Андрей Заяц директор группы компаний IT4Medicine, руководитель проекта «Поліклініка без черг»

Электронный рецепт – зачем он нужен и как пациенту его получить

Скоро будет месяц как в рамках программы "Доступні ліки" заработала новая система выдачи лекарств по электронному рецепту – "талону", который позволяет пациентам получать бесплатно или с небольшой доплатой лекарственные средства, за которые государство компенсирует аптекам деньги.

На данном этапе лекарства по электронному рецепту выдаются от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы. Но в последствии перечень этих заболеваний планируют расширить.

Внедрение новой системы выдачи лекарств началось после того, как с 1 апреля Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) официально стала плательщиком по программе реимбурсации (возмещения). Теперь она, а не МОЗ, возмещает деньги аптекам, которые заключили с ней договор и получили право работать в рамках программы "Доступні ліки". Иными словами, как деньги пошли за пациентом в медучреждение первичной помощи, так они пошли за ним и в аптеку.

Ведь, как было последних полтора года? Врач выписывал пациенту рецепт на бумаге. Пациент с этой бумажкой шел в аптеку, где ему выдавали по ней лекарства. При этом отчеты об отоваренных рецептах также велись в бумажной форме, а это значит, что что-то могло потеряться, искривиться и т.д. В общем, все было далеко от прозрачности.

Сейчас же новая схема финансирования позволяет пациенту получить лекарства в любой аптеке, которая заключила договор с НСЗУ, вне зависимости от того, где он проживает и где выписан рецепт. При этом количество аптек, работающих по программе "Доступні ліки", увеличивается с каждым днем.

Отследить отоваривание электронного рецепта можно через электронную систему здравоохранения eHealth, поэтому получить лекарство дважды у пациента не получится. Ведь в системе отображается, кто выписал рецепт, к кому он попал, кто что купил, и кто за это рассчитался. То есть, электронный рецепт позволил максимально "детенизировать" программу "Доступні ліки".

Каким же образом работает электронный рецепт, и что нужно сделать пациенту для того, чтобы его получить?

Сначала пациент должен подписать декларацию с врачом первичного звена – семейным врачом, терапевтом или педиатром (для ребенка), который, при необходимости, и будет выписывать электронный рецепт.

В рецепте врач обязан указать действующее вещество в составе лекарственного средства, дозировку, количество доз и т.д. Это позволит пациенту выбрать лекарственное средство по своему усмотрению – либо бюджетное бесплатное, либо с определенной доплатой.

Электронный рецепт врач обязательно создает в медицинской информационной системе (МИС), которая, в свою очередь, регистрирует его в центральном компоненте eHealth для учета.

Также важно, чтобы врач проверил номер телефона пациента. Он должен совпадать с номером, указанным в декларации. Учитывая интенсивность первой волны заключения деклараций с врачами, часть номеров может требовать актуализации.

После того, как электронный рецепт зафиксирован в системе, на мобильный телефон пациента должно прийти сообщение с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке.

С этим номером пациент приходит в аптеку, которая участвует в программе "Доступні ліки", и называет его сотруднику аптеки. Если лекарственные средства в аптеке есть, и они устраивают пациента, он называет код подтверждения и получает их.

При этом провизор отмечает в аптечной информационной системе (АИС), что лекарства пациенту выданы, а АИС, в свою очередь, отправляет данные в eHealth. И уже на основании этих данных НСЗУ производит расчет с аптеками.

То есть, благодаря электронному рецепту, НСЗУ видит, что за какой-то период времени конкретная аптечная точка реализовала определенное количество аптечных рецептов на такую-то сумму. И возмещает ей эти средства. Таким образом, человеческий фактор в работе с деньгами при электронных рецептах максимально нивелирован.

Также стоит отметить, что параллельно с электронным рецептом должна запустится электронная карта пациента и рецепт будет вписан в общую картину заболевания. Поэтому, в случае необходимости, НСЗУ будет видеть и диагнозы, на основании которых был выписан рецепт, и то, наблюдался ли этот диагноз у пациента раньше или внезапно возник и также внезапно закончился. Все это позволит службе также отслеживать любые злоупотребления с выпиской электронных рецептов и, в конечном итоге, сделает прозрачной всю цепочку обслуживания пациентов по программе "Доступні ліки".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram