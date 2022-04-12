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Алексей Росовецкий

Почему космос – наш. Чему нас учит День космонавтики

Алексей Росовецкий

кинокритик

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12 апреля, 13:10
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Сегодня День космонавтики. Теперь можно только представить себе то воодушевление, с которым весь мир встретил полет первого человека в космос.

Наступление космической эры обещало наступление дивного нового мира – причем и дивного, и нового безо всяких иронических кавычек. Мира, в котором гений человеческой мысли победил варварство Второй мировой с ее концлагерями и газовыми камерами и послевоенную нищету. Случилось чудо, о котором раньше можно было только мечтать с книгой Жюля Верна в руках, причем это чудо было рукотворным. А значит, дальше человеку подвластно все, от победы над болезнями и голодом до вечной жизни.

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Людям нужна мечта. Не удивительно, что после полета Гагарина и высадки американцев на Луне мечта о покорении космоса стала великой иллюзией для человека ХХ века. Космос прочно вошел во все сферы человеческой деятельности, от науки до массовой культуры – сколько прекрасных песен и увлекательных книг было написано о космических полетах и покорении других планет, не говоря уже о фильмах.

Но когда людям нужна мечта, они редко думают о том, что за всякой большой мечтой стоит большая идеология – либо не менее крупный капитал. Например, о том, что космические ракеты стали побочным результатом военных разработок нацистской Германии и Советского союза. Или что название наивного кинофэнтези "Звездные войны" станет нарицательным для главного ужаса восьмидесятых – программы космического вооружения. И что космическая гонка двух супердержав превратиться в смертельную борьбу двух политических и экономических систем.

Как известно, Советский союз проиграл в этой гонке. А правопреемница советской космической программы – Российская Федерация, прославилась не столько научными открытиями, сколько неловкими анекдотами. Наподобие истории со сломавшемся туалетом на МКС, когда российским покорителям космоса пришлось просить американских коллег разрешения пользоваться удобствами на чужой территории.

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Какой странный симбиоз высоких технологий и мифологического сознания: ракеты перед стартом освящаются, а космонавты берут с собой на борт иконы. Писателю Владимиру Сорокину с его "Сахарным Кремлем" и в страшном сне не приснилось бы.

Народ, получивший в наследство космические достижения Советского союза, больше не мечтает о покорении других планет или бессмертии. Он мечтает украсть как можно больше домашней техники и бижутерии из разоренных домов украинских "братьев" и удивляется, когда видит в этих домах самый обычный унитаз. Не знает, да и не желает знать о том, что треть советских покорителей космоса были украинцами по месту рождения или происхождению, что дорогу в космос продолжили украинские ученые Сергей Королев, Александр Кондратюк, Георгий Лангемак.

Эти люди умели мечтать. Но еще им пришлось сопротивляться чудовищной карательной машине Кремля, безо всякой жалости перемалывающей в людях все самое лучшее и талантливое либо на лагерную пыль, либо на серое, со всем согласное большинство. Так было всегда – и раньше, и сейчас.

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Так что космос – наш. И не только благодаря Королеву или Каденюку. Но еще потому, что мы, украинцы, не только умеем мечтать и знаем, что за свою мечту предстоит побороться. Сегодня за нашу мечту мы боремся с настоящим, ничем не прикрытым злом. И поэтому сейчас у всех нас есть великая мечта: победить врага и заново отстроить по кирпичику нашу прекрасную страну – каждую высотку, разрушенную русскими ракетами, каждый поруганный варварами дом. А там, глядишь, и до космоса руки дойдут.

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