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Андрей Роханский

врач, кандидат медицинских наук

Мог ли COVID-19 быть cоздан искусственно?

21 апреля, 16:09

Что мы знаем о происхождении COVID-19, кроме экзотических историй о том, что китайцы едят летучих мышей и именно поэтому заразились коронавирусом?

В научном мировом сообществе споры об источнике появления вируса продолжаются по сей день, однако можно услышать и мнение о том, что штамм COVID-19 был создан искусственно. Первоисточником теории о рукотворности коронавируса являются работы Shi Zhengli, которая проводила свои вирусологические исследования в США, а затем, по некоторым сведениям, в Ухане (Китай). 9 ноября 2015 Shi Zhengli с соавторами опубликовала статью в Nature Medicine "SARS-подобные штаммы коронавируса, циркулирующие в популяции летучих мышей, демонстрируют возможность возникновения (передачи) человеку".

В начале статьи содержится предупреждение научного сообщества о том, что "Появление тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса (SARS-CoV) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) подчеркивает угрозу межвидовых трансмиссивных событий (угрозу передачи вирусов между видами живых существ – Авт.), ведущих к вспышкам (возникновению заболеваний – Авт.) среди людей.

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И далее сообщается цель исследования: "Здесь мы изучаем потенциал заболевания SARS-подобным вирусом, SHC014-CoV, который в настоящее время циркулирует в популяциях китайских летучих мишей". Более простыми словами, есть два коронавируса: первый вызывает тяжелое заболевание легких у людей, а второй циркулирует только в популяции летучих мышей. Что получится если их, грубо говоря, соединить?

Вот что вышло: "Используя систему обратной генетики SARS-CoV2, мы создали … "химерный" вирус, вызывающий всплеск коронавируса летучей мыши SHC014 в адаптированном для мыши остове SARS-CoV". И, главное, "вновь созданный "химерный" вирус может эффективно размножаться в клетках дыхательных путей человека".

К тому же авторы предупреждают, что проведенная ими "оценка доступных иммунотерапевтических и профилактических методов при атипичной пневмонии показала низкую эффективность; подходы с использованием как моноклональных антител, так и вакцин, не смогли нейтрализовать и защитить от инфицирования коронавирусом, который состоит из нового белка с шипами.

То есть, вдобавок ко всему, еще и профилактика и лечение созданного ими "химерного вируса с шипами" малоэффективна, и если COVID-19 действительно подобен этой лабораторной разработке ученых, то надежда на скорое избавление от пандемии, оказывается, мягко говоря, преждевременной.

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И в заключении Shi Zhengli делает вывод, что ее гипотеза о соединении коронавируса, вызывающего острый респираторный синдром, с коронавирусом китайских летучих мышей, подтвердилась: "Наша работа предполагает потенциальный риск повторного (естественного) появления SARS-CoV из вирусов, циркулирующих в настоящее время в популяциях летучих мышей".

Еще раз отметим, статья напечатана в авторитетном издании Nature Medicine, 9 ноября 2015.

Так что же это было: воплотился в жизнь сценарий фильма "Заражение" или это совпадение экспериментов ученых и направления естественных мутаций вирусов, причем очень близких по времени?

Проверкой гипотез займутся ведущие вирусологические лаборатории мира:

  1. Действительно ли сбылось предсказание Shi Zhengli и через 5 лет произошла естественная мутация коронавируса китайских мышей в Ухане (Китай), и именно в том направлении, которое она указывала?
  2. Действительно ли COVID-19 был создан искусственно и "вышел" за пределы вирусологической лаборатории? – " It’s highly likely" ,– ответили бы на второй вопрос опытные дипломаты.

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Но, собственно говоря, для нас наиболее важным остается вопрос: существует ли эффективная иммунопрофилактика или иммунологические методы лечения COVID-19? Пока что ответ на этот вопрос не найден.

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коронавирус COVID-19 Андрей Роханский

Источник: Сегодня

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