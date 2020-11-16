Как научиться говорить "нет" – 5 книг для того, кто хочет стать смелее (укр.)

Ці книжки – справжні мотиватори, хоч би про що у них йшлося – чи то про зомбування брендами, а чи про симуляцію успіху. Усі вони вчать казати "ні", коли нас дурять і закликають почуватися комфортно, а їх автори допомагають позбутися страху, розуміти свої почуття і правильно реагувати на ситуації.

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Дуглас ван Праєт. Несвідомий брендинг: як нейробіологія може посилити (та надихнути) маркетинг.

Х.: Фабула, 2020

Автор цієї книжки доводить, що маркетологи ставлять неправильні запитання. Якщо споживачі приймають свої рішення несвідомо, то навіщо у нього випитують, чому вони це роблять? Це ніби дізнаватися про політичну приналежність сандвіча з тунцем, підказують нам. Тому річ не в тім, що споживачі неохоче діляться своєю думкою чи навіть навмисно намагаються обдурити – вони просто не можуть нам сказати, оскільки й самі цього не знають. Це є несвідомий брендинг, коли ми купуємо товари однієї фірми, а другої не купуємо. "Перш ніж маркетологам приступати до формування стратегії, – підказує автор, – їм спочатку потрібно визнати, що у споживачів теж є стратегії – людські, а не споживацькі. Таке мислення приводить нас до сукупності нейрологічних та поведінкових кроків і процесів, послідовностей та структур, закорінених у нашу біологію та еволюцію, а не лише в культуру та ринок. І це кроки, які можна дослідити та, за бажанням, використати як орієнтир і додаткову інформацію для маркетингової та рекламної стратегії". Тож ця книжка демонструє, у який спосіб більшість проявів нашої культури – таких як ЗМІ, телевізійні шоу, які ми дивимось, фільми, які любимо, реклама, яка спонукає нас робити покупки, та продукти і послуги, якими ми користуємося.

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Марк Рендольф. Ця ідея ніколи не спрацює! Неймовірна історія заснування Netflix.

К.: Book Chef, 2020

Мова у цій книжці про найдраматичнішу бізнес-історію, а якщо точніше, то по те, як прямувати за мрією, коли всі навколо впевнені, що тобі не вдасться. Тож перед нами книга спогадів співзасновника всесвітньо відомої стримінгової платформи Netflix підприємця Марка Рендольфа. Наразі Netflix наробила чимало галасу в Голлівуді, кардинально змінила сферу IT-технологій, завоювавши популярність мільйонів глядачів по всьому світу. Однак шалений успіх прийшов до Рендольфа та його партнера Ріда Гастінґса не одразу. Спочатку була лише чергова ідея, яку ніхто не бажав підтримати. Утім, як знати, ідея нічого не варта, якщо ви не зацікавите в ній інвесторів та покупців. Загалом, хоч ця книга спогадів не є бізнес-підручником, утім, вона містить корисні поради успішного бізнесмена, як перетворити перспективну ідею на прибутковий бізнес-кейс.

Геміш Маккензі. На шаленій швидкості. Як Tesla Ілона Маска спричинила електричну революцію, яка покладе край нафтовій ері.

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К.: КМ-Букс, 2020

Автор цієї книжки – письменник із Нової Зеландії, який нині мешкає у Сан-Франциско. Свого часу він займався питаннями комунікації в компаніях Tesla та Kik, тож його розповідь – про неймовірний шлях Tesla про епохальні зміни в автомобільній та енергетичній промисловості. Адже, випустивши у 2018 році електричний автомобіль преміум-класу Tesla Model 3 для масового ринку, компанія Tesla кинула виклик не лише всім автовиробникам, але й найбільшим світовим нафтовим корпораціям. Долаючи шалену конкуренцію, вона революційно змінила стосунки суспільства з автотранспортом. Ба більше, компанія заприсяглася, що не зупиниться, допоки дорогами не їздитимуть тільки електричні автомобілі. А сприятимуть цьому не лише потужна інфраструктура самої компанії з її величезною фабрикою акумуляторів, але й стрімке зростання інтересу до електрокарів у світі. Тож перед нами чергова історія про американську винахідливість, про бажання і потенціал компанії Tesla разом із Ілоном Маском змінити історію.

Ліендер Кені. Тім Кук. СЕО, що вивів Apple на новий рівень.

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К.: Наш Формат, 2019

У цій книжці розповідається історія про те, як на початку, після смерті Стіва Джобса більшість вважали, що Apple приречена. Однак компанія не просто втрималася на плаву, але й суттєво зросла та збільшила прибутки. Усе це під керівництвом нового СЕО – Тіма Кука, колишнього операційного директора Apple. На момент призначення Кук залишався в тіні. Він майже не давав інтерв’ю, не знімався в жодних промороликах і загалом був нікому не відомим. Ніхто ані в Apple, ані поза її межами не вважав його лідером, який був потрібен компанії. Чому саме його Джобс обрав наступником? Як Куку вдалося пом’якшити корпоративну культуру Apple, зберігши позиції компанії? У чому унікальність лідерства Кука? У цій докладній біографії журналіст Ліендер Кені відповідає на всі питання, описуючи життя та кар’єру СЕО Apple, вивчаючи його шлях від непомітного менеджера до легенди бізнесу.

Шері Кумбс. Не бійся! Мотиватор для тих, хто хоче стати сміливішим.

К.: Жорж, 2020

Автор цієї книжки нагадує, що час від часу ми всі відчуваємо страх. Натомість його весела книжка занять — чудова нагода подумати й поговорити про речі, які нас непокоять, почати знову радіти життю і просто бути собою. Отже, ці вправи допоможуть нам позбутися страху, навчитися розуміти свої почуття, правильно реагувати на ситуації, говорити з іншими про те, що нас турбує (якщо, звісно, захочемо) і бути сміливою, впевненою і позитивною людиною. Автор радить користуватися цією книжкою у спокійному, комфортному місці, де ми почуваємося розслаблено. При цьому цілком вільно вирішувати самим, які сторінки бажаємо опрацювати. Якщо хочемо, можемо робити сторінку на день або всі одним махом. Зрештою, можна починати з будь-якої сторінки, повертатися до тієї самої сторінки багато разів, на наш власний розсуд. Словом, наша книжка — наші правила!

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