Прививаться нельзя отказаться – где поставим запятую?

Каюсь, что использовал в заголовке старый прием. Но прием старый, а проблема новая: после начала вакцинации от коронавируса украинцы разделились на четыре лагеря.

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Первый – те, кому прямо сейчас положена бесплатная прививка, и они ее сделали.

Второй – те, кому положена бесплатная прививка прямо сейчас, но они отказываются ее делать по разным причинам.

Третий лагерь – те, кому прививка пока не положена, но они хотели бы ее сделать. Даже за деньги, что временно невозможно. Напомню: прививок у нас пока имеется менее чем на 1% взрослого населения (26-27 млн человек). Детей не вакцинируют, так как они, к счастью, болеют "короной" в легкой форме. Поэтому молодые трудоспособные люди – не медики, не солдаты, не соцработники, не учителя, короче все, кто не имеет контакта с заболевшими, не общается каждый день с другими людьми и не проживает в условиях ограниченного пространства (казарма) пока находятся в "хвосте" очереди.

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И четвертый – это фактически третий, но с одним отличием: прививка им пока не положена, и делать ее они не намерены.

Сложно сказать, какова численность каждого лагеря. По данным соцопросов, против вакцинации примерно 44% взрослого населения, около 12 млн человек.

В тренде Ляшко рассказал, кто из публичных людей может вакцинироваться вне очереди

Что в этой ситуации делают наши власти? А делают они все правильно, хотя и чуть запоздало.

Активизировалась разъяснительная работа о том, что используемая у нас индийская вакцина Covishield (аналог британской Astra Zeneca), вполне эффективна и безопасна для здоровья. Осложнения после прививки ею, но не опасные для жизни (повышенная температура, слабость, ломота и т. д.) – менее чем у 1% вакцинированных. Хотя ряд наших СМИ смакуют случаи смерти зарубежных пациентов после вакцинации (но не факт, что от вакцинации).

Создана "очередь ожидания", в которую через сайт "Дія", приложение "Дія" или по телефону 0-800-60-2019 может записаться любой. Таких уже набралось почти 250 тысяч человек.

Принято решение вакцинировать всех желающих, если остается неиспользованная вакцина. Она, как известно, из экономии расфасована по флаконам на 10 доз. После того, как флакон открыт, срок годности препарата – 6 часов. И чтобы дефицитные остатки не утилизировать, пригласят желающих из очереди ожидания. Успеете добежать-доехать-долететь – вакцинируетесь. Как, например, народный депутат Алексей Гончаренко, оказавшийся в Одессе в нужном месте и в нужное время.

Кстати, Алексея Гончаренко привили вне очереди еще и потому, что он – человек публичный. И его пример может поколебать нежелание вакцинироваться у "Фом неверующих". Уже составлен Кабмином перечень тех, кому для популяризации можно привиться, если остается вакцина, без очереди. Это народные депутаты, участники боевых действий на Донбассе, топ-чиновники, священники, известные писатели, артисты, спортсмены, журналисты. С "акул пера" я бы потребовал уколоться перед камерами и написать репортаж на тему: "Как я делал прививку от ковида". Это будет справедливо.

Так что, похоже, дело помаленьку движется в правильном направлении. Потому что альтернатива вакцинации намного хуже. Это стремительный рост числа заболевших, новые локдауны, падение экономики, безработица, рост цен. И запоздалое раскаяние: "От якби знати…".

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И последнее: как поступать с теми, кто не хочет делать прививку, хотя вакцину ему государство выделило? Правильный, с моей точки зрения, ответ: ничего с ними не делать. Как говорили когда-то: "Колхоз – дело добровольное". Каждый имеет право распоряжаться своим здоровьем так, как находит нужным. Но и пеняет пусть потом на себя в случае чего. Главное – чтобы дефицитная вакцина не пропала, а досталась тому, кто хочет привиться.

Так что запятую в заголовке я, пожалуй, поставлю после слова "прививаться".

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