Выводы по катастрофе MH17 и оговорки Путина: дайджест главных событий недели от "Сегодня"

Как в России реагировали на расследование международной группы по крушению MH17, к чему привела отмена встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, и что готовят в ПАСЕ для освобождения Сенцова – в еженедельном дайджесте "Сегодня"

Новое обострение отношений между США и КНДР



Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня, но, как всегда, начал издалека. Сначала Трамп пообещал северокорейскому вождю богатство, славу и место в истории. А также безопасность.

Затем в ООН забеспокоились, ведь Трамп встречу с Кимом отменил. В письме к Ким Чен Ыну Дональд Трамп объяснил причину отказа от встречи агрессивной риторикой лидера КНДР.

Президент США распорядился привести войска в боеготовность на случай, если КНДР начнет совершать бездумные действия.

В свою очередь, госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что в администрации Трампа надеются, что встреча лидеров США и КНДР все же состоится 12 июня.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после решения президента США Дональда Трампа отменить саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном обратился к лидерам двух стран с призывом провести прямые переговоры.

Выводы следствия по катастрофе MH17 и возмущение России

Один из главных вопросов в крушении Малазийского боинга над Донбассом в 2014-м: "Чей "Бук", получил четкий ответ от объединенной международной группы по расследованию авиакатастрофы. Расследование установило, что "Бук", из которого стреляли по пассажирскому лайнеру, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Оружие, сбившее самолет, по данным следствия, привезли на Донбасс именно из России

В НАТО работу следователей назвали профессиональной и независимой. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал привлечь к ответственности виновных. В России признавать результаты не спешат.

В МИД России считают выводы "голословными", указывая на то, что информация, представленная россиянами для расследования, оказалась невостребованной.



Глава СБУ Василий Грицак надеется, что, несмотря на тишину в официальных кругах России, найдутся люди из той самой 53-й бригады, желающие предоставить свидетельства. А президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Украина сделает все возможное, чтобы действия России получили надлежащую оценку на международном уровне.

А вот президент России Владимир Путин с деталями расследования не знакомился, но заочно заявил, что Россия признает результаты, лишь если будет принимать участие в расследовании инцидента.

Способность Путина делать выводы, не вдаваясь в детали, сработала и во время комментирования ситуации с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым. Путин заявил, что Сенцов сидит не за свою журналистскую деятельность, а за терроризм. Вероятно, Путин перепутал Сенцова с другим политзаключенным, который как раз и занимался журналистикой до ареста – Романом Сущенко. А Олег Сенцов, как известно, не журналист, а режиссер.

Голодовка Олега Сенцова в российской колонии

Нахождение Сенцова под стражей активно обсуждается в Украине и мире. Украинский политзаключенный Олег Сенцов с 14 мая не принимает пищу.

Он объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных, которые сейчас находятся в России под стражей.

Освободить же самого Сенцова потребуют на Парламентской Сессии Совета Европы. Как заявил народный депутат Алексей Гончаренко, ожидаются позитивные новости и по Сущенко.

Тем временем, освободить Сенцова требовали у стен консульства России в Одессе, и у российского консульства в Харькове.

А в Киеве у посольства России деятели искусства провели акцию и передали "булочки для Путина". 64 булочки для президента России, по числу политзаключенных, находящихся в застенках Кремля.

Постройка Бескидского тоннеля и запуск первого поезда

Во Львовской области закончилась масштабная реконструкция Бескидского тоннеля. По нему уже прошел первый поезд. Всего же тоннель сможет пропускать 100 пар поездов в сутки, это более чем в два раза больше, чем до реконструкции.

На ремонт потрачено более 3 миллиардов гривен. Длина тоннеля – 1,7 километра. Это второй по длине тоннель в Украине. Длиннее (примерно на 300 метров) только Лутугинский тоннель в Луганской области

Президент Украины Петр Порошенко считает, что открытие Бескидского тоннеля расширит транспортные и экспортные возможности Украины.

"Бескидский тоннель, который мы с вами и со всей Украиной сегодня открываем, является самым большим инфраструктурным проектом, который реализован в Украине на протяжении последних десятилетий", – заявил он.