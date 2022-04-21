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Алексей Билязе

Два комбината за 2020 год сделали 3% ВВП. В 2021 году должны были сделать 4%. Следует ли государству бороться за украинский ГМК?

Алексей Билязе

экономист, социальный философ

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21 апреля, 16:17
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Деятельность отечественного ГМК стратегически важна как для деятельности военно-промышленного комплекса, так и инфраструктурных проектов по восстановлению страны

В 2021 г. металлургические комбинаты изготовили на 3,3% продукции больше, чем в 2020 г.: 21,1 млн т чугуна, 21,3 млн т стали и 19,4 млн т проката.

В марте 2022 г. ММК им. Ильича и Азовсталь (оба комбината – из г. Мариуполь) попали в зону боевых действий и вынужденно остановились. Кроме того, весь март "Запорожсталь" (г. Запорожье) находилась в состоянии горячей консервации.
По состоянию на 14.04.2022 г. работают четыре крупных комбината: АМКР (г. Кривой Рог), Запорожсталь (г. Запорожье), Днепровский МЗ (г. Днепр) и Днепровский МК (г. Каменское).

Производство чугуна

По состоянию на апрель 2022 г. в результате осады Мариуполя производство на ММКИ или Азовсталь невозможно. Без учета этих комбинатов и с учетом горячей консервации Запорожстали в марте производство чугуна за 2022 г. уменьшится на 9 млн. т до 11,5 млн. т.

Компенсация путём увеличения выпуска на работающих домнах возможна только теоретически: все они задействованы на 80% от максимальной мощности. Следовательно, нужно выводить домны из консервации.

Пока известно, что законсервированы две домны на АМКР, две на ДНМЗ и одна на ДнМК. Их запуск увеличит выпуск чугуна на 5 млн т в год, но для этого требуется $550-600 млн инвестиций и не менее 9 месяцев на подготовительные работы.

Производство стали

На комбинаты из Мариуполя приходится выпуск почти 9 млн т стали. Без них и вследствие консервации Запорожстали за март выпуск в 2022 г. уменьшится до 11,5 млн. т.
Компенсация возможна только на трех конвертерах ДНМЗ (1,5 млн т в год). Однако отсутствие чугуна может существенно ограничить выпуск стали.

Полуфабрикаты были представлены трубной заготовкой (около 10% выпуска, производилась НТПЗ), слябами (около 45% выпуска, почти все производились на Азовстали) и квадратной заготовкой (около 45% выпуска, производили АМКР и ДНМЗ).

В результате остановки Азовстали производство слябов упадет. Большинство слябов было экспортировано. При ценах около $600 за т, произведенных на Азовстали 3,3 млн т слябов – это потерянные $2 млрд экспорта.

Сохранение производства и экспорта квадратной заготовки более вероятно: ее производители, ДНМЗ и АМКР находятся в относительной безопасности.

Производство проката

Листовый прокат состоит из тонколистового проката (43%), толстолистового проката (37%), х/к проката (14%) и проката с покрытием (7%).

Около 60% листового проката было произведено Азовстали (0,8 млн. т) и ММКИ (3,8 млн. т). Следовательно, потеряно до 70% производства проката с покрытием (около 0,4 млн. т в год), весь толстолистовой прокат (3 млн. т), до 35% х/к проката (0,3 млн. т) и до 30 % тонколистового проката (1 млн. т).

Производство сортового проката снизится примерно на 10%: Азовсталь и ММКИ почти не производили.

Основная стратегическая проблема – это производство толстого листа, необходимого для оборонной промышленности, инфраструктурных проектов, элеваторов и башен для ветрогенераторов. Его производили ММКИ и Азовсталь. Это производство возможно на Запорожье, где налицо необходимое оборудование. Остальные потери чисто экономические: 8,2 млн. т продукции Азовстали и ММКИ по цене $600-1 200 за т – это до $5-10 млрд. экспорта в год.

Снабжение сырьем

Украина достаточно обеспечена железной рудой и железорудной продукцией (аглоруда, окатыши, концентрат).
Основная проблема на данный момент – уголь.

При уменьшении производства чугуна до 12,3 млн т в год на комбинатах с оборудованием для пылеугольного вдувания, потребности Украины около 5,2 млн т коксующегося угля.

Годовая добыча коксующегося угля в Украине – до 4,1 млн. т, 2,5 млн. т из которых – это ш/у "Покровское". Все шахты, добывающие коксующиеся угли, расположены возле г. Покровск и г. Доброполье (северо-западная часть Донецкой области). Следовательно, эти предприятия – в зоне риска.

Кроме того, для отрасли требуется около 1,2 млн т угля для пылеугольного вдувания. Этот уголь до начала войны импортировался из РФ. Альтернатива – это импорт из Австралии, ведь другие страны могут обеспечить лишь небольшие объемы поставок.

В результате потери портов возможности по импорту угля в Украину ограничены. Прежде всего, ЕС отказался покупать коксующийся уголь и уголь для пылеугольного вдувания в РФ, и в данный момент импортирует уголь из США, Канады и Австралии. Это повысило цены на уголь и усложнило логистику: морские порты перегружены, ведь не все из них готовы принимать уголь по экологическим соображениям (это особенно касается угля, который дальше поедет в другие страны по ж/д).

Есть проблемы также и с снабжением флюсов, необходимых для изготовления извести. Годовые потребности в известняках – около 10-12 млн. т. После уменьшения выпуска в 2022 г. потребность прогнозируемо уменьшится вдвое, до 5-6 млн. т.

До начала войны в 2014 году украинские металлурги использовали известняками из Оленовского месторождения. Эти известняки добывали Новотроицкий РУ, Комсомольский РУ и Докучаевский ФДК. В 2014 г. остановились Докучаевский ФДК и Комсомольское РУ, так что известняки добывались на Новотроицком РУ, которое остановилось в марте 2022 г.

Альтернатива – снабжение известняками из небольших месторождений правобережной Украины. Однако они хуже известняков из Оленовского месторождения, а кроме того – логистика этих поставок сложнее. Импорт известняков теоретически возможен из ОАЭ, Турции или Словакии, но вследствие ограниченного доступа Украины в порты фактически импорт возможен только из Словакии.

Влияние остановки комбинатов в Мариуполе на ВВП Украины

Годовое снижение производства стали на 8,2 млн т вследствие остановки Азовстали и ММКИ при ценах $600-1 200 за т приведет к снижению экспорта на $5-10 млрд в год.

На основании отчетности за 2020 г., который был плохим для отечественных экономики (вследствие пандемии) и металлургии (в результате низких цен и высокого курса гривни), Азовсталь создала 0,19% ВВП и поспособствовала созданию еще 1,02%, тогда как ММКИ создал 0,24% и способствовал созданию 1,60%. Потеря комбинатов приведет к потере 3,05% ВВП: 0,43% прямых потерь и косвенным потерям 2,62%.

В 2021 г., после существенного роста цен на сталь, прямой вклад Азовстали и ММКИ в ВВП Украины прогнозирован на уровне 0,3% и 0,5% соответственно, в то время как косвенный вклад – на уровне 1,25% и 2%. Следовательно, потеря двух комбинатов тождественна потере около 4% ВВП.

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