Харьковская трагедия в доме престарелых не должна повториться. Как этого избежать

Невозможно передать словами трагедию харьковчан, престарелые родители которых погибли в пожаре 21 января 2021 года. Но беда ничему не учит ни частных предпринимателей, которые организовали работу по уходу за престарелыми и инвалидами, ни тех, кто по роду своей деятельности должен контролировать бизнес, а также помогать развивать сферу оказания социальных услуг.

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Общественная память коротка. В программе Савика Шустера, где обсуждалась трагедия в Харькове, никто не вспомнил другую трагедию – в селе Леточки Киевской области, когда в 2016 году во время пожара в частном доме престарелых погибли 17 человек. Тогда в частном двухэтажном здании сгорела крыша и деревянные перекрытия между первым и вторым этажом

И тогда мы тоже слышали от представителей Облгосадминистрации, что "данный объект был нелегальным", и то, что "служба ГСЧС и национальная полиция не знали о его существовании", и что "этот социальный объект не был включен в единый реестр таких заведений".

Но как такое могло случится? Выходит, что решение вопроса о регулировании деятельности частных пансионатов для пожилых людей и инвалидов отложили на потом и забыли. Надеюсь, что не в этот раз.

Давайте разбираться.

Во-первых, существует спрос на услуги по уходу за престарелыми и тяжелобольными людьми. Хотя это две совершенно разные услуги, и их нужно различать, а зачастую в публикациях их путают, называя частные гериатрические пансионаты хосписами.

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Уход за престарелыми требует квалификации сиделки или социального работника (это рабочие специальности), а состояние здоровья пациента контролирует семейный врач. Поэтому социальную услугу "уход на дому или в стационаре" могут оказывать разнообразные провайдеры, как частной формы собственности, так и коммунальной. Другими словами, это могут быть ФОП, юридические лица, в том числе благотворительные фонды, и коммунальные учреждения социальной защиты населения.

Тяжелобольные люди требуют в первую очередь постоянного медицинского контроля, а также круглосуточный уход – и это уже квалифицированная работа медсестер и врачей, медицинская услуга, которая лицензируется и осуществляется в паллиативных отделениях, хосписах, широкая сеть которых создана Национальной службой здоровья Украины.

Теперь давайте поговорим о спросе на социальную услугу "уход за престарелыми и инвалидами", и оставим за скобками вопрос, как организовать помощь людям, которым нужна паллиативная помощь – это отдельная тема.

Основная масса городского населения живет в малогабаритных двух- трехкомнатных квартирах, зачастую родители проживают отдельно. И наступает такой возраст жизни родителей, когда они не могут обойтись без посторонней помощи. Иногда такая "отдельная" жизнь опасна как для самого престарелого человека, так и для окружающих. Самый простой пример: забыл погасить газ на плите. Что делать в таких случаях? Есть варианты: съехаться, подселить к себе, нанять сиделку на время работы. Но можно, как и в большинстве европейских стран, поселить в пансион для престарелых.

Сразу возникает вопрос: почему не в гериатрический пансионат коммунальной формы собственности? Потому что он зачастую находится далеко от места проживания членов семьи, и он тоже платный, если человек не одинокий. И семья находит в Интернете рекламу частного пансионата для престарелых, таких вариантов сегодня много: спрос порождает предложение. Об этом и рассказала местному телеканалу внучка одного из спасенных при пожаре: "дедушка был слепой, да еще сломал шейку бедра, мы его поселили в этот дом, и, когда навещали, дедушка всегда был сыт и ухожен".

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Я часто слышу и читаю негативные отзывы, мол, они сами не хотели ухаживать за родителями, поместили их неизвестно куда. Но легко осуждать, когда сам не попадал в ситуацию: или бросать работу, переезжать в другой город, не уделять внимания детям, или нанять людей, которые будут осуществлять уход, для которых это профессия. Мне кажется, что предпочтительнее второй вариант, и многие семьи делают именно такой выбор.

Во-вторых. Вопрос о "легальности". Омбудсмен Л. Денисова подчеркнула, что в течение 2020 года Офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека совершено около 100 мониторинговых визитов в частные заведения различных типов, в том числе гериатрических. (Это именно такие частные домики.)

Во время большей части посещений подтверждались факты несоответствия деятельности таких заведений Государственному стандарту стационарного ухода за лицами, которые потеряли способность к самообслуживанию или не получили такой возможности, утвержденного приказом Минсоцполитики. Кроме того, большинство из них не внесены в Реестр поставщиков социальных услуг, что делает невозможным контроль за их деятельностью.

Сразу оговоримся, что "нелегальной" может быть только экономическая деятельность, которая осуществляется без регистрации ФОП или юридического лица, или без соответствующей лицензии. Оказание социальных услуг не лицензируется.

Поэтому первый шаг к "легальности" – регистрация ФОП или юридического лица –в данном случае мы обсуждаем частную форму собственности.

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Затем, выбор вида экономической деятельности (КВЕД), чаще всего этого КВЕД 87.30 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів.

Теперь открываем на сайте Министерства социальной политики Украины "Реєстр надавачів соціальних послуг" и… не находим в нем такого вида экономической деятельности.

Там есть "догляд стаціонарний". Однако, "забезпечення проживання" та "догляд стаціонарний" явно отличаются. В первом случае не идет речь о специальном учреждении, например, таком, как гериатрический пансионат, поэтому государственные строительные нормы (ДБН) в данном случае не применимы. Скорее всего, при обеспечении условий проживания нужно придерживаться положений Жилищного кодекса Украины с нормами квадратных метров на одного человека.

И еще, о легальности: "забезпечення проживання", с моей точки зрения, требует регистрация в исполнительных органах "територіальних громад" – вот в этом случае местная власть и будет знать, кто проживает на ее территории и сможет поинтересоваться, почему в одном доме зарегистрировано 33 человека.

Но, как правильно отмечали в своих интервью чиновники, "надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів", до сих пор не урегулировано.

Что нужно сделать? Министерству социальной политики Украины привести перечень социальных услуг в соответствие с видами экономической деятельности, которые осуществляют ФОП и юридические лица. И разработать Стандарт для КВЕД 87.30 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів.

Советы людям, которые планируют поместить своего родственника в частный гериатрический пансионат:

Внимательно ознакомиться с регистрационными документами той фирмы, которая вам предлагает социальные услуги, в том числе и с договором аренды на помещение, в котором будет проживать ваш родственник. Посмотреть на сайте Минсоцполитики, зарегистрирована ли эта организация (или ФОП) в качестве провайдера социальных услуг. Обязательно зарегистрировать место проживания вашего родственника в этом доме, и если вам владельцы отказывают, то это уже повод задуматься о "легальности". Проконтролировать, чтобы была перезаключена декларация с тем семейным врачом, который обслуживает этот дом. Если врача нет, то это уже повод усомниться в качестве ухода за вашим родственником.

И в заключение: население всех европейских стран стареет, и Украина не исключение. Поэтому нам никак не обойтись без социальных услуг, которые предоставляют "частники", однако их деятельность требует понятных "правил игры", а также контроля и поддержки со стороны территориальных громад, например, через механизм социального заказа.

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