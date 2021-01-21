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Андрей Боборыкин

Директор по цифровому маркетингу и продуктам НСТУ

Русскоязычная идентичность – не значит российская

21 января, 15:34

Прочел статью Михаила Дубинянского "Язык и гетто" на "Украинской правде", в которой автор описывает гипотетические сценарии сосуществования языковых сообществ в Украине и сравнивает их с мировым опытом. В очередной раз за последнее время заметил маркировку русскоязычного населения Украины исключительно как электората ОПЗЖ, и судя по средней температуре по Фейсбук-ленте, такая маркировка всех в принципе устраивает, но вот меня как-то не очень.

Почему русскоязычный человек в Украине обязательно должен поддерживать российский дискурс в Украине? Ну, а если не хочет, то надо, значит, срочно конвертироваться в украиноязычного, иначе статус и идентичность украинца просто подтвердить невозможно?

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Я поддерживаю статус украинского как государственного, в целом не вижу ничего проблемного в законах вокруг языка, на достаточном уровне владею и при необходимости активно использую украинский в своей деятельности, потребляю достойный внимания украинский культурный продукт и даже немного произвожу/продюсирую его сам в проектах "Культура всего" и "Амнезия".

Но при этом я не хочу отказываться от своей русскоязычной идентичности, личной истории, а также закапывать в безымянную могилу русскоязычную культуру Киева, Одессы, Днепра, Харькова, Николаева, Украины в целом. И не считаю в 2021 году эту идентичность и культуру каким-то боком российскими, комплементарными или братскими по отношению к России.

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Русскоязычная идентичность – не значит российская

Политики (вполне естественно) заинтересованы в максимально легких путях достижения своих целей, а оголтелая поляризация аудитории, деление на своих против чужих и столкновение этих групп лбами – это, безусловно, куда более легкий путь набора политического капитала, чем прогрессивная экономическая и общественная повестка, к примеру. Ну, и это правило работает в обратную сторону – очень легко маркировать другого как "западенца", "бандеровца", "сельпана", "москаля", "мыжебрата", "25%", "зелебобика" и двигаться дальше.

Прогрессивное – всегда сложное, никогда не черно-белое. В этом смысле, конечно, мне сложно назвать хоть какую-то из текущих украинских партий и политических платформ прогрессивной.

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