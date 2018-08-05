Замеры радиации на Донбассе и заявления Луценко по Савченко и Рубану: дайджест новостей от "Сегодня"

Убийство ветерана АТО в Бердянске и чиновника в Сумах

Уходящая неделя запомнилась рядом резонансных и громких происшествий. В Бердянске расстреляли местного жителя, ветерана АТО Виталия Олешко. Подозреваемых в убийстве задержали. Вероятным киллером оказался также ветеран, бывший снайпер батальона "Торнадо".

Как рассказал народный депутат Антон Геращенко, исполнителю убийства грозит пожизненное, ведь это убийство с отягчающими обстоятельствами. К отягчающим обстоятельствам относится социально-опасный способ совершения убийства, то, что оно совершено группой лиц, и, что немаловажно, заказной характер убийства.

То есть, следствию еще предстоит найти заказчика убийства. Несмотря на опасность преступления, защита подозреваемого требовала меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд же избрал меру в виде ареста без права залога.

Кроме того, на этой неделе обнаружили мертвым Анатолия Жука – чиновника сумского горсовета и бывшего депутата горсовета Сум. Рядом лежал пистолет. Версия о самоубийстве была отброшена специалистами. Рассматривается версия убийства. Подкрепляют версию об убийстве и показания соседей, которые слышали несколько выстрелов.

Сумская область также запомнилась на этой неделе "Конотопской битвой". Массовая драка в горсовете Конотопа была еще 26 июля, но видео появилось только в понедельник. Количество пострадавших – 9 человек. Больше всего досталось полицейским, медики оказали помощь семи стражам порядка. Также пострадали двое гражданских.

Внезапное подорожание доллара и чего ждать к концу лета

Уходящая неделя также запомнилась внезапным подорожанием доллара. Чем оно закончится, когда остановится, когда курс пойдет на спад – можно прочитать в специальной публикации, которую сайт Segodnya.ua подготовил для читателей.

Кроме необходимости запастись валютой, перед украинцами появится еще один вызов – телевидение. Скоро аналоговое вещание отключится, будет только цифровое, а значит, устаревшие телевизоры обесценятся. Их можно будет использовать, только если докупить к ним тюнер.

Три месяца режиму ООС и эксперименты в прифронтовом Бахмуте

На прошлой неделе мы отправились на Донбасс, чтобы своими глазами увидеть, в чем же суть нового режима Операции объединенных сил и какие изменения на востоке страны произошли за 3 месяца действия нового режима. Мы побывали на боевых позициях, пообщались с военными, которые стоят на передних рубежах, поговорили с командующим сил спецопераций Сергеем Наевым. Большое интервью с Наевым читайте на нашем сайте.

Находясь в командировке, мы провели также любопытный эксперимент. Многие слышали о так называемом проекте "Кливаж". В СССР на шахте "Юнком" на Донбассе был произведен ядерный взрыв. Цель – уменьшить количество выбросов газа из угольных пластов. Хотя шахта в последние годы находится на неподконтрольной территории, оттуда откачивали воду вплоть до прошлого года. Сейчас в СМИ мы все чаще встречаем сообщения о том, что затопленная шахта грозит всему Донецкому региону радиационным загрязнением грунтовых вод.

Мы набрали воды в прифронтовом Бахмуте, и привезли в Киев для замеров уровня радиации. Что из этого вышло – смотрите в сюжете.

Пресс-конференция генпрорурора Юрия Луценко о деятельности Надежды Савченко и Владимира Рубана

Генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-конференции показал журналистам оружие, которое, по версии Генеральной прокуратуры, должно было использоваться народным депутатом Надеждой Савченко и бывшим переговорщиком Владимиром Рубаном для терактов. Следователи собрали все необходимые доказательства вины подозреваемых, заявил генпрокурор