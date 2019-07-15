Микола Бєлєсков заступник директора Інституту світової політики

За рецептами Афганістана та Чечні: як готується воювати російска армія

Тиждень, який минув, відзначився в збройних силах РФ перш за все тренуванням підрозділів повітряно-десантних військ, подальшою підготовкою підрозділів Центрального військового округу до стратегічних командно-штабних навчань "Центр 2019", а також продовженням маневрів кораблів Чорноморського флоту на фоні українсько-американських міжнародних навчань Sea Breeze 2019.

Тренування десантників

Із 8 по 11 липня в збройних силах РФ пройшли спільні тренування повітряно-десантних військ і транспортної авіації. До 2,4 тисяч бійців 7 десантно-штурмової дивізії (Новоросійськ, Південний військовий округ) спочатку перекинули на аеродроми в Костромській і Ульяновській областях. Після цього десантників перекинули до Криму. В рамках десантування відпрацьовувалося захоплення аеродрому противника для забезпечення приземлення основних сил. Транспортування і десантування забезпечували до 40 літаків Ил-76. Окрім того висадку в окупованому Криму забезпечували літак дальнього радіо-локаційного виявлення і цілевказання А-50 під прикриттям винищувачів Су-27. В рамках тренувань відпрацьовувалися елементи нової методики десантування із висоти 600-900 метрів, які забезпечують максимально швидке завершення процесу.

Цікавим в даному контексті є те, що до десантування відповідної кількості бійців залучали 40 літаків Ил-76. При цьому в РФ на сьогодні в розпорядженні є до 115 літаків даної моделі. Навіть якщо уявити, що всі літаки зможуть в випадку потреби доставляти десант, то все одно цього не вистачить для транспортування до 45 тисяч десантників, які входять до складу збройних сил РФ. А тому не дивно, що десантні підрозділи в Південному і Західному військових округах укріпляють танковими батальйонами. Тим самим їх можна використовувати як звичайну мотопіхоту, що успішно робили спочатку під час Афганської війни, а потім і протягом Чеченських війн.

Також цього тижня пройшли навчання підрозділів 31 десантно-штурмової бригади (Ульяновськ) і 98-ї повітряно-десантної дивізії (Іваново). До 500 бійців 31-ї бригади відпрацьовували доставку в тил ворога БМД-2 на гелікоптерах Ми-26 і особового складу на гелікоптерах Ми-8, а також ведення оборонного бою за допомогою безпілотників, мінометів, протитанкових засобів до підходу основних сил. Тим самим бійці даної бригади готуються брати участь у вже згаданих навчаннях "Центр-2019". Навчання батальйону 98-ї дивізії проходило в Костромській і Ярославській областях. Бійці відпрацювали як здійснення маршів на БМД-2 на відстань до 100 км, зайняття оборони після маршу, завантаження техніки і сил із подальшим десантуванням і захопленням об’єктів умовного ворога.

Підготовка військ Центрального військового округу (ЦВО)

Війська Центрального військового округу активно готуються до навчань Центр 2019. Перш за все війська округу цього тижня отримали нові пункти управління АПЕ-5 – всього до 9 комплектів. Системи отримали 3 бригади управління – 59-та (Єкатеринбург) , 91-ша (Самара) і підрозділ в Новосибірську. Дані підрозділи відповідають за управління силами ЦВО загалом, а також 2-ї і 41-ї загальновійськових армій, які перебувають в підпорядкуванні округу. Відповідні системи дають змогу забезпечувати управління підрозділами в умовах мобільного бою від командування округу і нижче. Тим самим Москва вирішила значно посилити керованість військ ЦВО напередодні навчань Центр-2019. Можна очікувати масштабних маневрів із залученням відповідної системи командування для роботи в польових умовах. Також цього тижня пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів зв’язку всього Центрального військового округу, в які було залучено 4,5 тисяч бійців і 1 тисячу одиниць техніки. В рамках навчань солдати мали забезпечити зв'язок в рамках проведення масштабної загальновійськової операції.

Цього тижня завершилися двосторонні тактичні навчання бійців двох полків 90-ї танкової дивізії, яка безпосередньо підпорядковується командуванню ЦВО (полігон Чебаркуль Челябінської області). До тренувань було задіяно до 1,5 тисячі бійців. Танкісти відпрацьовували завдання оборони і наступу в рамках тісної взаємодії із переданими підрозділами артилерії, мотострілків, армійської і штурмової авіації.

Не менш цікавими були навчання бійців 21 мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії (полігон Тоцький, Оренбурзької області). До навчань було задіяно до 4 тисяч бійців, тобто більшу частину бригади, разом із 600 одиницями техніки, із яких 100 це модернізовані Т-72Б3 і модернізовані БМП-2М. Бійці даного підрозділу вчилися діяти в умовах наступу за підтримки авіації. Дані тренування є цікавими оскільки вони гарно показують як будуть діяти росіяни в випадку великої війни. Основні сили ворога будуть знищуватися в рамках безконтактного бою – за допомогою артсистем систем калібром 152-мм, РСЗВ, які будуть наносити удари на дальність до 15-35 км. В той же час танки і інша бронетехніка будуть знищувати залишки підрозділів, які не вдалося знищити артилерії, в рамках умов ближнього бою.

До 150 бійців 30 мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії вчилися виявляти і знищувати диверсійно-розвідувальні групи умовного противника. Противника виявляли за допомогою БПЛА Орлан-10 і комплексів розвідки "Стрелец". Бійці 3 бригади спецпризначення Центрального військового округу (до 500 осіб) здійснювали висадку в тил противника за допомогою Ми-8АМТШ із подальшим знищенням техніки і живої сили противника за допомогою РПГ-26. До навчань було задіяно 20 одиниць техніки.

Врешті решт 92-га ракетна бригада 2-ї армії, яка має на озброєнні оперативно-тактичний ракетний комплекс Искандер-М, провела навчання за участю всієї бригади. Було задіяно до 100 одиниць техніки і виконано увесь комплекс завдань, які пов’язані із знищенням критично-важливих цілей умовного ворога на дальність до 500 км.

Тим самим бійці Центрального військового округу загалом продовжують активну підготовку до командно-штабних навчань Центр 2019, при цьому демонструючи основні тактичні прийоми, які будуть застосовуватися російською армію у випадку великої війни по периметру кордонів РФ.

Чорноморський флот РФ і навчання Sea Breeze 2019

Як і передбачав минулого тижня, росіяни продовжили моніторити українсько-американські міжнародні військово-морські навчання і при цьому виконувати власний перелік завдань.

Так на початку тижня Чорноморський флот РФ вчився знаходити і знищувати надводні кораблі противника. Для знаходження ворога було використано безпілотники Орлан-10 і Фортпост. До умовного знищення противника залучалися 2 ракетні катери, а також бомбардувальники Су-24М і винищувачі Су-27. Окрім того корвет "Орехово-Зуево" і ракетний катер "Мираж" виконали умовні стрільби як по морським так і по наземним цілям. Всього до моніторингу навчань Sea Breeze 2019 росіяни задіяли до 20 надводних кораблів, які повернулися в місця стоянки лише в суботу по завершенню українсько-американських міжнародних навчань.

Загальновійськова підготовка і інші цікаві моменти

Цього тижня відбулися тренування 152-ї ракетної бригади 11 армійського корпусу, який базується в Калінінградській області. Ракетники продовжували освоювати нові системи, які надійшли лише в січні 2018 року. До навчань було задіяно до 20 машин. Було відпрацьовано звичний алгоритм дій по застосуванню ОТРК – вихід в район пусків, облаштування позицій, здійснення умовних пусків, швидка зміна позицій і боротьба із диверсійно-розвідувальними групами противника, які спробують напасти на ракетників.

Пройшли злагодження артилерійських підрозділів Південного військового округу, в яких було задіяно до 4 тисяч бійців і 600 одиниць техніки. Тим самим в злагодженні брали участь бійці відразу декількох мотострілецьких і артилерійських бригад 8-ї, 49-ї і 58-ї загальновійськових армій Південного військового округу. В військах округу минулого тижня пройшло масштабне тренування по питаннях зв’язку.

Міноборони РФ цього тижня дало цікаву статистику щодо підготовки в військах цього округу за перше півріччя 2019 року. Так авіація 4-ї армії ВПС і ППО, яка прикриває округ, загалом налітала 24,5 тисячі годин. При цьому наліт одного екіпажу оперативно-тактичної авіації в середньому складає 35,5 годин, а армійської – 50 годин. Проте набагато більше цікавіше інше. За цей період в рамках тренувань було випущено 4 тисяч некерованих ракет, здійснено 2,7 тисячі бомбометань і випущено лише 70 одиниць керованого озброєння. Останнє особливо важливе на фоні постачань в округ модернізованих штурмовиків Су-25СМ3 і сучасних гелікоптерів Ми-28УБ, які можуть працювати керованим озброєнням. Не зважаючи на спроби наситити війська системами, які можуть працювати керованим озброєнням, дані речі залишаються більше винятком, а не правилом в російських військах. І далі росіяни будуть змушені покладатися більше на некеровані бомби і ракети, що значно зменшить ефективність роботи штурмової, бомбардувальної і армійської авіації, якщо в ЗСУ буде достатня кількість ПЗРК.

Паралельно стало відомо, що спецпризначенці і морські піхотинці Південного ВО здійснили в першому півріччі 17,5 тисячі стрибків із гелікоптерів Ми-8АМТШ. Загалом за рік на одного бійця буде від 6 до 10 стрибків. Боротьба із подібними мобільними ворожими групами, які будуть діяти в тилу теж стає одним із головних завдань для ЗСУ таким чином.

Врешті решт цього тижня до окупованого Севастополя прийшов патрульний корабель "Дмитрий Рогачев" проекту 22160, який був прийнятий до складу Чорноморського флоту в червні цього року. Кораблі подібного типу посилять можливість РФ патрулювати акваторію Чорного моря, при цьому вивільнять кораблі із більш серйозним потенціалом для виконання важливіших завдань як в Чорному, так і Середземному морях.

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