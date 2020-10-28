Фильм "Суд над чикагской семеркой": что общего между "леваками" 60-х и Трампом

Несмотря на глубоко чуждый нашему народу жанр "судебной драмы", появление нового фильма Аарона Соркина – сценариста "Теленовостей" и постановщика "Игры Слоун" – само по себе событие. "Суд над чикагской семеркой" рассказывает об историческом судилище над левыми активистами, которые пытались организовать протесты во время съезда демократов в Чикаго летом 1968 года, но стали жертвой полицейской провокации. Как можно догадаться из самого названия, это не только выдающееся художественное произведение, но еще и политическое заявление.

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Отметим, что фильм появился накануне президентских выборов, но вряд ли это получилось специально. Пока проект не приютили на Netflix, он более десятка лет варился в так называемом "производственном аду". Но на фоне густой антитрамповской риторики Соркин делает неожиданный акцент на том, что пресловутые гражданские свободы ковались, в том числе, руками шутов и манипуляторов. Таких, как члены "чикагской семерки" Том Хайден (манипулятор), Джерри Рубин (шут) и Эбби Хоффман (шут и манипулятор в одном лице, один из первых, если не первый, профессиональный медиа-тролль).

Аналогии между нашими героями и 45-м президентом США очевидны, что может показаться странным для либерала и внука профсоюзного активиста Соркина. Противопоставляя йиппи Хоффмана и Рубина образцовому яппи Дональду Трампу, которые кажутся кривозеркальными отражениями друг друга, Соркин походя обнажает корни трампизма и откуда пошла есть пресловутая постправда. Вот вам ваша демократия, вот вам свобода слова, ешьте, не подавитесь.

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Не зря Эбби Хоффмана играет Саша Барон Коэн, печально знаменитый своим "Боратом". Показательны сцены его "клубных" выступлений перед студентами – очевидная отсылка к гениальному байопику Ленни Брюса, поставленному Бобом Фосси в 1971 году. Элвис Пресли стендапа Ленни Брюс парадоксальным образом сочетал в себе борца за свободу слова и полицейского осведомителя, и двойственность этого образа идеально вписывается в фильм Соркина.

"Суд над чикагской семеркой" напоминает о том, что настоящий патриот – это, в первую очередь, сомневающийся диссидент, который не боится ставить перед обществом не самые приятные вопросы. Так что нам повезло, что фильм не достался Стивену Спилбергу, под которого изначально писался сценарий: у Спилберга на выходе получилась бы очередная блеклая дидактическая агитка наподобие "Секретного досье".

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