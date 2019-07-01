Микола Бєлєсков заступник директора Інституту світової політики

Раптова перевірка сил: з ким готується воювати Росія

Російська армія за тиждень – 24-30 червня 2019 року

Замість передмови

Перш чим почати говорити про те, що цікавого відбулося в збройних силах РФ за тиждень хотів би пояснити чому взагалі народилася ідея робити подібні огляди. Китайський мислитель і теоретик війни Сунь Цзи вчив: "Той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни; той, хто не знає ворога, але знає себе, – інколи виграє, а інколи програє; той, хто не знає ні себе ні ворога – програє кожну баталію". Здавалося б нічого геніального. Війна є протистоянням не менше двох гравців, а її результат є наслідком взаємодії цих гравців. А тому для перемоги над супротивником необхідно знати те як власне він воює – його озброєння і компонування підрозділів, тактику і оперативне мистецтво.

Проте приходиться констатувати сумний факт – на шостий рік війни українська експертна спільнота не спромоглася до скільки небуть серйозних системних досліджень про те як воюють росіяни. Те, що в англомовній літературі називається Russian way of war. В кращому випадку мають місце дослідження про окремі зразки російських озброєнь і їх застосування, компонування підрозділів. Але не більше. Проте цього далеко не достатньо для того, щоб в кінці кінців говорити про те яким має бути військове будівництво України в підготовці до можливої великої війни із РФ. Тому такі ось тижневі огляди це спроба заповнити прогалину і почати серйозну дискусію щодо того із якими загрозами нашій держані прийдеться мати справу за найгіршого розвитку подій.

Раптова перевірка сил Центрального військового округу

Безперечно головною подією минулого тижня в збройних силах РФ стала раптова перевірка сил перш за все Центрального військового округу (ЦВО) і низки підрозділів суміжних округів (Південний і Східний військові округи). Перевірка боєготовності тривала увесь робочий тиждень – із 24 по 28 червня.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, коли оголошував про початок раптової перевірки сил ЦВО, наголосив на тому, що даний захід дозволить підгодовувати війська округу до стратегічних командно-штабних навчань Центр-2019, які пройдуть в другу половину року. Подібна практика є типовою в військах РФ. Раптові перевірки військ напередодні командно-штабних навчань дозволяють і справді краще зрозуміти поточний стан справ в окрузі. Хоча по масштабам тренувань раптову перевірку військ ЦВО і суміжних військових округів вже можна вважати першим етапом командно-штабних навчань Центр-2019.

Фактичному переміщенню з’єднань 2-ї і 41-ї загальновійськових армій ЦВО в рамках раптової перевірки передувало розгортання системи польових рухомих засобів управління військами. В тому числі були задіяні системи МПУ-МТК, Редут 2УС, Р-160-05, комплект зв’язку "Переселенец" для управління підрозділів двох армій. Після цього створені командні пункти були прикриті за допомогу таких засобів радіо-електронної боротьби (РЕБ) як Житель і Красуха С-4. Паралельно командні пункти прикривали система ППО ближнього радіусу дії Панцир С1 та ПЗРК Игла. До виконання відповідних завдань залучалися як бригади управління загальновійськових армій, так і 18 бригада РЕБ, яка перебуває під безпосереднім командуванням керівництва ЦВО. Ця бригада під час перевірки також продемонструвала унікальний комплекс РЕБ Дзюдоист для захисту військ на марші від підриву радіокерованих фугасів. Також цей комплекс гарантує те, що БПЛА противника не можуть наблизилися ближче чим на 50 км.

Лише після цього на другий день війська ЦВО почали відпрацьовувати ведення активних бойових дій. Мова йде про 120-ту артилерійську бригаду 41 загальновійськової армії і 385 артилерійську бригаду 2 загальновійськової армії. Перше з’єднання відпрацьовувало завдання на артсистемах калібру 152-мм і 203-мм (Мста-Б/C і Малка), а друге на 240-мм мінометах Тюльпан. Дані з’єднання здійснювали перебазування в район зосередження, облаштування позицій. Після цього 120-та артилерійська бригада на системах Мста-Б відпрацювала прикриття військ на марші – умовний ворог ідентифікувався і знищувався за допомогою безпілотної авіації в рамках розвідувально-вогневих контурів.

В цей же день (25.06) було піднято по тривозі фактично всю 90-ту танкову дивізію Центрального військового округу – до 300 танків Т-72Б і 6 тисяч солдат. Даний підрозділ, який також безпосередньо підпорядковується командуванню округу, відпрацьовував здійснення маршу в нічний час. В рамках стрільб на полігонах 90-та танкова дивізія тренувала прийом "танкової каруселі", який дозволяє вести фактично безперервний вогонь. 21-ша і 30-та мотострілецькі бригади 2-ї загальновійськової армії відпрацювали завдання підготовки техніки до завантаження на залізничний транспорт в рамках раптової перевірки боєготовності. Переміщення військ 41-ї загальновійськової армії для завантаження на залізничний транспорт прикривала армійська авіація – гелікоптери Ми-8АМТШ і Ми-24.

Війська Центрального військового округу в рамках перевірки прикривали підрозділи 14-ї армії ВПС і ППО, яка відповідає за протиповітряну оборону. В тому числі іще в перший день 511 полк 76 дивізії цієї армії (2 дивізіони С-400) і підрозділи озброєння комплексами С-300 із Хакасії здійснили перебазування для прикриття важливих держаних об’єктів. Окремо не менше 5 дивізіонів систем ППО середньої радіусу дії С-300 і 2 дивізіони систем ППО ближнього радіусу дії Панцир С1 вийшли прикривати війська ЦВО в районах зосередження. Окрім того для контролю повітряного простору 14 армія ВПС і ППО задіяла низку радіо-локаційних станцій – всього до 20 радіолокаційних взводів на РЛС Небо-У, Волга, Гамма, Каста. Єдине радіоелектронне поле в тому числі мало сприяти ранньому виявленню і знищенню крилатих ракет умовного противника. Потенціал виявлення таких ракет збільшився на 1/3 із постачанням в 14-ту армію нових РЛС.

Також до раптової перевірки були задіяні підрозділи спеціального призначення і повітряно-десантні війська. 3 бригада спеціального призначення ЦВО здійснила марші на відстань в 100 км. Бійці даного підрозділу відпрацювали боротьбу із диверсійно-розвідувальними групами ворога і займалися прикриттям важливих державних об’єктів. Всього було задіяно до 1,5 тисячі солдат 3 бригади спецпризначення. Окремо в перевірці взяли участь 2 батальйони 31-ї десантно-штурмової бригади, які здійснили марш на відстань в 100 км.

В раптовій перевірці військ ЦВО брали учать і допоміжні підрозділи. Так понтонери 2 загальновійськової армії займалися питаннями створення мосту для переправи в Башкирії. Підрозділи радіаційної, хімічної і бактеріологічної боротьби (РХБ) цієї ж армії (2 полк) відпрацювали створення аерозольного прикриття залізничних вузлів, місць зберігання боєприпасів, бойових позицій засобів ППО. Всього прикрито 3 справжні і 6 несправжніх цілей. Так само спеціалісти 106-ї бригади матеріально-технічного забезпечення 41-ї загальновійськової армії забезпечували всім необхідним підрозділи цієї армії, які відпрацьовували практичні завдання поза межами пунктів постійної дислокації.

2 загальновійськова армія завершила перевірку боєготовності по тривозі на полігоні Тоцький. Всього було задіяно до 500 солдат, які здійснювали стрільби за допомогою танків Т-72Б3, БТР-82, САУ Мста-С і БПЛА Орлан-10. 41 загальновійськова армія (74 мотострілецька бригада) на полігоні Юргінський працювала на танках Т-72Б3, БМП-2, застосовуючи для розвідки БПЛА Орлан-10. Окрім того 232 артилерійська бригада (реактивні системи залпового вогню Ураган), яка знаходиться під безпосереднім керівництвом ЦВО, провела стрільби в Челябінській області. Вогонь вівся по методу "артилерійської каруселі" із залученням БПЛА Орлан-10 для розвідки і коректування вогню. Окремо в рамках перевірки 15 миротворча бригада 2 загальновійськової армії відпрацювала здійснення маршу на своїх машинах УАЗ Патриот.

Проте відповідна перевірка боєготовності і правда зачепила не лише Центральний військовий округ, але і суміжні військові округи – Південний і Східний. Участь Південного військового округу була дещо скромніша. До раптової перевірки було залучено 20-ту мотострілецьку бригаду (Волгоградська область) 8 загальновійськової армії, а також кораблі і морську піхоту Каспійської флотилії. 20-та бригада відпрацювала переміщення в район зосередження, створення єдиної системи управління, а також підготовку до виконання наказів. Кораблі Каспійської флотилії виконали майже увесь спектр завдань надводних кораблів – в тому числі протиповітряну, протидиверсійну оборону, нанесення ударів протикорабельними ракетами, боротьба за живучість. А морська піхота відпрацювала дії в обороні і наступі в рамках десанту із моря. Порівняно із цим участь Східного військового округу була більш масштабною – фактично була задіяна майже вся 36-та загальновійськова армія (до 5 бригад). В тому числі 5-та танкова бригада відпрацювала завдання із забезпечення безпеки військ на марші (оборона від ДРГ і БПЛА противника), завантаження на залізничні платформи, стрільби на полігоні. 30 артилерійська бригада 36-ї армії за допомогою САУ Мста-С і БПЛА Орлан-10 відпрацьовувала знищення командних пунктів ворога.

Важливим є і те, що ракетні бригади 2-ї, 41-ї і 36-ї загальновійськових армій в рамках раптової перевірки здійснили перебазування в нові райони зосередження, відпрацювали розгортання і маскування на новому місці і в кінці кінців здійснили електронні пуски за допомогою балістичних і крилатих ракет оперативно-тактичного ракетного комплексу Искандер.

Що по суті показала дана перевірка? Формально Центральний військовий округ відповідальний за Центральну Азію, де головними викликами є внутрішньодержавна нестабільність і тероризм. Проте війська ЦВО на практиці відпрацьовують зовсім іншу номенклатуру завдань чим та, яка пов’язана із боротьбою із тероризмом. І пояснюється це тим, що географічно даний військовий округ є тилом як для військ, які РФ розгорнула як на західних так і на східних рубежах. В випадку великої війни війська ЦВО мають підсили або сили Західного і Південного військових округів або Східного військового округу. Тому не дивно, що дві мотострілецькі бригади 2 загальновійськової армії в рамках перевірки відпрацьовували завдання завантаження на залізничні платформи. Так само показовим є те, яка увага виділяється питанням протиповітряної оборони – в тому числі раннього виявлення і знищення крилатих ракет гіпотетичного ворога. Це показує те, що головним гіпотетичним ворогом РФ вважає навіть не Україну, а США, в яких найбільший в світі арсенал крилатих ракет морського і повітряного базування.

Також відповідна раптова перевірка гарно підтвердила іще низку важливих моментів, які пов’язані із військовим будівництвом РФ на даному етапі. Важливу роль в російських військах віддають саме керованості – тому не дивно, що одним із перших завдань, яке було виконаного під час перевірки військ, стало розгортання єдиної вертикалі командування і зв’язку від керівництва округу до окремих бригад, а також прикриття пунктів командування від загроз із повітря. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, коли оголошував про початок перевірки, окремо наголосив на тому, що одним із головних завдань цього заходу є гарантування керованості і гарного управління підрозділами.

Значну роль в гіпотетичних військових діях РФ гратимуть і системи РЕБ, які будуть спрямовані на те, щоб позбавити керованості армію супротивника і позбавити його можливості вибудувати єдину вертикаль виявлення, ідентифікації і знищення ворожих підрозділів (kill chain). Важливу роль в будь-якому конфлікті за участю РФ будуть грати сили спеціального призначення і повітряно-десантні війська як більш мобільні підрозділи, які здатні діяти на значній глибині, створюючи супротивну додаткові проблеми. Врешті решт звичним для армії РФ є використання розвідувальних безпілотників. Саме ці системи разом із артилерійськими системами ураження формуватимуть розвідувально-ударі і розвідувально-вогневі контури, які завдаватимуть найбільших втрат безпосередньо на лінії зіткнення і на глибину до 30-40 км. Удари на оперативну ж глибину будуть наносити ОТРК Искандер-М/К, які також активно залучаються до відпрацювання можливих бойових дій.

Інші важливі новини

Минулого тижня в військах РФ відбулися іще декілька важливих подій. На відміну від раптової перевірки в трьох округах вони не зв’язані єдиною логікою, проте є теж доволі показовими.

24-26 червня фрегат Північного флоту РФ "Адмирал флота Советского союза Горшков" перебував із візитом в Гавані. Даний корабель проекту 22350 разом із допоміжними суднами здійснює навколосвітню подорож, яка почалася наприкінці лютого. РФ намагається демонструвати прапор в світовому океані. Проте потенціал російського надводного флоту для проектування сили за межі прилеглих морів не значний. Не зважаючи на ось такі демонстрації надводні сили РФ фактично вже давно перейшли до завдань берегової оборони. До головної бази Балтійського флоту (м. Балтійськ, Калінінградська область) прибув другий корвет проекту 22800 "Советск". Даний корабель має пройти до кінця року всі випробування і стати частиною Балтійського флоту. Таким чином даний флот отримає вже четвертий корабель, який на борту має крилаті ракети Калибр. 20-та загальновійськова армія, яка базується на кордонах із Україною, почала підготовку спеціалістів для обслуговування комплексу РЕБ Палантин оперативно-тактичного рівня. Даний комплекс цікавий тим, що може об’єднувати в єдину мережу інші комплекси РЕБ, здійснювати подавлення ворога в короткохвильовому і ультракороткохвильовому діапазоні. Те, що саме 20-та армія РФ стала першою серед загальновійськових армій, яка отримала такий комплекс гарно демонструє російські пріоритети. 1 гвардійська танкова армія (Підмосков’я) відпрацьовувала завдання контрбатарейної боротьби. В рамках тренувань застосовувалися КРУС Стрелец, РЛС Зоопарк і РЛС Аистенок (300 одиниць озброєння) для виявлення артилерії ворога. Тренування пройшли до 500 солдат. Всю важливість контрбатарейної боротьби гарно продемонстрували військові дії на Донбасі в 2014-15 роках. Саме раннє виявлення позицій ворожої артилерії дозволяє нанести удар у відповідь поки та не змінила свої позиції. Тим самим росіяни активно вчаться не лише створювали власні розвідувально-ударні і розвідувально-вогневі контури (артилерія+БПЛА), але і боротися із подібними контурами гіпотетичного противника.

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