Тотальная монетизация и дело Савченко: дайджест главных событий недели от "Сегодня"

Уходящая неделя оказалась насыщенной событиями как в мире, так и в Украине. Мы собрали самые главные из них в наш дайджест.

Выборы президента в России 2018 и отравление Скрипаля

Воскресенье, 18 марта – день выборов в России. Поэтому подсчет голосов и результаты станут уже новостями следующей недели. Тем временем, в Украине бойкотируют российские выборы, на Западе осудили готовность России проводить "выборы" в оккупированном Крыму.

Отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии медленно, но уверенно перерастает в международный скандал. Российских дипломатов выдворяют из Британии, Россия идет на ответные меры.

О самом инциденте известно мало, и пополняется эта информационная копилка преимущественно сообщениями в СМИ, а не конкретными выводами экспертиз. На Западе все более уверенно звучат обвинения в адрес России. Утверждается, что Скрипаля могли отравить при помощи разработанного в СССР газа "Новичок", который по своим смертоносным свойствам превосходит известные на данный момент яды.

Сейчас одной из версий, как газ попал из России в Британию, называют провоз отравляющих веществ в багаже дочери Скрипаля, которая сейчас также в больнице в критическом состоянии.

Эта история обострила отношения Британии и России. Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне. Более того, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что приказ об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, скорее всего, отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле же последнее заявление назвали непростительным нарушением дипоматических приличий

Паралимпиада

Украинские паралимпийцы уверенно покоряют спортивные вершины на Паралимпаде-2018 в Пхенчхане. Украинец Виталий Лукьяненко завоевал золотую медаль в биатлонной гонке на 15 км среди спортсменов с нарушением зрения.

Кстати, символично, что именно четырехкратный олимпийский чемпион Виталий Лукьяненко был знаменосцем нашей команды во время церемонии открытия параолимпийских игр. Серебряную медаль в этой же гонке завоевал еще один украинец Александр Казик. Бронзовая награда досталась Антони Чаленкону из Франции, а сразу за ним финишировали еще трое украинцев.

Серебряную медаль в пятницу Украине также принесла Оксана Шишкова. Она стала второй в биатлонной гонке на 12 км среди спортсменок с нарушением зрения. При этом, четвертое место заняла еще одна украинка, Ольга Прилуцкая.

На Паралимпиаду-2018 приехало рекордное количество спортсменов – 670. Впервые выступают спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана. На Играх разыгрываются 80 комплектов наград в шести видах спорта. Мероприятия продлятся до 18 марта. Лидирует команда из США, на втором месте – нейтральные спортсмены, а вот за третье место развернулась борьба между Германией и Украиной.

Тотальная монетизация

В Украине неделя ознаменовалась тотальной монетизацией. И в прямом, и в переносном смысле. Во-первых, монетизации подвергнуться льготы. Украинцев лишат права бесплатного проезда в транспорте, вместо этого стоимость проезда для нуждающихся будет начисляться в качестве выплат. Нуждающиеся, в свою очередь, могут потратить эти деньги на свое усмотрение.

Размер компенсации будет определяться на местном уровне, Кабмин лишь утвердил общий порядок выплат. По задумке, стоимость проезда должна умножаться на 30 и выплачиваться в виде денежной суммы. Таким образом, Кабмин хочет сделать более справедливыми условия для всех – и тех, кто пользуется льготами слишком часто, и тех, кто ими не пользуется вовсе.

Нацбанк же готовит монетизацию немного другого рода. Она сделает кошельки украинцев намного тяжелее. Бумажные деньги номиналом до 10 гривен заменят металлическими монетами. Монеты имеют как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, такие денежные знаки не изнашиваются и дольше служат. С другой стороны – их вес таков, что тысяча гривен десятигривневыми монетами отяжелит кошелек почти на 650 граммов. Та же сумма пятигривневыми монетами будет весить более килограмма.

Рубан и Савченко

Ситуация вокруг переговорщика Рубана обросла слухами, заявлениями, и новостями, главными спикерами в которых выступали Надежда Савченко и Юрий Луценко. Но начнем с самого Владимира Рубана.

На суде Рубан заявил, что вез мебель, об оружии не знал, и его подставили. Обвинение же утверждает, что это не единственная поставка Рубана, и ранее он уже привозил оружие из зоны боевых действий. Зачем Рубану был необходим такой арсенал – у следствия также есть ответ. Для дестабилизации ситуации в столице.

Рубан в одиночку осуществить подобное не мог, поэтому генеральный прокурор Юрий Луценко объявил о том, что помогать Рубану в совершении терактов могла народный депутат Надежда Савченко.

"У следствия есть неоспоримые доказательства, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт тут в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную минометами, обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", – сказал Луценко.

Такой вот Колумбайн по-украински. Савченко уже исключили из комитета по нацбезопасности, а на следующей неделе могут лишить и депутатской неприкосновенности. С другой стороны, если данные генпрокурора правдивы, то самая ли это большая потеря для человека, который собирался добивать выживших коллег из автомата?

Тем не менее, Раду таки "взрывали" на этой неделе. Но не по-настоящему, а... по телефону. О ложном минировании Рады пьяный мужчина сообщил в полицию, позвонив с рабочего телефона. Так его и вычислили. Полицейским он позже признался, что на самом деле хотел поделиться важной информацией. Конечно, он бы этого не рассказал, если бы его не поймали.