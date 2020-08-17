Бизнес-кейсы или сказки-басни? – 5 книг, которые научат жизни (укр)

Заспівом до цієї добірки нових книжок можна поставити стару, як світ, мудрість. До речі, майже всі автори цитують її у той чи інший "комунікаційний" спосіб – а чи в галузі маркетингу, а чи в сфері сторітелінгу. Отже, епохи, культури, професії змінюються, але бажання людини стати кимось саме у трудовій сфері, бути майстром своєї справи і здобути визнання – практично незмінне. Тобто уміння робити щось власноруч не відміняється.

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Девід Мірмен Скотт і Рейко Скотт. Фанократія. Перетворення фанатів на клієнтів і клієнтів на фанатів.

К.: Yakaboo Publishing, 2020

Автори цієї книжки небезпідставно вважають, що найпотужнішою силою у світовому маркетингу є не соціальні медіа, імейл-розсилки чи таргетинг і навіть не п’ятнадцятисекундні реклами перед кожним відео на YouTube. Ні, магічний інгредієнт – це фандом. Загалом Девід Мірмен Скотт з донькою Рейко — дуже різні. Один з них – бізнес-стратег з покоління бебі-бумерів, інша – міленіалка, яка вивчає медицину, проте вони помітили, що той ентузіазм, який в них запалювали надзвичайні явища, як гурт Grateful Dead (у Девіда) та Гаррі Поттер (у Рейко), тепер викликають найрізноманітніші компанії та організації. Тож вони об’єднали свої знання та зусилля, щоб дослідити це доленосне питання: Справді, як певним брендам, навіть з найнудніших, здавалося б, індустрій, як автострахування чи корпоративне програмне забезпечення, вдається оточити себе не просто покупцями, а палкими фанами? У принципі, з цієї книжки можна дізнатися.

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Станіслава Стефановська. 50 кроків до роботи. Путівник для тих, хто хоче працевлаштуватися.

К.: АДЕФ-Україна, 2020

Як відомо, тема професійної реалізації людини в соціумі завжди була і залишається актуальною. Змінюються епохи, культури, професії, але бажання людини стати кимось саму у трудовій сфері, бути майстром своєї справи і здобути визнання – практично незмінне. Досвід перебування в професійних просторах дає можливість для розвитку і самореалізації потенціалу людини. Тож у цій книзі-путівнику описані 50 кроків, які планомірно готують людину до досягнення її мети – працевлаштування. Читач разом з автором буде задаватися питаннями, шукати відповіді на них та формувати власне більш цілісне уявлення про себе як про професіонала. Що, разом із правильним позиціонуванням і підготовленістю, і є запорукою успішного працевлаштування. Книга призначена для широкого кола читачів, які хочуть створити або оновити своє резюме, знайти роботу для душі та з задоволенням пройти випробувальний термін, по-справжньому ставши частиною нової компанії.

Джил Хессон. Кишенькова книжка емоційного інтелекту: Невеличкі вправи для інтуїтивного життя.

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В тренде Квесты и фотозоны вместо Первого звонка: как школы встретят первоклассников

Х.: Фабула, 2020

Крім теоретичних відомостей та практичних порад щодо розвитку емоційного інтелекту та керування своїми почуттями, у кожній частині цієї книжки описано конкретні ситуації чи обставини. І для кожної з них запропоновані певні практичні засоби: ідеї, поради, підказки та техніки, які допоможуть використовувати емоційний інтелект. Ознайомившись із ними, ви навчитеся співіснувати з усіма своїми емоціями та обертати їх собі на користь у будь-якій ситуації, а також розвинете емоційну чутливість та емпатію. Адже емоційний інтелект – не тільки здатність розуміти складні ситуації й емоції та керувати ними. Це й знання того, як "увімкнути позитив", котрий принесе вам та вашим близьким мотивацію, підтримку, впевненість у своїх силах та натхнення. "Що ж до повсякденних ситуацій, – нагадують нам, – радимо просто тримати цю книжку у сумочці чи кишені, аби звертатися до неї щоразу будь-де, якщо виникне потреба в емоційному інтелекті. Ви відкриєте для себе, що поради, техніки, ідеї та підказки, наведені у цій книжці, дійсно здатні надати відчуття спокійного самоконтролю, врівноваженості й бачення перспективи".

Мет Воткінсон. Ґрід. Інструмент для прийняття рішень у будь-якому бізнесі (у вашому також).

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К.: КМ-Букс, 2019

Ця новаторська книжка розкриває фундаментальні та невід’ємні елементи успіху будь-якого бізнесу. Адже Ґрід-матриця – це революційна система, яка є міцним психологічним фундаментом та надійним інструментом у прийнятті рішень щодо будь-яких аспектів діяльності підприємства. До якої, зауважимо, входять оцінки та покращення товарів та послуг; зменшення стратегічних ризиків та передбачення довготермінових наслідків ваших дій; відчуття кон'юнктури ринку та використання її на власну користь; визначення першопричини викликів, які постають перед вашим бізнесом; налагодження ефективної співпраці між підрозділами та командами. Ґрід – це простий, цілісний та універсальний підхід до бізнесу, який однаково підходить великим та малим компаніям. Поєднуючи практичні поради та реальні бізнес-кейси, книга зробить ваші бізнес-рішення більш якісними та впевненими.

Марк Лівін. Cторітелінг для очей, вух і серця.

К.: Наш Формат, 2020

Ця книжка обов’язково сподобається тому, хто зацікавлений в історіях: письменникам, рекламістам, копірайтерам, журналістам, усім, хто розуміє важливість історій та вміння їх розповідати. Адже сторітелінг — це наука, без якої не обійтися: у професійному та повсякденному житті ми щодня розказуємо історії, чуємо їх та хочемо бути почутими. Історії — це універсальна мова, що зрозуміла кожному, якщо знати, як правильно її використовувати. Тож автор, досвідчений письменник та блогер, ділиться власними секретами задуму, побудови та розповіді вдалої історії на конкретних прикладах. А також вчить розуміти текст та пояснює, чому так важливо не лише бачити та чути історію, а й відчувати її на кожному із можливих рівнів. При цьому автор у книжці не лише розповідає історії із свого дитинства та власні інсайти із досвіду написання історій, але й описує поради та лайфхаки від інших письменників, блогерів та митців.

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