На вагу золота – 5 книг про те, чого нам не вистачає

У морозяні вітряні дні напередодні зими не вистачає насамперед снігу, а далі вже за списком, який можна скласти буквально за назвами книжок цього огляду. Отже, бракує нам легкості буття, миру, знань і… самих себе, якщо згадати, які маски іноді напинає на себе наше власне "я". Отже, варто замислитися, продовжуючи список вимог і потреб, адже тільки тоді можна скласти і цілісну особистість і думку про справжню зиму…

Крістіан Ґе-Полікен. Вага снігу. – Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 2019

Іноді це чтиво нагадує справжню "снігову" медитацію. Неквапне, пливке, заворожуюче. "Це вино, яке нам дав Жозеф? Так, мій дорогий. П’ємо, стежачи за нашими спінінгами, тішачись теплом від сонця. І вина. Поки передаємо один одному пляшку, повітря теплішає. Ні вітерцю. Гори випинають груди, і на них мерехтить сніг". Але до такої ейфорії головному героєві ще треба пройти чималий шлях. За сюжетом, молодий чоловік вирушає до батька, якого не бачив уже багато років, дорогою потрапляючи в автомобільну аварію. Люди із закинутого далеко у горах селища рятують його. Доглядати героя-оповідача береться загадковий Маттіас — наче й друг, але справжній деспот, чудовий кухар і любитель розповідати байки. Тим паче, що зайнятися цим є цим – його хата, засипана снігом, стоїть на краю села. Тож довгої зими обом героям доведеться боротися і за життя, і за збереження власної людської подоби, не втрачаючи віри та надії на прихід весни. Хоч це насправді важко у такому замкненому, герметичному просторі., не найпростіші дії іноді видаються за подарунок долі. "Я опановую себе, стискаю руками лижні палиці й роблю кілька кроків. Відразу виникає враження, що я віднайшов те відчуття свободи, яке, як гадав, втратив назавжди, під автівкою, серед понівеченого брухту і осколків скла".

Мілан Кундера. Нестерпна легкість буття. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2019

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Героїня цього легендарного роману одного із найвизначніших письменників сучасності сподівається на нове життя, та чи судилося її мріям збутися? ЇЇ чоловік – успішний хірург, а згодом мийник вікон – любить свою дружину, втім, не може відмовитися від поза¬шлюбних зв’язків, які виправдовує власною теорією про буцімто різне походження любові тілесної й душевної. Така життєва філософія примушує жінку страждати впродовж усього шлюбу, тим паче, що після вторгнення російських танків до Праги подружжя емігрує до Цюріха.

Сергій Плохій. Ялта. Ціна миру. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019

В тренде Немного потеплеет, но будут "сюрпризы": где украинцам ждать мокрого снега

"Час і місце зустрічі були серед тих таємниць війни, які охороняли найретельніше, – починає свою розповідь автор цієї книжки. – Увечері 3 лютого 1945 р., під покровом темряви, кортеж "паккардів" доправив двох найпотужніших лідерів демократичного світу, Франкліна Делано Рузвельта та Вінстона Леонарда Спенсера Черчилля, до місця призначення — кількох вілл поблизу чорноморського курорту Ялта, що раніше належали російському цареві та видним аристократам. Західні лідери називали себе аргонавтами, посилаючись на античних воїнів, які дісталися чорноморського узбережжя, щоб відібрати золоте руно у дракона, який ніколи не спав. Трофеєм було завершення війни, яка поглинула світ; а драконом вважався господар маєтку, Йосип Сталін, у минулому грузинський поет, який подавав великі надії, а згодом жорстокий диктатор". Тож ставлення до ялтинських угод залишається негативним, особливо в контексті залучення колишньої Східної Європи до НАТО та західних структур. Це, зокрема, підтвердила заява президента Джорджа Буша-молодшого у травні 2005 р., де він порівнював ялтинські угоди з пактом Молотова-Ріббентропа 1939 р.

Стівен Сломен, Філіп Фернбак. Ілюзія знання. – К.: Yakaboo Publishing, 2019

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Чому ми ніколи не думаємо на самоті Ця книжка розглядає феномен, який виник завдяки когнітивній науці. Її темний бік — це низка одкровень про те, що людські здібності не є тим, чим здаються, що люди здебільшого надзвичайно обмежені в тому, як вони працюють і чого вони спроможні досягнути. Справді, як трапляється, що люди можуть одночасно ошелешувати своєю винахідливістю і розчаровувати своїм невіглаством? Чому більшість людей не розуміє механізмів дії приладів, якими ми користуємося щодня, навіть таких простих, як зливний бак унітазу? Як нам вдалося опанувати стільки всього у світі попри те, наскільки обмеженим часто є наше розуміння речей? Автори цієї книжки переконують, що усі ми живемо у спільнотах знання і те, що ми вважаємо "своїми" знаннями, насправді розподілено між нами і довколишнім світом, тож ми сягаємо по ці експертні знання, навіть не помічаючи цього і не усвідомлюючи глибини свого невігластва. Високорозвинені суспільства насправді складаються з осіб, кожна з яких поодинці знає напрочуд мало, проте самé суспільство успішно розвивається завдяки ефективному обміну знаннями.

Оксана Лозинська. Шлях до себе. Відверто. — Брустурів: Дискурсус, 2019

"Ця книга — про самореалізацію й успіх, злети й падіння, особистісний та професійний ріст. Це моя відверта історія про те, як не втратити себе на життєвому шляху, – пише авторка і додає: Ніколи не сумнівайтеся в собі, ніколи не бійтеся впасти. Не бійтеся робити помилки: вони вчать нас правильно чинити наступного разу та відкристалізовувати свій професіоналізм". Загалом це історія молодої українки про міграцію та інтеграцію в Нідерландах. Оксана Лозинська розповідає про власний досвід навчання і викладання в голландських вишах, про систему нідерландської вищої освіти та проектно-дослідницьку діяльність, про культурний шок, про емоційне вигорання як діагноз та його лікування в Нідерландах, про медитацію і її вплив на самопочуття людини, про занурення в нідерландську мову і культуру. "Коли очікування великою мірою не збігаються з реальністю — і так на роботі та поза нею, включно з особистим життям, — є високі шанси вигоріти, тимчасово втратити відчуття і розуміння реальності. Вигорання (англійською burn out, а нідерландською overspannen zijn) в Нідерландах та західному світі загалом вважається серйозним діагнозом".

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