Вполне вероятно, что эпидемия коронавируса в Украине уже близка к завершению

Итак, 28 апреля 2020, 48-й день карантина.

Какая стадия развития пандемии COVID-19 в нашей стране? Не пройден ли "пик" заболеваемости еще в январе-феврале 2020, на что недвусмысленно указывают новые статистические данные?

Неформальный обмен мнениями по поводу: "А знаешь ли ты заболевшего коронавирусом?", – чаще всего приводит к ответу: "Не знаю таковых, или очень похожая болезнь, в том числе с воспалением легких, была у знакомых после Нового года"!

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Возможно, если бы не СМИ, то наша страна вообще не заметила бы пандемии (эпидемии)?

И в этом нет ничего удивительного: по данным Госстата, в Украине проживает около 41,5 млн человек, из них COVID-19 лабораторно обнаружен у 9410 граждан, это около 0,02% населения.

Эти цифры несопоставимы с распространенностью "обычных" сезонных вирусных инфекций: с 30 сентября 2019 по 12 апреля 2020, по данным ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України", гриппом и ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) переболело 12,3% населения Украины, из них госпитализировано 153 566 человек, – это огромное количество людей не только "чихало и кашляло", но и нуждалось в специализированной медицинской помощи.

И вот, наконец, мы дождались публикации данных от Государственной службы статистики Украины "Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-лютому 2020 року". За январь и февраль 2020 пневмония и грипп унесли жизни 1326 украинцев (напомним, только в январе 2020 зафиксирована 621 смерть по этим же причинам). Следовательно, эпидемия гриппа и ОРВИ продолжилась и в феврале? И часть этих смертей "на совести" коронавируса, так как COVID-19 условно можно отнести к ОРВИ.

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К сожалению, у нас пока нет данных за март 2020. И опять-таки бросается в глаза поразительное несоответствие данных Государственной службы статистики Украины и ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України", последние приведены в таблице:

Количество летальных случаев вследствие гриппа, подтвержденных лабораторным тестом (ПЦР)

Число, месяц, 2020 Грипп, летальные случаи Реклама 3–9.02.2020 8 10–16.02.2020 10 17–23.02.2020 10 24.02–01.03.2020 6 В тренде Украина уменьшила госдолг в долларах Февраль 34 02–08.03.2020 9 9–15.03.2020 0 16–22.03.2020 2 23–29.03.2020 2 30.03–05.04.2020 1 Март-начало апреля 14

Государственная служба статистики Украины сообщает о 705 случаях смерти от гриппа и пневмонии, а ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" – о 34?

От чего на самом деле умер 671 гражданин Украины в феврале 2020 года?

Ответ на этот вопрос может дать только лабораторное тестирование методом ПЦР, но, как показали последние недели пандемии в Украине, Кабинет министров и Минздрав не собираются проводить широкомасшатбное тестирование населения Украины.

Хотя мы смогли бы получить ответ и на второй очень важный вопрос – не пора ли сворачивать (смягчать) карантинные меры в Украине?

P.S. По состоянию на 28 апреля 2020 коронавирус унес жизни 239 жителей Украины.

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