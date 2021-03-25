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Алексей Кущ

Экономист, финансовый аналитик

Почему Украина – не Аргентина. И даже не Турция

25 марта, 14:59

Многие в Украине – политики, эксперты, страдают грехом извращенного солипсизма.

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С одной стороны, в их представлении, все, что происходит у нас – помещено в центр мира, как Земля в космологии Птолемея. Периодически они пытаются обосновать свой "Альмагест", рассказывая, например, об очистке банковской системы в мемуарах.

С другой – это извращенный солипсизм, так как все, что у нас делается, скроено по чужим лекалам.

Главный страх для нас – выдумать "украинский велосипед" или "украинское колесо", хотя многие уверены, что последнее было придумано в Украине 5 тысяч лет тому назад.

Именно поэтому нас любят пугать двумя странами: Аргентиной и Турцией. Первую в связи с дефолтами, вторую – в контексте монетарной политики тамошнего центробанка.

Выглядят эти пугалки смешно. Ведь Аргентина входит в большую двадцатку стран с примерно такою же численностью населения, как у нас, и проводит саммиты G20 в своей столице. Когда Украина сможет провести нечто подобное? Мы пока ждем звонка Байдена – оцените масштаб.

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ВВП Аргентины в несколько раз больше, чем у нас, и это не аграрная страна, ведь там есть развитая промышленность, наука и образование. Знаменитый индекс Хирша назван в честь аргентинского физика Хосе Хирша, а наши научные достижения – в основном советское наследие.

И оцените красоту игры двух министров финансов в прошлом году.

Аргентинский воспользовался пандемией и добился списания 55% долга страны перед пулом кредиторов, а его украинский коллега Марченко в июле 2020-го досрочно выплатил кредиторам долг по нашим еврооблигации со сроком погашения в 2021-2022 годах на 800 млн. дол. за 105% от номинала, то есть с премией в 5%. При этом больницы по-прежнему без кислорода, врачи с долгами по "ковидным" надбавкам....

А сейчас нас пугают Турцией.

Там проводится суверенная монетарная политика, которая не нравится финансовым спекулянтам. Ведь в Турции происходит не бум по выпуску ОВГЗ, а кредитный бум по стимулированию роста национальной экономики.

Да, в Турции инфляция в 14%, но при этом ВВП в 2020-м вырос на 1,8%, пока весь мир падал, в том числе и мы на минус 4%.

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Кстати, в Турции рос и экспорт – в отличие от нас, так как они экспортируют не сырье, а товары с высоким уровнем добавочной стоимости. Турция крупнейший экспортер телевизоров на рынок ЕС, а не зерна и железной руды. И занимает 2% на мировом рынке кондиционеров.

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Почему Украина – не Аргентина. И даже не Турция

Турция строит через Дарданеллы самый большой мост в мире, а мы не можем достроить в столице один мост через не самую широкую реку.

А назвали свой мост турки – "Чанаккале 1915", в честь победы над западными интервентами и им все равно, что британцы и французы обидятся...

И отдыхать украинцы едут в Кемер, а не турки в Железный порт.

В Турции сумели запустить широкомасштабную программу кредитования малого и среднего бизнеса с помощью государственного фонда компенсации процентной ставки, а в Украине калечная программа 5-7-9 никак не выйдет на существенный объем и более 80% кредитов – рефинансирование старых долгов, а не выдача новых займов (и я знаю, почему).

Поэтому, когда у нас надувают щеки и критикуют Аргентину с Турцией, то намного полезнее купить зеркало и посмотреть на себя.

В одной из "Сказок дядюшки Римуса" рассказана история о том, как Братец Лис поймал Братца Кролика, а тот взмолился: "Только не бросай меня в терновый куст".

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"А, боишься", – ответил Братец Лис – и бросил кролика именно туда, где была .... кроличья нора.

И когда нас пугают, тем, что бросят в "терновый куст" в виде Аргентины и Турции, так и хочется сказать: да сделайте уже, наконец, в Украине что-то подобное: начните экспортировать что-либо сложнее кукурузы, постройте хотя бы один новый мост, войдите в топ-20 стран.

Да хотя бы повторите успех Боливии, которая "с целью восстановления экономического суверенитета государства" на днях вернула МВФ полученный кредит и цена облигаций которой сразу же пошла вверх, в отличие от наших бондов (хоть нас убеждали в обратном).

Но очевидно же, что с нынешней экономической и монетарной политикой это невозможно. И что ужаснее – не дают шанса другим экономистам с альтернативными моделями развития. Сами не могут и другим не дают.

Хватит ползти вверх по лестнице, ведущей вниз.

Отсюда.

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промышленность экономика Аргентина Турция Алексей Кущ МВФ
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