Історія успіху – 5 книг про те, як почати заробляти

Наприкінці року завжди планують нове життя, тож ці книжки будуть цілком доречні у майбутньому. Тим паче, що у них усім нам пропонують кинути, нарешті, мріяти і планувати, і зайнятися справою. Наприклад, почати заробляти.

Марк Розін. Успіх без стратегії. Як припинити планувати і почати робити бізнес. – Х.: Фабула, 2018

Автор цієї книги мовить зокрема про те, що ХХI століття поповнило міфологію бізнесу двома яскравими міфами — міфом про Зростання та міфом про Віщуна. Першим продовжують бавити аудиторію, яка полюбляє графіки зростання, які стремлять у небо, другі за взірець мають Стіва Джобса, який, погодьмося, не дуже часте явище у світі бізнесу. Тим часом, у світі діяли й діють мільйони геть інших, "неправильних" менеджерів і бізнесменів, які не відповідають загальноприйнятим "канонам". "Вони шукають нові вигідні нагоди й хапаються за них, – переконує нас автор, – вони просуваються навпомацки, пробуючи й помиляючись, вони діють абсолютно тактично, захоплюючись то однією, то другою ідеєю. Підприємців і менеджерів першого, візіонерського, типу автор називає "стратегами"; других – експериментаторів – "опортуністами". Стратеги створюють стратегію на багато років уперед і потім реалізують її, не розмінюючись на спокусливі прожекти. Опортуністи будь-якої миті "готові почати з чистого аркуша, вони "фліртують" з усіма привабливими бізнес-можливостями і багато з ким ладні "лягти в ліжко", але й кидають те, що вже розпочато, надзвичайно легко". Отже, як вибрати? З одного боку, насправді соромно зізнатися, що ти тактик і опортуніст, адже на пострадянському просторі навіть саме слово "опортунізм" є амбівалентним. З другого боку, opportunity перекладається з англійської як "можливість", а можливість — це прекрасно, чи не так? Якщо згодні – це книжка для вас.

Кріс Фріт. Формування розуму: як мозок створює наш духовний світ. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019

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Свого часу завдяки автору цієї книжки ми дізналися, що таке шизофренія і аутизм з точки зору сучасної нейробіології. Цього ж разу – нові відкриття у вивченні когнітивних наук і мозку. Загалом це спроба дати відповідь на питання що таке наша свідомість? Як насправді мозок створює реальність і наш духовний світ? Автор впевнений, що класичний поділ на фізичний і психічний світи – це ілюзія, помилка, забобон. У такий спосіб мозок грається з нами, пропонуючи чергову ілюзію, адже все що ми знаємо про світ – тобто про "фізичне" і "психічне" світі – проходить крізь наш мозок. І не слід забувати, що наш зв'язок із зовнішнім, фізичним світом не такий простий і безпосередній, як зв'язок зі світом внутрішнім, світом психіки та ідей. Він набагато складніший, але й чарівніший, бо наш мозок не просто рятує від нудних справ. "Він створює "мене", який входить у соціальний світ, – уточнює автор. – Ба більше, саме завдяки мозку я можу ділитися своїм внутрішнім світом із друзями і, відповідно, створювати щось більше, ніж те, що кожен із нас здатен зробити самотужки. Пропонована книжка описує, як мозок усе це робить чарівним".

Стівен Р. Кові. 12 важелів успіху. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2018

В тренде Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео

У цій книжці розповідається, як пройти важливий шлях від одержимості другорядною величчю до зосередження на головній, дотримуючись істинних принципів – 12 важелів, аби досягти справжнього успіху. Головна людська велич, на думку автора, – це успіх, який відображає справжність особи. Натомість зовнішні ознаки успіху – суспільне становище, популярність, імідж – це суть другорядної величі. Справжня велич – внутрішня, її іноді важко помітити зовні, це основа людської особистості. "Легко бути відповідальним, – переконує нас правило "Важеля відповідальності" – коли все в житті добре, але справжнє випробування настає тоді, коли починаються труднощі". "Головна велич ґрунтується на синергії – зауважує автор у "Важелі самопожертви", – диві, що відбувається, коли кожен робить свій найкращий внесок і ніхто не турбується про те, щоб отримати визнання. Обтяжена прихованими корисливими мотивами, більшість не хоче жертвувати краплею своєї гордості чи амбіцій, щоб служити для загального блага. А це — легший шлях, і в підсумку він є вигідним для всіх".

Чет Голмс. Ідеальна машина продажів. – Х.: Фабула, 2019

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Автора цієї книжки називають одним з найкращих маркетологів планети, і те що він пропонує, насправді рівно дванадцять кроків до успіху. Тобто дванадцять інгредієнтів ідеальної страви для справжніх бізнесменів, універсальні стратегії для того, хто хоче перемогти, крім того, перевірені сотні разів на сотнях клієнтів. Словом, дивовижна книжка, здатна радикальним чином змінити спосіб ведення будь-якого бізнесу. Не зайве буде згадати, що все у ній пов’язано із нашим звичним життям, навіть поза бізнесом, і саме це – найголовніша "психологічна" ознака будь-якої стратегії. Так, наприклад, автор книжки – майстер з карате, але болючих ударів він не завдає, просто використовуючи знайому йому техніку. "Ще в дитинстві, вивчаючи карате, – починає він свою розповідь, – я засвоїв найважливіший урок щодо здобуття майстерності, правильність якого підтверджується знову і знову,— ключ не в тому, щоб бути особливим чи більш талановитим, ніж решта. Майстерність досягається твердою дисципліною і цілеспрямованістю". Таким чином, ця книга обіцяє навчити вас майстерно керувати вашим бізнесом, аби в результаті ваша компанія стала найкращою, найприбутковішою і найліпше керованою з усіх.

Тетяна Водотика. Iсторii успiху: видатні українські бізнесмени ХІХ ст. – Х.: Фоліо, 2019

Ця книжка про історії людей, вдача та праця яких надихають і сьогодні. Маючи різні освіту й походження, багато хто з них пішов наперекір долі. Вони були з різних куточків України: Харкова, Херсона, Києва, Одеси, Катеринослава, Єлисаветграда — заробити можна було всюди, а на історіях побудови бізнес-імперій можна й сьогодні навчатися у таких підприємців ХІХ ст., як Ізраїль Бродський, брати Роберт і Томас Ельворті, Стефан Кульженко, Олексій Алчевський. Підприємці нової генерації, що самі себе зробили, змінюючи світ довкола себе, творили не лише промислові підприємства чи потужні фінансові імперії, але й традиції меценатства та доброчинності, нехай і політично вмотивовані. Особисті історії покажуть ці масштабні процеси зсередини, допоможуть зрозуміти реальних людей, які помилялися, були слабкими, обирали негідних партнерів, неправильно оцінювали власні можливості й перспективи. Так, деякі з них побачили крах своїх дітищ. Не всі історії мають щасливий кінець, але всі вони про віру, успіх, натхнення та спадок.

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