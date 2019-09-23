Дилер реальності та інші історії – 5 книг, які змінять ваш погляд на світ

Героям цих книжок судилося змінити бачення світу, який щоразу пропонує нові моделі існування. Адже їх автори – відомі письменники-фантасти, твори більшості з них вже екранізовані, а персонажі на зразок небувалих тварин і "живих" роботів стали культовими, оселившись, відповідно, в коміксах і рекламі.

Николас Димитров. Дилер реальности. – Х.: Фабула, 2019

За сюжетом цього роману, в недалекому майбутньому, де популярні цифрові наркотики, не залишилося заборон. Споживання досягло межі, мораль вийшла з моди, релігії перетворилися на фастфуд. Людство живе в розвагах, розпусті і наркотиках. Еліта практикує новий різновид розваги – Персональні Реальності, в яких можна втілити будь-яку злочинну фантазію. Новий технокульт, творіння таємничої медіакорпорації, обіцяє кожному нескінченні задоволення і вічне життя в синтезованій персональній реальності. Тим часом корпоративний шпигун отримує завдання проникнути в надра корпорації, що створює ці реальності, щоб з'ясувати суть зловісного проекту, але сам виявляється втягнутий в диявольську гру. Порнографічний експеримент над мільйонами людей і запуск першої цифрової релігії в світі ламають всі його плани, і шпигун відкриває для себе одну приголомшливу істину...

Пітер Воттс. Ехопраксія. – К.: Видавництво Жупанського, 2019

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Ця книжка належить до найвідомішого циклу "Вогнепад" всесвітньовідомого письменника, до якого також входять роман "Сліпобачення" та оповідання "Полковник" і "Комашині боги". За сюжетом, минуло вже достатньо часу, відколи із "Тезеєм", що вирушив на зустріч з таємничими прибульцями, втрачено зв’язок, і на Землі все тугіше затягується клубок нерозв’язних проблем, в якому переплелися найрізноманітніші сили – починаючи від звичайних людей і закінчуючи різними фракціями представників постлюдства. Але несподівано сліди зниклого "Тезея" знаходять на довколасонячній орбіті – на велетенській енергетичній станції "Ікар", яка була провідником "Тезея" у пітьмі космосу і від якої водночас багато в чому залежить виживання земної цивілізації в сучасному її вигляді. Саме туди полетить експедиція, з доволі химерним екіпажем, серед членів якого лише одна справжня людина у сучасному її розумінні.

Ієн Мак’юен. Свій серед машин. – К.: КМ-Букс, 2019

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За сюжетом цього роману, Велика Британія програла війну за Фолкленди. Марґарет Тетчер змагається за владу з Тоні Бенном. Сер Алан Тюринг, герой війни, досягає прориву в конструюванні штучного інтелекту. Отже, це — 1980-ті, але трохи не такі, до яких ми звикли. Чарлі, раптово розбагатілий нероба, кохає Міранду, розумну студентку, яка приховує свої секрети. Маючи зайві гроші, Чарлі купує Адама — першу модель штучної людини. Разом із Мірандою вони конструюють його особистість, і нова людина, що постає, бездоганна майже в усьому — вродлива, сильна і розумна. Та коли між ними, майже неминуче, формується любовний трикутник, перед Чарлі та Мірандою постають непрості моральні дилеми, на які вони мусять знайти відповіді.

Террі Тері. Перезавантаження. – К.: Книголав, 2018

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Автор цієї книжки, людина-космополіт, Тері Террі працювала юристом, окулістом, займалася науковою діяльністю. Як зазначає письменниця, де б вона не мешкала, чим би не займалася, їй завжди подобалося грати словами. 2004 року Террі переїхала до Великобританії, заразом розпочавши творчу кар'єру. Її дебютний роман "Перезавантаження" – психологічний трилер про світ, що у майбутньому опинився під владою несправедливості й тиранії – став справжнім хітом, бестселером, отримавши відразу кілька відзнак на Leeds Book Awards, книжковій премії, що відзначає твори для дітей і підлітків, переміг на Angus Book Award, North East Teen Book Award. А сама трилогія перекладена вже понад одинадцятьма мовами. За сюжетом, 16-річна Кайла не пам'ятає свого минулого. Вона, як і тисячі інших людей, пережила так зване перезавантаження – її пам'ять стерто. Але щоночі дівчина бачить жахіття, привиди минулого, які спонукають її згадати щось важливе… Розплутуючи загадку свого життя, юна героїня навіть не здогадується, скільки попереду боротьби й небезпеки.

Джоан Роулінг. Фантастичні звірі і де їх шукати. – К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2018

Це химерне видання охоплює надзвичайний арсенал магічних істот, від Акромантули до Шрейка, разом із десятьма різними видами драконів — усі вони чудово зображені у яскравих кольорах винахідливою Олівією Ломенек Ґілл. Роки видатних пригод та досліджень магіозоолога Ньюта Скамандера принесли плідні результати, які прийшлись до вподоби науковцям і були із захопленням сприйняті відьмами та чарівниками, а також стали доступними для маґлів на початку цього сторіччя. Завдяки яскраво ілюстрованому виданню читачі можуть вивчати магічну фауну п’яти континентів, не встаючи з власного зручного крісла. "Фантастичні звірі і де їх шукати" — це книга, яку мусять прочитати всі у Гоґвортсі! Нове видання містить повністю оновлений текст 2017 року, який включає в себе шість нових звірів, котрих можна зустріти на теренах Північної Америки, а також нову передмову Дж. К. Ролінґ, написану від особи Ньюта Скамандера.

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