же он заявлял, что такое ограничение может быть снято в любой момент.

Чалый объяснил принцип, из-за которого на оружие наложено это ограничение. Оружие предоставлено хоть и за конкретную сумму, но на условиях безвозвратной помощи. Для того, чтобы купить оружие и использовать его по своему усмотрению, нужны прямые поставки. Которых нет. Но которые, по заявлениям нашей стороны, скоро будут.

Кстати, все неоднозначно и с президентом США – Дональдом Трампом. В частности, американский президент объявил о намерении выйти из Всемирной торговой организации. Но это при условии, если ВТО не улучшит свою работу.

Другим объектом критики для американского президента стала компания Google. Трамп выложил в "фейсбук" ролик, в котором серией скриншотов доказал, что Google якобы симпатизировал предшественнику Трампа. В частности, в течении всех лет президентства Обамы, на главной странице поисковой системы появлялось обращение президента к нации. Но не в случае с Трампом.

Он посоветовал Google, Facebook и Twitter быть осторожными. В частности, он предупредил компании в том, что те ступают на очень опасную территорию и должны быть очень осторожными, ведь проявляют несправедливость по отношению к большей части населения. Американский президент уверен, что указанные компании пытаются замалчивать мнение сторонников Республиканской партии. По его словам, эти компании очень несправедливы к консерваторам и республиканцам.