Как предотвратить самоубийства подростков

По Украине прокатилась волна подростковых суицидов, что не может не вызывать тревоги. Почему дети и подростки делают этот шаг? Как понять, что ребенок решил покончить с собой? Что нужно сделать родителям, близким, учителям и знакомым подростка для того, чтобы предостеречь его от такого шага? Давайте попробуем разобраться.

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Проблема в том, что дети не осознают факт собственной смертности, она не имеет отношение к их личности. Для подростка 10-12 лет смерть кажется временным явлением, "понарошку": ты умер, взрослые тебя пожалели, осознали, насколько недооценивали тебя и не понимали при жизни, поплакали, а потом ты ожил и дальше пошел.

Взрослому человеку, который уже успел столкнуться со смертью – например, похоронить близких, это может показаться диким, но у подростка "взрослая" концепция смерти формируется только где-то к 14 годам. До поры до времени он не понимает, что смерть необратима.

Зачем маленькие люди пытаются уйти из жизни? Если проследить влияние возрастного фактора на суицидальный синдром, самый опасный возраст – с 16 до 18 лет (4,5%) и 14-15 лет (2,7%). Это объясняется тем, что в этом возрасте происходит "пересоциализация" с детской модели взаимоотношений с окружающим социальным миром на взрослую, более ответственную модель.

Каждый может вспомнить собственный опыт взросления: насколько это непросто, какие переживания и проблемы связаны с переходом подростка из уютного мира детства в "большой" и малопонятный мир взрослых. С помощью рокового шага подросток может попытаться уйти от разрешения этих проблем. А еще это может быть своего рода "крик о помощи", с помощью которого подросток пытается обратить внимание взрослых на то, что с ним происходит.

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Основные причины, которые могут подтолкнуть подростка на самоубийство, следующие:

Изоляция (чувство, что тебя никто не понимает, никто тобой не интересуется).

Беспомощность (чувство, что ты не можешь контролировать собственную жизнь, что от тебя ничего не зависит).

Безнадежность (когда будущее не предвещает ничего хорошего).

Чувство собственной незначимости (уязвленное чувство собственного достоинства, низкая самооценка, переживание некомпетентности, стыд за себя).

Усиливает риск суицида нездоровая атмосфера в семье. Например, постоянные ссоры, по статистике – на 18%. А потеря доверительной связи с родителями является для подростка одним из сильнейших стимулов наложить на себя руки. Чем меньше подросток доверяет своим родителям, тем чаще его голову посещают мысли со всем этим покончить. Это страшно, когда маленькому человеку некому обратиться за помощью или советом.

Особенно в той ситуации, когда он сталкивается с буллингом. Не будет забывать, что подростковая среда – очень агрессивная, у подростков еще нет сочувствия, они его еще только "отращивают".

Теперь один из самых важных вопросов: под силу ли взрослому человеку предотвратить суицид подростка? Да. Подростки ВСЕГДА дают знать окружающим, что с ними не все в порядке. Главное – распознать эти сигналы.

Есть несколько симптомов, которые должны насторожить внимательного родителя и/или педагога.

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Если вы заметили перемены в эмоциональном состоянии своего ребенка, если у него возникли проблемы со сном (бессонница или наоборот – не добудиться), повышенная утомляемость, резко изменились привычки в еде – это симптомы, на которые обязательно нужно обратить внимание.

Следует также обратить внимание, если подросток тяжелее обычного переносит эмоциональные нагрузки, критичен в суждениях, высказывает в них незрелость, тяжело идет на контакт с другими подросткам, а также более обычного импульсивны и вспыльчивы.

И ни в коем случае нельзя игнорировать ситуации, когда ребенок начнет открытым текстом "пугать" взрослых самоубийством – практически все подростки, которые пытались совершить суицид, накануне предупреждали об этом взрослых, как правило, в течение трех дней до того.

А также половина всех подростков, к которым успели прийти на помощь, повторяют попытку в промежутке от 24 до 27 часов, но уже с учетом допущенных ошибок. Другими словами, чтобы наверняка.

Что же делать? Обязательно говорите со своими детьми! Заведите традицию каждый день говорить с маленьким человеком хотя бы 10-15 минут в день – но только о нем и с ним, больше ни на что постороннее не отвлекаясь. Подросток нуждается в вашем внимании и участии, а не нотациях. Тем более, ни в коем случае нельзя высмеивать ребенка или обесценивать то, что для него важно. Необходимо помнить о том, что у подростков проблемы с вербализацией своего внутреннего мира, и до ребенка нужно "достучаться", а для этого нужно желание взрослого понять и услышать.

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Также рекомендую обратить внимание на распорядок дня ребенка. Идеальный вариант (насколько это возможно) – равномерное чередование занятий: учеба, спорт, отдых, хобби. Другими словами, адекватный режим, здоровая атмосфера в доме и доверительные отношения – казалось бы, такая формула звучит обманчиво просто, но за ней стоит каждодневный тяжелый труд родителей.

Как это ни банально звучит, но взрослые должны быть одновременно другом и авторитетом для детей – подростки не должны ни бояться взрослых, ни стыдиться их, ни испытывать перед ними вину. К сожалению, на постсоветской территории страх и чувства вины или стыда до сих пор является основным рычагом манипуляции в воспитании, хотя эта тенденция идет на убыль. (Что не может не радовать.)

Особенно это важно сейчас, когда многие взрослые живут в состоянии стресса на фоне пандемии COVID-19 и коронакризиса с его финансово-бытовыми проблемами. Не зря сейчас в мире выросла кривая самоубийств в возрастной группе 18-22 года, когда люди только-только отрываются от родителей и начинают жить самостоятельной жизнью. Дети очень чутко настроены на невербальные вещи, они глубоко воспринимают эмоции родителей, поэтому не впускайте в мир ребенка собственную тревогу, отчаяние и неуверенность в завтрашнем дне.

Это не значит, что вы должны делать вид, что вам, например, не страшно. Но можно в разговоре с ребенком проговаривать, "что мы будем делать, если" и прорабатывать несколько вариантов выхода из ситуации, которая внушает вам тревогу. Уменьшая, с одной стороны, обоюдную тревожность, а с другой – показывая ребенку один из способов справляться со стрессом.

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