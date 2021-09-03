Провал реформы работы модуля оценки недвижимости. Кто в этом виноват и что с этим делать? (укр.)

Понад 2 місяців я отримую величезний потік скарг від нотаріусів та ріелторів.

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Вони вже скаржились і прем'єр-міністру Денису Шмигалю, і іншим депутатам.

Всі обурені катастрофічним станом справ на ринку оцінки нерухомості та землі.

Фонд держмайна з річним (!) запізненням запустив "безкоштовний" модуль оцінки нерухомості.

І модуль працює вкрай погано. Помилки в розрахунку вартості носять системний характер.

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По суті, громадяни України отримали не модуль безкоштовної оцінки, як обіцяли автори так званої реформи, а корупційну лотерею.

Якщо тобі пощастило отримати занижену оцінку, то можеш абсолютно легально ухилитися від сплати податків. Але не поспішайте радіти, помиляється він в обидві сторони, вартість може бути і завищена в 10 разів.

Природно, що на цьому грунті виникають "схеми", по обходу "кривої" оцінки модуля ФДМ – оформити продаж через фейковий договір позики (податок від 0,5 до 1,5%), провести нерухомість через юрособу (податок 2% замість 7,5%). Тобто, через прорахунки керівництва Фонду держмайна, яке не змогло якісно організувати процес створення модуля, ринок уже йде в тінь.

Логіка ціноутворення незрозуміла взагалі, про це я вже писав раніше: https://t.me/kachuratut/1481.

Днями ми з помічниками провели аналіз того, а як же модуль Фонду держмайна оцінює комерційну і житлову нерухомість.

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Результати, хоч і були очікуваними, але здивували навіть нас.

Продаж паркомісця в центрі Харкова: модуль Фонду держмайна оцінив об'єкт в $ 3310, реальна ціна – $ 19 000. Заниження ціни у 6 разів!

Харківська область, земельний пай: модуль Фонду оцінив у $ 2520, аналогічні паї коштують від $ 10 000 до $ 13 000. Заниження ціни у 4-5 разів!

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Харківська область, смт Безлюдівка, квартира. Модуль Фонду оцінив квадратний метр у 21,2 тис. грн, реальна ціна – близько 14-15 тис. грн. Завищення ціни наполовину!

Харківська область, Сахновщинський район, будинок. Модуль Фонду оцінив у $ 773 за квадратний метр – реальна ціна – $ 140-160. Завищення ціни у 4-5 разів!

Рівненська область, село Зоря. Ангар. Оцінка Фонду – $ 167 тис. (близько 4,5 млн грн). Аналог на ринку коштує близько $ 39 тис. (приблизно 1 млн грн) – завищення ціни у 4 рази!

Рівне, комерційні приміщення. Модуль ФДМ оцінює у діапазоні від $150 до $250 (максимум), хоча реальна ціна такої нерухомості – від $1000 за метр – тобто вона занижена на $800 за метр!

Фахівці з нерухомості пишуть мені, що останні 2 тижні модуль ФДМ оцінює всі однокімнатні квартири по $80 за квадратний метр, очевидно, що таких цін на реальному ринку нерухомості не існує.

Крім того, якщо ціна скрізь однакова – це означає, що шляхом ручного втручання в систему встановлено такі коефіцієнти, щоб народ масово не скаржився, як це відбувається зараз.

Загалом, можна констатувати повний провал системи оцінювання. На цей модуль витратили рік і близько $200 тисяч коштів американських платників податків (міжнародної фінансової допомоги) і він фактично не працює. Кажуть, що нахабство – друге щастя, але не в політиці точно. Тисячі людей постраждали від невмілого менеджменту теперішнього очільника Фонду держмайна, а держбюджет недоотримав десятки мільйонів гривень податків.

2 роки – це достатній термін для того, щоб підбити певні підсумки роботи і визначити профпридатність керівництва державного органу:

обіцяних реформ і прогресу не відбулося;

"Велику приватизацію" так реально і не розпочато;

модуль оцінки нерухомості повністю провалився;

підозри в кришуванні "оціночної мафії" присутні.

Послужний список виходить не найкращий.

Про те, що так буде, я попереджав із самого початку, але, на жаль, "горе реформаторам" 2 роки тому вдалося ввести в оману достатню кількість моїх колег по ВР. Настав час провести роботу над помилками і виправити це непорозуміння.