Казки для дорослих – 5 книжок на зиму

Звичайно, можна було б зауважити, що всі ми, мовляв, чиїсь діти, і тому казки цікаві для всіх. З іншого боку, як ще зацікавити казками дорослих, які мають читати їх дітям? А якщо не мають, тобто цікавих казок під рукою нема, то ось вам незвичайне передноворічне диво – читання для всієї родини. І не в останню чергу, таки для дорослих.

Ірина Пушкарук. Psycho значить Душа. – Брустурів: Дискурсус, 2019

Крім "живих" героїв та персонажів, у цій книжці живе також цілий предметний, буденний і побутовий, тобто не одухотворений, а покликаний до життя світ наших з вами обставин. Це ті елементи "речового" світу, на яких будували свою творчість відомі чи не дуже байкарі – від Андерсена до Фелікса Кривіна. Усі вони, на думку авторки, вкладаються в категорію "psyho", яка скоріше не означає, а формує "душу". Принаймні те, про що вона пише, цілком може сформувати. Наприклад, казка, яку Зірка-мама вигадала своїй донечці про Землю, або історія про маленьку восьму Ноту, чорнильну пляму, каву чи картину, з якої зникли всі фарби. Або зовсім вже "дорослі" пригоди загадкової особи, яка наче прибула з космічного далеку (чи з глибин підсвідомості, як можна очікувати від авторки-психотерапевта). "А чи пам’ятаєте, що з Вами сталося минулої ночі?" – спитала лікарка вже обережніше. "Аякже! – значно голосніше промовила дівчина. – Вахауаші таки винюхали токо, що вивільнилась, вони знайшли нас і напали… Ой! А що сталося з Фурсою? Він кинувся на вахауашів разом з іншими… Він живий?" — запитала вона з тривогою".

Андрій Кокотюха. Клуб Боягузів. – Х.: Фоліо, 2019

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За сюжетом однієї з двох детективних історій, що дала назву збірці, двоє хлопчаків, Максим з Денисом, вирушили у літню подорож до Міста Лева. "—Львів вважається центром Галичини, — терпляче пояснив Максим. — Це такий історичний регіон України, який колись дав-но був центром Галицько-Волинського князівства. У Львові, я чи-тав, є навіть пам’ятник Данилу, галицькому королю. Але це так, коротенька історична довідка. Я тут бачив старенький путівничок Західною Україною, де написано: "Край славиться неповторною та щирою галицькою гостинністю". Хлопці гуляли львівськими вулицями, коли раптом Дениса звинуватили у крадіжці і навіть заарештували. Ось вам і так звана галичанська гостинність! Та коли все з’ясувалося, юним сищикам довелося розплутати таємницю Клубу Боягузів і вивести на чисту воду його засновника — колишнього шкільного вчителя, а нині афериста Василя Драгомира. Та на цьому пригоди не закінчуються. Адже літо продовжується! Що б ви зробили, якби випадково врятували дочку мільйонера, яка, втім, виявляється не зовсім дочкою і, здається, веде якусь свою гру...

Аліна Руденко. Ігри і казки, які лікують. – Х.: Основа, 2018

В тренде Синоптики предупредили об ухудшении погоды: когда Украину начнет заметать снегом

Ця книжка допоможе "вилікувати" дитячі капризи, страхи, істерики та інші хвороби. Яким чином? За допомогою казкової терапії! Кожна проблема розписана в таких аспектах: причини такої поведінки; висновок психолога; дзеркало, ігри і казки, які допоможуть впоратися з проблемою; батьківські секрети. Казки, ігри і коментарі психолога – що ще треба розумним батькам, які не просто виховують дитину, але й хочуть, щоб їхній малюк виріс по-справжньому щасливою людиною. "Сумне цуценятко повернулося додому і запитало у своєї мами: — Чому вони пішли? Ми так весело грали, ганяли м'яча, а потім вони просто залишили мене. — Невже просто пішли? А ти зовсім-зовсім нічого не зробив? — запитала мама. — Ну, я тільки трошки штовхався, трошки гарчав, трохи кусався і зовсім трошки гавкав, — сказало цуценятко й похнюпило носа. — А кому ж сподобається грати з тим, хто штовхається, гарчить і кусається? З таким не хочуть дружити, — і мама лизнула цуценя в ніс. Цуценя трохи поміркувало і вирішило, що більше ніколи не штовхатиметься і не ображатиме інших".

Олександр Драган. Найкраща у світі фіранка. – Х.: Ранок, 2018

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У цій чудовій книжечці розповідається не лише екзотична історія про двох друзів – Пінгвіна і Панду – але також про те, як вони цінували дружбу зі ще одним героєм пригоди. Горила – старший товариш наших героїв зазвичай запрошує їх до себе в гості, щоб показати черговий раритет зі своєї колекції дивовиж. Ось і цього разу він запросив їх на показ якоїсь рідкісної чудернацької фіранки, на пошуки якої вирушив у нетрі своєї хатинки. Чи варто казати, що поки він шукав те, чим збирався розважити друзів, ті вигадали свою власну розвагу, яка завершилася не дуже гарно. Щоб виправити положення, малі бешкетники подалися у подорож, шукаючи заміну зіпсутій коштовній речі. В якій, додамо, їх чекало чимало приємних несподіванок. Наприклад, така, що з нею не соромно потрапити до енциклопедії філософських ідей, адже, повернувшись, герої з’ясували, наскільки легко змарнувати час, шукаючи за річчю, яка, виявляється, завжди була перед ними.

Серафіні Теміса. Таємне життя єдинорогів. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2019

В одному з дорослих кіно про доброго кілера розповідається про те, як одного разу він таки показав їй живого єдинорога, яким вона марила. Він мирно гуляв собі в лісі, і неважливо, чого це коштувало "кримінальному" таткові. Натомість у цій книжці нас цілком по-дорослому питають, а якщо існування єдинорогів – це зовсім не вигадка? Її авторка, що присвятила своє життя вивченню цих міфічних істот, ділиться своїми знахідками і результатами досліджень. Ви дізнаєтеся про усі шість видів єдинорогів, які живуть у різних куточках світу — від скелястих схилів Евересту до палючих сухих пустель Сахари, зможете дослідити їхню еволюцію та спосіб життя, особливості кожного виду і зрозуміти, що чарівний світ — ближчий, ніж нам здається!

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