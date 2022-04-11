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Амиржан Косанов

Украина победила! Хотя война, которую российские власти требуют именовать "специальной военной операцией", продолжается

Амиржан Косанов

Казахский политик, экс-кандидат в президенты, постоянный автор "Новой газеты - Казахстан"

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11 апреля, 14:23
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Казахстанское общество, внимая двум воюющим сторонам, делает свои выводы. И они далеко не на стороне агрессора.

Украина одержала моральную победу.

Россия напала на чужую страну, а Украина защищает свою Независимость и землю. В мире российских солдат называют "захватчиками", а украинских – "героями". Глаза сторонников Украины горят, в них есть правда, а глаза адвокаты российской стороны потухли, они знают, что неправы, но вынуждены оправдывать действия Кремля.

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Украина одержала идеологическую победу.

Кремлевская идеологема "о защите русскоязычных" оказалась ложной: бомбы, сброшенные с неба, и пули из автоматов не делят своих жертв по национальности или языковому признаку. Оказалось, что дело не в защите русского языка, а в защите режима личной власти, не желающего расставаться с троном русского царя.

Украина одержала военную победу.

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Путинский блицкриг не удался, захлебнувшись о мощную оборону украинской стороны. Да и сложно российским солдатам, которые не знают, за какие идеалы и ценности воюют, одолеть тех, кто знает, кого и что защищает. Несмотря на численный перевес российских войск и вооружений, трудно говорить о паритете между Украиной, которой современным оружием помогают ведущие страны мира и Россией, техническое оснащение армии которой морально устарело.

Украина одержала дипломатическую победу.

Россия стала "токсичной" страной, с которой не хотят иметь дело уважающие себя государства. Весь цивилизованный мир (за исключением некоторых одиозно известных и аффилированных к России авторитарных стран) выступил на стороне Украины. Даже зависящие от российского газа страны, заведомо зная, что их народы будут возмущаться по поводу нехватки "голубого топлива", поддержали Украину.

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Украина одержала экономическую победу.

Чего стоят объявленные России коллективным Западом беспрецедентные санкции? Транснациональные компании уходят из страны-агрессора. Все знают, что антизападно настроенный Кремль, как в воздухе, нуждается в западном финансовом капитале и иностранных инвестициях. Да и нефть с газом надо куда-то гнать. А российские олигархи, страдающие от санкций, по всей видимости, не совсем довольны хозяином Кремля, развязавшего войну. Не удивлюсь, если они восстанут против него.

Украина одержала политическую победу.

Само по себе введение законодательного запрета на употребление слова "война" свидетельствует о том, что у Кремля нет иных аргументов в оправдании своих действий. Кроме того, в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за развязывание войны. Видимо, поэтому она стала "спецоперацией". Многие известные люди, среди которых авторитетные общественные деятели, ученые, писатели, артисты, не захотев марать свое честное имя, уехали из России.

Украина одержала цивилизационную победу.

У каждой из стран постсоветского пространства был и есть выбор: достойная жизнь в развитом демократическом сообществе равноправных стран или прозябание под контролем бывшей метрополии, которая неизлечимо больна неоимперизмом. Думаю, что очередное посягательство России на территорию чужой страны охладило головы многих фанатов Кремля.

Украина одержала информационную победу.

Насквозь лживая, неуклюжая и неповоротливая кремлевская пропагандистская машина проиграла молодой и дерзкой, талантливой и креативной украинской системе СМИ и социальных сетей. Главное — на стороне украинских СМИ — Правда. А в ней, как известно — сила!

Украина одержала победу, как нация.

В час испытаний граждане объединились и стали единой и потому несокрушимой силой. Вчерашние политические оппоненты сражаются в одном строю, на время отбросив идеологические разногласия и личные амбиции. Если в свое время политический Майдан (по-казахски также значит "фронт") разделил общество, то военный Майдан всех объединил.

… Война продолжается. Но Украина уже победила.

Источник: Новая газета – Казахстан.

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