Фильм "Суд над чикагской семеркой": что общего между "леваками" 60-х и Трампом

Несмотря на глубоко чуждый нашему народу жанр "судебной драмы", появление нового фильма Аарона Соркина – сценариста "Теленовостей" и постановщика "Игры Слоун" – само по себе событие. "Суд над чикагской семеркой" рассказывает об историческом судилище над левыми активистами, которые пытались организовать протесты во время съезда демократов в Чикаго летом 1968 года, но стали жертвой полицейской провокации. Как можно догадаться из самого названия, это не только выдающееся художественное произведение, но еще и политическое заявление.
Отметим, что фильм появился накануне президентских выборов, но вряд ли это получилось специально. Пока проект не приютили на Netflix, он более десятка лет варился в так называемом "производственном аду". Но на фоне густой антитрамповской риторики Соркин делает неожиданный акцент на том, что пресловутые гражданские свободы ковались, в том числе, руками шутов и манипуляторов. Таких, как члены "чикагской семерки" Том Хайден (манипулятор), Джерри Рубин (шут) и Эбби Хоффман (шут и манипулятор в одном лице, один из первых, если не первый, профессиональный медиа-тролль).
Аналогии между нашими героями и 45-м президентом США очевидны, что может показаться странным для либерала и внука профсоюзного активиста Соркина. Противопоставляя йиппи Хоффмана и Рубина образцовому яппи Дональду Трампу, которые кажутся кривозеркальными отражениями друг друга, Соркин походя обнажает корни трампизма и откуда пошла есть пресловутая постправда. Вот вам ваша демократия, вот вам свобода слова, ешьте, не подавитесь.
Не зря Эбби Хоффмана играет Саша Барон Коэн, печально знаменитый своим "Боратом". Показательны сцены его "клубных" выступлений перед студентами – очевидная отсылка к гениальному байопику Ленни Брюса, поставленному Бобом Фосси в 1971 году. Элвис Пресли стендапа Ленни Брюс парадоксальным образом сочетал в себе борца за свободу слова и полицейского осведомителя, и двойственность этого образа идеально вписывается в фильм Соркина.
"Суд над чикагской семеркой" напоминает о том, что настоящий патриот – это, в первую очередь, сомневающийся диссидент, который не боится ставить перед обществом не самые приятные вопросы. Так что нам повезло, что фильм не достался Стивену Спилбергу, под которого изначально писался сценарий: у Спилберга на выходе получилась бы очередная блеклая дидактическая агитка наподобие "Секретного досье".
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