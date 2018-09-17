Бжезінський, Рашка і чорні ріелтори: 5 книг, які варто не пропустити на Форумі видавців

Вже невдовзі відкриється черговий, ювілейний Форум видавців у Львові, на якому зазвичай буде представлено чимало цікавих новодруків. Утім, лише деякі з них заслуговують на особливу увагу, і шкода буде пропустити ці справжні читацькі смаколики.

Збіґнєв Бжезінський. Велика шахівниця. – Х.: Фабула, 2018

Цю книгу, присвячену темі американського лідерства, свого часу з нетерпінням чекали, адже її автор – колишній радник у справах національної безпеки – пропонував далекоглядний, тверезий і точний виклад стратегічних інтересів Америки після закінчення холодної війни. Як і більшість ревних прихильників зовнішньої політики, які звикли до холодної війни, він змушений був – через розпад Радянського Союзу – значно розширити свою перспективу. Не дивно, що глави в цій культовій книзі називаються "Китай: не глобальний, а регіональний", "Японія: не регіональна, а міжнародна", "Нове геополітичне оточення Росії", а також – що найголовніше – "Короткий шлях до світового лідерства" . Зокрема Євразія, на думку автора, це шахівниця, на якій і надалі триватиме гра за глобальне верховенство, і до цієї боротьби буде залучена геостратегія – тобто, стратегія управління геополітичними інтересами. "Варто зазначити, – нагадують нам, – як ще в 1940 році два претендента на глобальну владу, Адольф Гітлер і Йосип Сталін, недвозначно погодилися (в таємних переговорах в листопаді того року), що Америка повинна бути витіснена з Євразії". І, звичайно, слід пам'ятати, що в концепції Бжезінського і, відповідно, в цій книзі важливе місце належить Україні, оскільки нам випало жити в одному з геополітичних "опорних пунктів" світу.

Джейн Гарпер. Посуха. – К.: Нора-друк, 2018

За сюжетом цього австралійського детектива, в маленькому містечку кожен приховує свою таємницю, і хтось дуже не хоче, щоб федеральний агент, який прибув розслідувати самогубство свого друга дитинства, дізнався правду. Наприклад, про те, що це ніяке не самогубство. Крім усього іншого, екзотики тут небагато, і ситуація у глибокій провінції доволі характерна для будь-якого глушини. Але те, як автор психологічно підігріває сюжет, дозволяє не звертати на такі дрібниці увагу. Не до кенгуру, як то кажуть, якщо у тебе загинув друг, а навколо одні недомовки, косі погляди і плітки. Незважаючи на те що детектив починається надзвичайно драматично, з опису місця вбивства цілої родини, імовірно батьком сімейства, вся подальша історія. досить типова для маленького містечка, як би цинічно це не звучало. Тож головний герой повертається в рідне місто, але там йому не раді,бо тінь минулого слідує за ним постійно. Йому належить розслідувати цей дивний злочин, хоч це й не його робота, а проблема місцевого детектива. Тож маємо нетипову ситуація зі стандартним набором проблем, і через зовнішні причини, в даному випадку у зв’язку із посухою всі вони загострюються.

Люко Дашвар. Ініціація. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

Починається у цій історії все з того, що тридцятирічна дівчина вирішує скласти заповіт, чим дивує нотаріуса. І одразу видно, що це сучасний роман, який цікаво буде прочитати багатьом – хоча б заради того, щоб порівняти власні відчуття, потяги, мрії. Не зважаючи на те, що далі будуть і загадкові злочини, і обдурена "чорними ріелторам" старенька, і сни головної героїні, в яких решта персонажів збираються докупи, просять про допомогу, пророкують події… "Мені є чим похвалитися, – розпочинає відлік вона, іноді плутаючи сни з реальністю. – Професійний "Нікон", комп і майже новий "Макбук", багато класного взуття, бо люблю взуття: нащо йому помирати разом зі мною? Сімсот баксів на рахунку. Мала більше, та віддала на АТО. Ще є шуба з дуже коштовного нетутешнього ягняти, круте крісло-гойдалка якогось шведського дизайнера, дві чайні чашки ручної роботи і три старовинних порцелянових горнятка для кави. За копійки купила біля підземного переходу – в інтелігентної старенької пані в потертих рукавичках. А ще в мене є останній "Айфон", суперова кавомашина, спеціальний ніж для сиру з Голландії, дві шкіряні сумки з Італії та бомбезний гаманець англійської фірми "Вісконті". І книги".

До речі, романові недаремно передують слова Любомира Гузара про те, що на світі мало людей, і недаремно Сковорода шукав їх днем з вогнем. З іншого боку сама назва – "Ініціація" – вказує на те, що в героїв все ще попереду, якщо не замкнутися у предметному світі, адже "ініціація" знаменує перехід індивідуума на новий щабель у межах соціальної групи. А в психологічному сенсі вона виникає тоді, коли людина діє всупереч природним інстинктам і відкриває в собі можливість рухатися до свідомості – честі, гідності, любові до ближнього.

Елизавета Мельниченко. Инопланетная Рашка. – К.: Саммит-Книга, 2018

Невтішна реальність в цій гротескній антиутопії зображена настільки яскраво і мальовничо, що пародією на нашу дійсність її так просто не назвеш. Насправді це історія про Рашку, войовничу країну неземного походження, та її миролюбну сусідку Україну, яка страждає через набіги Рашки на українські території. При цьому події, що відбуваються в Україні – цілком реальні, побутові і звичні, тоді як життя в Рашці – цілковитий державний абсурд на зразок того, що його описували Гоголь і Салтиков-Щедрін. Правитель Рашки – зловісний Путкін, який повсякчас радиться зі своїм слугою Дімасом, провідують його правителі з минулого Сталін і Ленін, а колами пекла водить сам Іван Котляревський, батько новітньої української літератури. Чи зупинить хтось в цій злободенній сатирі войовничого деспота чи фантазії авторки збудуться всім на погибель? "В Сирии в это время как раз заварилась большая каша – с бомбежками, обстрелами, терактами, – дізнаємося ми про подальший перебіг подій. – В каше этой варилось множество сторон и государств. Повелитель долго крепился, но в итоге месяц назад-таки не удержался и тоже туда встрял. Официально было объявлено, что для борьбы с террористами. В действительности Вован Вованович сам до конца не знал, что он конкретно будет делать в Сирии дальше: в таких вопросах он предпочитал вдохновение"

Олександр Драган. Найкраща у світі фіранка

У цій чудовій книжечці розповідається не лише екзотична історія про двох друзів – Пінгвіна і Панду – але також про те, як вони цінували дружбу зі ще одним героєм пригоди. Горила – старший товариш наших героїв зазвичай запрошує їх до себе в гості, щоб показати черговий раритет зі своєї колекції дивовиж. Ось і цього разу він запросив їх на показ якоїсь рідкісної чудернацької фіранки, на пошуки якої вирушив у нетрі своєї хатинки. Чи варто казати, що поки він шукав те, чим збирався розважити друзів, ті вигадали свою власну розвагу, яка завершилася не дуже гарно. Щоб виправити положення, малі бешкетники подалися у подорож, шукаючи заміну зіпсутій коштовній речі. В якій, додамо, їх чекало чимало приємних несподіванок. Наприклад, така, що з нею не соромно потрапити до енциклопедії філософських ідей, адже, повернувшись, герої з’ясували, наскільки легко змарнувати час, шукаючи за річчю, яка, виявляється, завжди була перед ними.