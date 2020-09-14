Король Чума, продолжение Дюны и другие фантастические вещи – 5 книг, которые стоит прочесть осенью (укр.)

Восени саме час зупинитися і зібратися з думками щодо майбутніх змін у житті. Тож де, як не у фантастичних сюжетах шукати розраду на сьогоднішні проблеми та їхнє можливе вирішення? Автори цих книжок – від світового класика до сучасної авторки бестселерів для молоді – пропонують поринути саме у такий світ, де силою думки герої не лише рухають сюжет, але й зсувають тектонічні пласти часу.

Едґар Аллан По. Повне зібрання прозових творів. Том 1. – К.: Видавництво Жупанського, 2020

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Оповідання в готичному стилі – найвідоміші в доробку цього культового американського класика, якого вважають батьком наукової фантастики, детективу і літератури жахів. Містика, романтизм, горор, потойбічне життя – ось основна настроєва палітра цієї збірки, якою видавництво розпочинає публікацію доробку Едгара По. Оповідання, що стали класикою жанру – "Король Чума", "Рукопис, знайдений у пляшці", "Без дихання", "Незрівнянна пригода такого собі Ганса Пфааля" та ще чимало химерних і містичних текстів, які вийшли у період 1832-1838 років. Варто нагадати, що сам Говард Лавкрафт називав автора цієї збірки своїм наставником, без якого не було б більшості його творів.

Френк Герберт. Бог-Імператор Дюни. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020

Цей грандіозний роман – продовження найуславленішої фантастичної саги нашого століття, перекладеної на десятки мов, яка визнана найкращим науково-фантастичним твором усіх часів і народів, обігнавши в рейтингах навіть "Володаря перснів". За сюжетом, вже три з половиною тисячоліття Лето ІІ Атрід править величезною космічною імперією з центром на Арракісі. За цей час і планета, і правитель змінилися до невпізнання. Від пустельної Дюни не залишилось й сліду — тут з’явилася рослинність і зникли хробаки. Лето майже повністю перетворився з людини на піщаного черв’яка. Лиш одне незмінне — поруч із Богом-Імператором завжди є гхола Дункан Айдаго. Утім, в Імперії назріває небачене протистояння. Величезні сили, накопичені впродовж тривалого Миру Лето, готуються кинути виклик Владиці, а в його найближчому оточенні чимало затятих ворогів. Тож Дункан має вирішити, на чиєму він боці, а вже від його вибору залежатиме доля всього людства. "- Те, що твоя душа дійшла до кризи, якої ти не передбачив, – це по-людськи, – сказав Лето. – Так завжди є з людьми. Монео врешті-решт це зрозумів. – Я хотіла б, щоб він швидше помер! — вигукнула Сіона. – Я – розділений бог, а ви зробите мене цілісним, – сказав Лето. – Дункане? Думаю, що зі всіх моїх Дунканів ти подоба­єшся мені найбільше. – Подобаюсь? — До голосу Айдаго частково повернувся гнів. – У моїй симпатії є магія, – відповів Лето. – У магічному світі все можливо." Тож наразі можна сповна насолодитися продовженням цієї культової саги , в якій ідеться про вічну боротьбу і жагу до перемоги, про вірність і зраду, про ціну справедливості і вибір шляху.

Олдос Гакслі. Який чудовий світ новий. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2020

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У своєму шедеврі автор представив похмуру сатиричну візію утопічного майбутнього, в якому людей генетично продукують, фармацевтично анестезують і ретельно контролюють для пасивного служіння панівному ладу і "всезагальному благу". Книга, яка захоплювала і жахала не одне покоління читачів, залишається й дотепер на диво актуальною своїми застереженнями і пророцтвами, що збуваються і стають життєвими реаліями сучасного світу. "На першому поверсі величезна кімната вікнами на північ. Холодне попри літо за шибками і тропічну спекоту в самій кімнаті, різке й водянисте світло пронизувало вікна, жадібно вишукуючи бодай якийсь манекен із драпуванням або мертвотно-бліду гусячу шкіру студента, але знаходило тільки скло, нікель і понуре сяйво. Холоднеча реагувала на холоднечу. Працівники мали на собі білі комбінезони й гумові рукавиці збляклого, трупного кольору. Світло було крижане, мертве, примарне. Тільки від жовтих тубусів мікроскопів могло воно набратися трохи насиченої й живої субстанції, лягаючи на ці гладенькі трубки, ніби масло, смужка за солодкавою смужкою, і віддаляючись поступово вглиб довжелезної низки столів із працівниками".

Вікторія Авеярд. Багряна королева. – К.: Наш Формат, 2020

За сюжетом цієї популярної антиутопії, перекладеної 39 мовами світу, сімнадцятирічній Марі Барров усе життя не щастить. Вона народилася в радіоактивній пустці постапокаліптичного світу, та ще й у його найупослідженішому прошарку багряних. Її ось-ось відправлять на нескінченну війну, з якої не повертаються, а найкращому другу вже не вдалося уникнути цієї долі. Мара не належить до панівної еліти з надприродними здібностями, вона надбала небезпечних ворогів, які впевнені: ця дівчина може зруйнувати усталений світовий лад. Несподівано для себе Мара опиняється у вирі політичних інтриг і таємного руху спротиву й незабаром розуміє, що саме вона може змінити хід історії. Вона ні в чому не може бути певною, крім того, що революція неминуча, а зрадити може кожен. Палка шанувальниця "Володаря перснів", "Гаррі Поттера" та "Пісні льоду та полум’я", авторка почала писати цю книжку в 22 роки, після чого "Багряна королева" майже одразу здобула шалену популярність у молоді, отримала нагороди South Carolina Book Award та Lincoln Award за найкращу підліткову книжку та стала світовим бестселером.

Голлі Блек. Лихий король. – Х.: Vivat, 2020

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Авторку цього роману шанувальники і критики називають королевою фентезі. Її "Лихий король" на порталі Goodreads посів перше місце у списку найкращої підліткової фантастики 2019 року. За сюжетом, Джуд перетворила розбещеного й байдужого принца Кардана на маріонетку у своїх руках. Тепер, коли він став правителем, маніпуляторка контролює всі його вчинки і стоїть за кожним його рішенням. Одначе Джуд балансує на тонкій кризі, щомиті ризикуючи власною головою. А тим часом народ Краю Фейрі розпочав гру, яка обернулася серйозною небезпекою для Джуд і Кардана. Дівчина не має ані друзів, ані прибічників. Безжальне лезо смертоносного клинка вже нависло над її шиєю. Та найболючішим ударом для Джуд стало розчарування, яке приніс їй Кардан: жорстокий принц перетворився на лихого короля. Ніхто у Краю Фейрі, навіть сама Джуд, не здогадується, чого їм чекати від його правління...

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