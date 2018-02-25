Украинское золото на Олимпиаде и наш Гиперлуп: дайджест главных событий недели от "Сегодня"

Украинское золото с примесью российской бронзы на Олимпиаде-2018, сверхскоростной HyperLoop от Министерства транспорта и колбаса с шерстью и металлом. Об этих и не только новостях, сформировавших картину недели, поговорим в еженедельном дайджесте событий.

Сверхскоростные электрички, болезнь Путина и колбаса с шерстью и металлом. Это недельный дайджест событий от сайта Segodnya.ua.

Золото Александра Абраменко на Олимпиаде в Южной Корее

Украина получила золото на Зимней олимпиаде в Южной Корее. Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал первенство на Олимпиаде-2018 в дисциплине "Лыжная акробатика".

Темой, достойной горячих обсуждений, стала не только победа, но и скандал, который разгорелся на фоне ее из-за россиянина, который оказался под флагом Украины (в буквальном смысле). Российский бронзовый призер Илья Буров на фото вместе с Александром Абраменко встал под флаг Украины, спортсмены даже обнялись.

Мотивация Бурова изначально была понятной. Еще 9-го февраля Буров в интервью заявлял, что боится оказаться замеченным под родным для себя флагом России.

Таким образом, олимпийский скандал вспыхнул уже в Украине. И ожидаемо, инцидент с россиянином под флагом не только не остался незамеченным, но вытеснил по ажиотажу ту самую заветную победу

Подписание закона о реинтеграции Донбасса

Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Закон вводит ряд понятий и позволяет более точно описывать то, что происходит на востоке страны.

В частности, Антитеррористическая операция теперь называется "Мерами по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии".

При этом Порошенко заявил, что в этом законе российское государство квалифицируется как государство-агрессор, а также юридически определено, что именно РФ оккупировала украинские территории. Этот закон существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для обороны Украины.

В России же заявили, что закон противоречит Минским соглашениям.

Болезнь Путина и тишина вокруг группировки Вагнера

Новая информация из Кремля о группировке Вагнера: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет новой информации о группировке Вагнера.

А МИД РФ сообщил, что оценивать действия россиян за границей – не их дело. В общем их там нет, а некоторых – совсем нет.

Тишина вокруг группировки Вагнера сопровождалась исчезновением из поля зрения медиа президента России Владимира Путина. Это начали связывать с тем, что у Путина сейчас наступили не лучшие времена. Президент республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев высказал свое мнение насчет того, почему могла проявиться болезнь российского президента.

Украинский Гиперлуп от Омеляна против Hyperloop от Маска

В Министерстве инфраструктуры настолько вдохновились перемещением автомобиля Илона Маска в космосе, что решили прямо сейчас готовить некоторые более приземленные проекты в Украине.

Гиперлуп , инновационный вид транспорта разработанный Маском, будет воплощен, скопирован и усовершенствован для украинских реалий украинской компанией, в украинских условиях. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Инициатива вызвала волну сарказма, главным образом из-за имиджа украинских железных дорог. Никому не хочется, чтобы слово "Гиперлуп" ассоциировалось с курицей в фольге, вареными яичками и черным чайком за 5 гривен.

Тем временем, нам удалось найти отличный пример того, что по-крайней мере Киев точно готов к внедрению гиперлупа.

В сети опубликована видеозапись, как люди утром пытаются выехать из Троещины на городской электричке. Позже, в Киевпастрансе дали объяснение происходящему.

"Вагонов не хватает. Составы, которые обслуживают пассажиров, выпущены в 70-х годах прошлого века и требуют частых ремонтов. Часть поездов до конца этой недели выйдут на линии после ремонта в Фастовском депо. Мы практикуем запуск электричек и из четырех, и из шести вагонов – это соответствует нормам. Отметим, что многие пассажиры не платят за проезд и ездят "зайцами". Сейчас на городской электричке работает 12 электропоездов", — пояснили нам на предприятии.

То есть, Гиперлуп Украине очень нужен. Ведь если возраст составов, которые обслуживают пассажиров, торжественно приближается к 50-летнему юбилею, их неплохо было бы обновить.