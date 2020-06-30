Малыш и касса – 5 книг о том, как воспитать успешного ребенка (укр.)

З одного боку, звичайно, якщо ми не навчимо своїх дітей поводженню з грошима, їх цьому навчить саме життя. А воно, погодьтеся, буває жорсткіше за будь-якого вчителя. З іншого боку, якщо батьки не володіють корисною інформацією, то як діти навчаться розумно управляти своїм грошима у майбутньому? Тому краще читати про це книжки, а не сподіватися на те, що біда навчить.

Любомир Остапів. Малюк та бюджет. Як українським батькам виховати фінансово успішних дітей. – К.: Yakaboo Publishing, 2020

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У цій книжці зібрано головне з досвіду провідних західних фахівців, а також із десятків статей щодо фінансової грамотності. Тож коли розпочинати розмовляти з дітьми про гроші? Як краще давати кишенькові гроші? Як пояснити, що таке сімейний бюджет? Скільки і куди потрібно відкладати для якісної освіти? Як виховати свою дитину фінансово успішною? Автор наводить адаптовані ігрові вправи та історії, якими можуть скористатися українські батьки. Загалом "Малюк та Бюджет" – це огляд семінарів, курсів, книжок, мультиків, фільмів, історій на тему дитячих фінансів і підприємництва. Це розмови з українськими батьками різного достатку, яких об’єднав позитивний досвід у навчанні власних дітей і готовність його оприлюднити. Якщо батьки володітимуть цією інформацією, то діти навчаться розумно управляти своїм грошима протягом усього життя.

По Бронсон, Ешлі Меррімен. Батьки в шоці: новий погляд на виховання. – Х.: Фабула, 2019

Як переконують автори цієї книжки, стереотипні принципи виховання дітей лише призвели до того, що ті стали ще більш кмітливими. Якщо точніше, то більшість класичних стратегій виховання "лише сприяють тому, аби наші діти ставали вправнішими брехунами". Тож попри те, що мова іде зокрема про похвалу, обман і складний підлітковий вік, нам також намагаються відповісти на найпоширеніші питання та зосередитися на типових ситуаціях, з якими стикається більшість батьків. Всі відповіді – це не відмовки, а нові істини, які зазвичай не з’являються після кожного нового дослідження, а окреслюються поступово, інколи протягом десятиліть, повторюючи та доповнюючи одна одну, беручи щось від інших наук. Чи варто згадувати, як багато важливих ідей часом були просто у нас перед очима, вибудовуючись протягом десятиліть. Що ж до питань, то вони не такі вже й прості, хоча й звичні та буденні. Наприклад, чи йде дітям на користь вивчення питань раси та кольору шкіри? Чому насправді воюють рідні брати і сестри? Чому для підлітків сварки з батьками є проявом поваги, а не навпаки? Чому наші інстинкти щодо дітей можуть бути такими помилковими? Нарешті, чому сучасний підхід до виховання дітей не зміг виростити покоління ангелів?

Мері Шіді Курсінка. Виховання надзвичайної дитини. – К.: Наш Формат, 2019

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Ця книжка Мері Шіді Курсінки — справжнє рятівне коло для батьків надзвичайних дітей. Цей посібник допоможе впоратися і знайти спільну мову з надто активними, емоційними, вразливими, чутливими і наполегливими дітьми. Ключові слова, що вирізняють надзвичайних дітей з-поміж інших, – це "над", а ще – "занадто". Вони – діти як діти, але занадто активні, наполегливі, чутливі, сприйнятливі. Усі ці риси властиві всім дітям, але у надвичайних вони глибші та ширші. "Виховання надзвичайної дитини" – книжка про те, як зробити життя батьків і дітей значно легшим, цікавішим, змістовнішим і, головне, щасливішим. "Надзвичайна дитина – це наче Суперм'яч у кімнаті, заповнеїй гумовими м'ячиками. – пояснює авторка. – Звичайні м'ячики підскакують десь на метр від підлоги, а Суперм'яч вціляє в стелю. Мені важко описати, як це – бути батьками такої дитини".

Світлана Єфременкова. Я зможу виховати щасливу дитину. – Х.: Основа, 2019

Зазвичай всі батьки шукають у книжках відповіді на головне питання про те, як виховати дитину, аби вона була щасливою. Утім, чи багато батьків можуть упевнено сказати, що вони самі щасливі? Тож 50 % цієї книги написано про виховання щасливої дитини, решта 50 % – про виховання щасливих себе. Книгу присвячено трьом основним сферам життя: здоров’ю як основі щасливого майбутнього; розвитку здорових стосунків; особистісному та духовному зростанню. При цьому маємо подвійний ефект, адже книжка впливає і на батьків, і на дитину водночас! Адже надати свій власний приклад того, як стати і бути щасливою людиною, — це найкраще, що батьки можуть дати своїм дітям. "Багато людей готові змінювати життя заради щастя своїх дітей, але не готові робити це заради себе, – пише авторка. – І це неправильно, бо починати завжди потрібно з себе. І якщо ви досі вважаєте, що це неправильно, то зверніть увагу ось на що. Дуже важко повірити в те, чого ми ніколи не бачили: подеколи лише тому, що ми справді цього ніколи не бачили, воно для нас не існує. На жаль, із щастям відбувається так само. Якщо ми не спостерігаємо прикладів щасливого життя, то нам дуже важко повірити, що воно насправді існує. Так само й діти бачать наше життя і вбирають в себе його як сценарій. То нехай це буде щасливий сценарій".

Емі Чуа, Джед Рубенфелд. Три сили. Як виховують в успішних спільнотах. — К.: Yakaboo Publishing, 2019

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Ця книжка, як зауважують її автори, про одну з одвічних "виховних" загадок людства, а саме — чому декому, попри не надто перспективне походження, вдається піднятися на величезні висоти, а інші, маючи на позір такі самі здібності за собою й такі самі перешкоди перед собою, взагалі нічого не досягають. Тож нам пропонують дізнатися про новий погляд на успіх — його приховані двигуни, внутрішню динаміку й ціну, і платити за нього доводиться дорого, іноді навіть здоров’ям. Однак якщо правильно зрозуміти й опанувати описану тут концепцію трьох культурних рис, вона стає джерелом розширення можливостей, понад якесь окреме визначення успіху. "Насправді, Три сили доступні будь-кому, – переконують автори. – Це сукупність цінностей і переконань, звичок і вмінь. Індивіди будь-якого походження здатні інтегрувати їх у власне життя або життя своїх дітей, і це надасть можливостей досягти того успіху, який вони самі для себе визначають".

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