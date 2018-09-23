Венгерские паспорта в Закарпатье и борьба Супрун с мифами: дайджест новостей от "Сегодня"

Венгерский скандал в Закарпатье и евроинтеграция

Представьте ситуацию – в Украине есть город, где люди не знают украинского языка, общаясь вместо этого на языке соседней страны. Вскоре жителям города начинают выдавать паспорта этой самой соседней страны, а жители города, получая паспорта, приносят присягу этому государству. В ответ на заявления украинской стороны власти соседней страны выражают возмущение и грозят ответными мерами.

Нет, вы не угадали, я сейчас не про Севастополь, но ситуация похожая. Скрытая камера сняла, как в Берегово Закарпатской области люди получают паспорта Венгрии и приносят присягу нашему западному соседу.

Людей при выдаче венгерских паспортов просят не сообщать об этом госструктурам Украины. Может видео – фейк? Министр иностранных дел Павел Климкин даже посвятил видеоролик инциденту, ключевой посыл которого раскрывается в конце видео: "Одно мы будем проводить очень последовательно: там будет больше Украины… каждый год больше Украины, и мы этого обязательно достигнем".

Казалось бы, куда в этой ситуации смотрит Служба безопасности Украины? Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, комментируя происходящее у границ с Венгрией, заявила, что служба все время публично говорит об угрожающих тенденциях, но вот в законодательстве нет уголовной ответственности за двойное гражданство. Да, это справедливо. Наказания действительно нет. Но если бы за это действовала уголовная ответственность, то вопросов к СБУ и не появлялось бы. Хватило бы прокуратуры и МВД.

Кстати, в самой Венгрии тоже не оставили без внимания наше внимание к тому, что они хотели оставить без внимания. Министр иностранных дел Венгрии осудил запись на видео процесса выдачи паспортов. Идею выдворить венгерского консула, которую ранее на видео озвучил Климкин, в венгерском МИДе считают "недружественным и рискованным шагом".

Странно. У нас вот недружественным и рискованным шагом считают массовую выдачу паспортов иностранного государства. Но в Венгрии заявили, что иметь два паспорта – это нормальная европейская практика, а Киев мол, несерьезно относится к европейской интеграции.

Конечно, логики в этом мало, но глава МИД Венгрии, заботясь о безопасности украинских венгров, тут же допустил принятие мер, которые замедлят Евроинтеграцию Украины. Той самой Украины, в которой, по его же словам, живет община из 150 тысяч венгров.

Кроме того, в НАТО признали, что Венгрия может повлиять на евроатлантическую интеграцию Украины

Развитие ситуации мы увидим на следующей неделе, когда на саммите Генассамблеи ООН Климкин встретится лично с венгерским коллегой.

Кстати, об отношениях Украины и НАТО. На совместных учениях с НАТО украинские бойцы показали высший класс, вынудив организаторов менять сценарий учений. Бойцы 95 бригады десантно-штурмовых войск ночью вошли в тыл условного противника – сводной группы военных из стран НАТО и захватили штаб с оружием и техникой.

В итоге, на практике, задание оказалось для украинцев слишком легким, и, как написал президент Украины Петр Порошенко, военным инструкторам уже не впервые,придется вносить обновления в сценарий учений. В Генеральном штабе добавили, что в ходе учений был пленен (конечно же, условно), командир батальона противника и офицеры.

Штрафы в борьбе с теневым бизнесом

Если вы смотрите это видео в одиночестве или вдвоем – вам не о чем переживать. Но обратите внимание на третьего человека в вашей компании. Ведь по статистике каждый третий украинец работает на теневую экономику. Если вы как раз тот самый третий человек, не печальтесь – таких как вы в стране аж 3 миллиона 700 тысяч человек.

С такой ситуацией решили бороться в Кабмине. Уже с октября начнутся проверки для борьбы с теневым бизнесом.

Конечно, это немного не в духе детективов, но главную интригу раскрыли. Первыми под подозрение попадут те компании, где все сотрудники поголовно получают минимальный оклад.

Приведет ли эта борьба к успеху? Цифры говорят, что да. За первое полугодие к госрегистрации привлекли почти 9 тысяч граждан. А бюджет получил дополнительных 9 миллионов налогов

Выступление президента в Раде и изменения в Конституцию

Президент Украины Петр Порошенко в четверг выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием к депутатам. В частности, президент заявил, что Черноморского флота РФ в Украине больше не будет. Но после того, как вернем Крым. Порошенко отметил, что украинская армия стала сильнее по сравнению с 2014-м, но Минобороны и Генштаб должны достигнуть стандартов НАТО и полной совместимости с блоком.

В это время под Администрацией президента прошла акция. Митингующие требовали чтобы участникам АТО из других стран проще выдавали украинское гражданство. В ходе протестов не обошлось без стычек, пострадал полицейский.

Петр Порошенко, в своем послании к Верховной Раде напомнил о российской угрозе, заявил, что внутри страны есть силы, которые работают в интересах Москвы, и "пятая колонна". Ударом по пятой колонне в этой ситуации было голосование за внесение изменений в Конституцию. Инициативу президента поддержал 321 народный депутат.

Суть изменений – внесение в Конституцию стремления государства в Евросоюз и НАТО. Выступление президента и изменения в Конституции стали популярной темой в соцсетях.

Супрун против суеверий

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун развенчала очередной миф. И если раньше Супрун вскрывала факты неосведомленности граждан, то теперь практически посягнула на святое.

В поле зрения главного медика страны попали суеверия. В Facebook Супрун рассказала о поверье, которое бытует среди медиков. Как известно, врачи считают дурной приметой возить пациентов на каталке ногами вперед, ведь таким образом принято возить покойников.

А медицинские нормы закрепляют, что именно так и нужно возить человека. Ведь если везти его головой вперед, то велик риск эту самую голову повредить.

Конечно, в этой ситуации до конца не понятно, что именно плохо: то, что пациентов возят на каталке головой вперед, или то, что врачи, оказывается, руководствуются суевериями вместо медицинских норм. Но следующий миф, который развенчала Супрун поможет ответить на этот вопрос.

В посте, опубликованном в четверг. и.о.министра сообщает, что в Украине есть еще один медицинский миф. Суть мифа в том, что роль церкви в медицине ограничена якобы только освящением помещений. И.о. министра считает этот миф очень несправедливым, но распространенным и закоренелым. На самом же деле религиозные представители оказывают психологическую помощь больным и врачам по всему миру. Кроме того, в четверг, на момент публикации поста, после длительного перерыва впервые начал работу общественный совет при МОЗ по вопросам сотрудничества с Всеукраинской радой церквей и религиозных организаций.

То есть, то, что церковь только освящает помещения – это миф. Церковь работает. Но почему тогда церковь не может объяснить врачам разницу между суевериями и медицинскими нормами?